Španělka Pérezová na MS ovládla závod chodkyň na 20 km, Martínková skončila na 28. místě

Chodecký závod žen na 20 kilometrů na atletickém mistrovství světa v Budapešti vyhrála Španělka Mária Pérezová (27) s náskokem 25 sekund. Napodobila svého krajana Álvara Martína, který zvítězil na stejné trati v sobotu. Česká reprezentantka Eliška Martínková (21) obsadila 28. místo. Členky bronzové smíšené čtvrtkařské štafety Tereza Petržilková (29) a Lada Vondrová (23) postoupily do pondělního semifinále běhu na 400 metrů. Jejich kolega ze štafety Matěj Krsek na tabulkově rychlejší soupeře nestačil a vypadl v rozběhu, stejně jako překážkář Vít Müller.

Obě Češky běžely jen dvanáct hodin po úspěšné štafetě, ale síly jim nechyběly. Petržilková skvělým finišem postoupila z pátého na třetí postupové místo v čase 51,30. Zaostala tak jen pět setin za svým osobním rekordem z mistrovství republiky v Táboře,

Vondrová běžela v posledním, nejrychlejší rozběhu, který rychle zahájila Paulinová, stříbrná medailistka z posledních olympijských her i loňského mistrovství světa. Česká čtvrtkařka se protlačila na čtvrté místo, které sice na přímý postup nestačilo, ale čas 50,92 ano. Vondrová běžela poprvé v kariéře pod 51 sekund, celkově z toho bylo 14. místo. Petržilková si zapsala 22. čas.

Dvojnásobná olympijská vítězka a obhájkyně zlata Shaunae Millerová-Uibová z Baham se po dubnovém narození syna nestihla dostat včas do formy a je mezi vyřazenými. Spojené státy přišly o další favoritku, neboť Britton Wilsonová se v rozběhu zranila.

Ingvaldsen zaběhl národní rekord

Mezi muži byl překvapivě nejrychlejší teprve dvacetiletý Nor Havard Bentdal Ingvaldsen, který zaběhl národní rekord 44,39. Od loňska se zlepšil o více než jeden a půl sekundy. Bez problémů postoupili tři exmistři světa Wade van Niekerk z Jihoafrické republiky, Steven Gardiner z Baham i Kirani James z Grenady, kteří vyhráli své rozběhy. Obhájce titulu Američan Michael Norman prožil nevydařenou sezonu a do Budapešti nepřiletěl.

Krsek v posledním rozběhu obsadil šesté místo a časem 45,99 výrazně zaostal za svým letošním maximem ze Zlaté tretry 45,62. Na rozdíl od čtvrtkařek mu po sobotním úspěchu už nezbylo dost sil a v celkovém pořadí obsadil 36. místo.

"Pocitově mi to připadalo daleko rychlejší, než to ve finále bylo. Těžko říct. Už v rozcvičení jsem cítil, že ty dvě čtvrtky v nohách mám, že to nebude stoprocentní. Na druhou stranu v závodě jsem se cítil mnohem lépe - super, všechno podle plánu. V cíli jsem i předběhl skvělého Američana (Bryce Deadmona). To bylo dobré, ale čas bohužel nebyl," uvedl.

Nedařilo se ani Müllerovi

Rozběh se nepovedl ani Müllerovi na 400 m překážek. Ve svém rozběhu obsadil až sedmé místo a časem 49,37 zůstal 41 setin za osobním rekordem z mistrovství republiky v Táboře. Celkově se zařadil na 24. místo. Nejrychlejší byl obhájce titulu Brazilec Alison dos Santos za 48,12.

V kvalifikaci diskařek předvedla nejdelší pokus olympijská vítězka Američanka Valerie Allmanová 67,14 metru. O třetí titul bude usilovat Chorvatka Sandra Perkovičová, která svým letošním maximem 65,62 m obsadila třetí místo za Číňankou Feng Pin.

Do finále proklouzla i čtyřiačtyřicetiletá francouzská veteránka Melina Robertová-Michonová, jejímž největším úspěchem je olympijské stříbro z Ria de Janeiro. Ve finále na MS je už podeváté, 25 let poté, co v Budapešti debutovala na mistrovství Evropy.

Pérezová zažívá báječný ročník

Dlouho udávala tempo ve vedoucí sedmičlenné skupině Kimberly Garcíaová Leónová z Peru, která loni v Eugene triumfovala na obou tratích. V této skupině překvapivě scházela trojnásobná mistryně světa Číňanka Liou Chung, startující na osmém světovém šampionátu. V závěru neudržela tempo ani její krajanka a světová rekordmanka Číňanka Jang Ťia-jü a chodecká velmoc, která získala na této trati pět zlatých medailí v řadě, vyšla naprázdno.

Čtyři kilometry před cílem skupinu roztrhla Pérezová a k titulu mistryně Evropy z roku 2018 přidala světové zlato v čase 1:26:51. Letos vyhrála devět z deseti závodů a další šanci bude mít na trati 35 kilometrů, na níž v květnu v Poděbradech vytvořila světový rekord.

Stříbro vybojovala Australanka Jemima Montagová, která v Eugene skončila těsně pod medailovými stupni. Olympijská vítězka Italka Antonella Palmisanová v polovině trati na obrátce upadla, ztrátu rychle dohnala a došla si pro bronz. Na favorizovanou Peruánku Garcíaovou Leónovou zbylo jen čtvrté místo.

Martínková, jedna z nejmladších závodnic na startu, se pohybovala ve třetí desítce a cílem prošla v čase 1:34:02 na 28. místě. Ve srovnání se svou premiérou v Eugene si pohoršila o sedm míst.

"Moc dobře se mi nešlo. Snažila jsem se zůstat v závodě, ale prostě to nešlo. Bylo to celé protrápené," řekla Martínková České televizi. "Vedro tomu nepřidalo, ale kdyby se mi šlo dobře, nebylo to vedro, které by mi bránilo v dobrém výsledku," uvedla medailistka z juniorského mistrovství světa i Evropy.