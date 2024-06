Nymburk čeká kvalifikace o basketbalovou Ligu mistrů. V osudí jsou soupeři z Kypru či Kosova

Basketbalisté Nymburka narazí v semifinále kvalifikace o postup do základní skupiny Ligy mistrů na kyperský Keravnos, nebo kosovský tým Trepča. V případě postupu se utkají v rozhodujícím duelu s jedním z tria Levice, Kutaisi, Kalev/Cramo. Rozhodl o tom dnešní los. Kvalifikační turnaj se uskuteční od 16. do 22. září, dějiště bude upřesněno v dalších dnech. Hlavní část prestižní soutěže začne 1. října.

Český šampion Nymburk si může Ligu mistrů zahrát po roční odmlce. Vloni působil v nižším Evropském poháru FIBA. Po letošním zisku 19. domácího titulu usiloval v evropské soutěži o divokou kartu. Tu nedostal, během dnešního losování ale figuroval v mistrovské části, díky čemuž se vyhnul týmům ze silných lig, které nezískaly titul. Nastoupí také až od semifinále.

Bývalý kapitán Nymburka a první hráč, který dosáhl v Lize mistrů na 1 000 bodů, Vojtěch Hruban nalosoval během středečního ceremoniálu Nymburk do druhé větve kvalifikačního pavouka, kde tým trenéra Francesca Tabelliniho narazí na vítěze duelu mezi Keravnosem a Trepčou. V případném finále se utká o jediné postupové místo s vítězem další části, kde figurují slovenské Levice, gruzínské Kutaisi a estonský Kalev/Cramo.

Pokud by Nymburk uspěl, hrál by následně základní skupinu D. Do ní dnes organizátoři nalosovali německou Rastu Vechta, řecký Promitheas Patras a turecký Galatasaray Istanbul. V případě, že by český mistr v kvalifikaci neuspěl, hrál by opět Evropský pohár FIBA. V něm vloni postoupil do čtvrtfinále.