Rekordní výprava. Čeští atleti přivezli z evropského šampionátu do 18 let sedm medailí

Mistrovství Evropy do 18 let

Atletické mistrovství Evropy do 18 let se uskutečnilo poprvé v roce 2016 a tuzemský tým nikdy nepřivezl více než tři medaile. Tedy až dosud. Češi v Banské Bystrici vybojovali sedm cenných kovů, navíc hned čtyři zlaté, a v medailovém pořadí obsadili třetí místo za Itálií a Polskem. Nejsilnější příběh napsala dvojčata Michal a Nina Radovi, která triumfovala 10 minut po sobě shodně v rekordech mistrovství.

Češi přivezli do Banské Bystrice výpravu, která už dle postavení v žebříčcích jednotlivých atletů budila respekt.

Běžecký univerzál Filip Toul si mohl vybrat dokonce ze tří disciplín, ve kterých letos figuroval s časy na medailových příčkách. Nakonec si jako hlavní disciplínu zvolil "patnáctku", v níž vedl tabulky o více než tři vteřiny před Francouzem Aloisem Abrahamem. A roli velikého favorita v sobotu dopoledne potvrdil, taktický závod zvládl díky nejlepšímu finiši v čase 3:54.77. Na dvojnásobné trati pak doběhl sedmý.

Ema Berková v sobotu večer běžela finále 2000 metrů s překážkami, v němž v osobním rekordu 6:34.64 vybojovala stříbro. "Šla jsem do toho s tím, že můžu jenom překvapit, byla jsem šťastná už jenom proto, že jsem postoupila do finále a šlo to nádherně," říkala šumperská atletka.

Rozhodovaly centimetry

Medailovou smršť si čeští atleti nechali na závěrečný blok mistrovství. Adéla Holubová triumfovala na půlce v těsném finiši čtyř závodnic. Před favoritkami finále se předklonila v čase 2:04.23. Rozdíl mezi vítěznou Češkou a čtvrtou běžkyní činil jen 31 setin sekundy. "První emoce byla, že jsem strašně šťastná. Nejprve jsem nevěděla, že jsem vyhrála, myslela jsem si, že jsem druhá,“ přiznala.

Bojovnost ukázal o několik desítek minut později také Adam Červinka, který na trati 2000 metrů s překážkami získal stříbro díky skoku do cíle v čase 5:47.71 jen o sedm setin sekundy před třetím Jakobem Rödelem. Připomněl tak své sportovní začátky, byl totiž fotbalovým brankářem.

Uniktání triumf dvojčat

Ty nejemotivnější okamžiky sledovala poměrně velká skupinka českých fanoušků na závěr šampionátu. V neděli v 18:35 odstartovala finále čtvrtky s překážkami Nina Radová, která utekla soupeřkám v cílové rovince a vyhrála v rekordu mistrovství 58.00.

Už po doběhu se stihla obejmout s bratrem Michalem, který jí pogratuloval a záhy se musel sám soustředit na své finále stejné disciplíny. To odstartovalo o 10 minut později a českobudějovický atlet ho opanoval rozdílem třídy, vyhrál v novém evropském rekordu 49.42. A radost to nebyla jen dvojnásobná. Pro stříbro si totiž doběhl Marek Váňa, spolubydlící Michala Rady, který si utvořil osobní rekord 51.12.

"Je to neuvěřitelné, přál jsem si, aby to takhle dopadlo, když jsme sem jeli, a povedlo se to,“ líčil Michal Rada. "Míša je skvělej kluk, ve finále jsme si pomohli, vytáhli jsme se a já mu můžu jenom poděkovat. Teď si dáme nějaký dobrý jídlo a náš pokoj určitě půjde spát pozdě,“ doplnil stříbrný Marek Váňa.

Mladí čeští atleti tak úspěšně navázali na starší kolegy, kteří loni v kategorii do 20 let vybojovali na kontinentálním šampionátu osm cenných kovů. Obě výpravy obsadily v medailovém pořadí shodně třetí pozici. Potvrdil se také trend, kdy se běžcům daří více než reprezentantům v technických disciplínách. Loni dovezl medaili z techniky jen diskař Svozil. Letos obstarali běžci a běžkyně kompletní českou medailovou sbírku. V technikách si nejlépe vedla tyčkařka Nicole Krutilová, která skočila 415 centimetrů a k bronzu jí chyběl jen lepší zápis.