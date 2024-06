Oslabené čtvrtkařské štafety do finále ME nepostoupily, neuspěli ani sprinteři

Oslabené české čtvrtkařské štafety do finále mistrovství Evropy nepostoupily. Muži skončili na šampionátu v Římě celkově třináctí a ženy byly diskvalifikovány za chybu na druhé předávce Barbory Veselé, které upadl kolík. Nepostoupili ani sprinteři v závodě na 4x100 metrů, kteří se zařadili na 11. místo.

Mužská štafeta v improvizovaném složení Michal Desenský, Patrik Šorm, Adam Smolka, Philip Krenek, v němž chyběl nemocný Matěj Krsek i překážkář Vít Müller, byla v cíli prvního rozběhu osmá za 3:06,70. Po diskvalifikaci Švýcarska se posunula na sedmou příčku. Překážkář Smolka i jednadvacetiletý Krenek měli ve štafetě premiéru.

Ženy, které na šampionát jely s ambicí bojovat o olympiádu, se musely obejít bez nemocné Lady Vondrové i čtvrté ženy individuálního závodu Lurdes Glorie Manuel, jež odpočívala po pondělním večerním finále. Nastoupily tak v sestavě Marcela Pírková, Tereza Petržilková, Barbora Veselá a Barbora Malíková.

K postupu chybělo 12 setin

Petržilková vytáhla české kvarteto na čtvrtou pozici, jenže vzápětí debutantce v elitní štafetě Veselé bezprostředně po předávce spadl kolík na zem a bylo po nadějích. "Nevím, jak se to stalo. Viděla jsem Terku, jak krásně předává na ideálním místě. Najednou byl kolík na zemi a všechno bylo v pytli," litovala Veselá.

Finišmanka Malíková už nemohla se situací nic udělat, Češky doběhly v prvním rozběhu osmé za 3:32,59. "Určitě je to zklamání. Aspoň pro mě bylo tohle mistrovství Evropy souhrnem nešťastných náhod a nebylo to dobré," řekla Malíková, která byla na úvod ME i členkou šesté smíšené štafety. Později rozhodčí českou štafetu diskvalifikovali. Čas 3:27,29 minuty potřebný k naději na kvalifikaci pro OH byl ale beztak daleko.

Sprinterská štafeta nastoupila ve stejném složení jako na World Relays na Bahamách, kde se začátkem května bojovalo o olympiádu. Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Ondřej Macík byli pátí ve druhém rozběhu, ale výkon 39,22 na postup nestačil. K tomu bylo potřeba běžet o 12 setin rychleji.

V úterním prvním bloku soutěží v Římě čeká kvalifikace oštěpaře včetně stříbrného olympijského medailisty a obhájce stříbra Jakuba Vadlejcha. Největší česká naděje na tomto ME bude ve druhé kvalifikační skupině, která začne ve 14:25.