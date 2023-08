Olympijská naděje žije. Basketbalisté porazili Severní Makedonií 94:82, čekají na Izrael

Čeští basketbalisté porazili v Tallinnu ve svém závěrečném utkání ve skupině A předkvalifikace o olympijské hry Severní Makedonii 94:82 a udrželi šanci na postup do pátečního semifinále v Gliwicích. Potřebují k tomu v duelu, který začne v 18 hodin, jakoukoli výhru Izraele nad Estonskem, či vítězství domácí reprezentace o 24 a více bodů.

Nejlepšími střelci vítězů byli kapitán Vojtěch Hruban a Tomáš Kyzlink s 18 body, Vít Krejčí přidal k 16 bodům osm asistencí. Dvoucifernou střeleckou bilanci měli také Martin Peterka (14 bodů) a David Böhm (13). S deseti doskoky kraloval pod košem Martin Kříž. Soupeři nepomohl odvrátit třetí porážku na turnaji 27 body TJ Shorts.

"Chtěl bych pogratulovat hráčům a realizačnímu týmu k práci, kterou včera odvedli. Byla skvělá po fyzické i mentální stránce. Měli jsme volný den, ale dobře jsme potrénovali a připravili se na dnešní zápas. Bylo to velmi těžké utkání. Oni neměli co ztratit a hráli mnohem lépe než v předchozích dnech. My jsme mohli přijít o všechno," řekl novinářům trenér české reprezentace Diego Ocampo.

První český koš dal až za 165 sekund po nájezdu Hruban a Ocampův výběr rychle otočil stav z 0:4 na 13:6 i díky trojkám Ondřeje Sehnala a Hrubana. Další přidal Krejčí a zajistil už jedenáctibodový náskok. K nejužitečnějšímu hráči Ligy mistrů z minulé sezony Shortsovi, který dal šest bodů, se ale na straně Severní Makedonie přidali další střelci a protivník do konce první čtvrtiny snížil na 16:19.

Statistiky utkání. Livesport

Bodový půst národního týmu přerušil na startu druhé desetiminutovky celkově po třech minutách a 39 sekundách proměněnou šestkou Spencer Svejcar. Přesto soupeř stahoval ztrátu a ze stavu 26:20 otočil stav při dalším českém výpadku na 35:30. Češi kontrovali desetibodovou šňůrou díky košům Šimona Puršla, Hrubana a trojkám Peterky a Sehnala, otočili skóre na 45:37 a do poločasu šli s šestibodovým náskokem.

Druhý poločas začal dvěma trojkami Krejčí, přidali se k němu Böhm s Hrubanem a byl z toho náskok 14 bodů. Střelba z dálky českému týmu výrazně pomoha a měl v té chvíli 12 proměněných trojek z 18 pokusů. Náskok Ocampova týmu narůstal a sérií 9:0 se dostal do nejvyššího vedení v utkání o 20 bodů.

Další výsledky

Severní Makedonie ale do začátku konce poslední čtvrtiny zkorigovala na jedenáctibodové manko, pětibodovou šňůrou se pak přiblížila dokonce na 71:79. Tři úspěšné šestky Krejčího, jedna Kyzlinkova a mezitím Hrubanova trojka zajistily českému výběru náskok 15 bodů. Závěr si favorit pohlídal, dostal se do náskoku 94:75 a soupeř už jen zmírnil prohru.

"Především ve dvou okamžicích jsme zahráli velmi dobře - ve druhé čtvrtině na jejím konci a ve čtvrté, když se oni přiblížili na osm bodů. V tu chvíli jsme dobře bránili a zahráli výborně v útoku. Hodně dneska měnili obranu - zónovou, jedna na jedna, přebírání… To není jednoduché," uvedl Ocampo.

"My jsme ale dobře posouvali míč, dali jsme 16 trojek. Dobře jsme napichovali obranu, měli extra pass dovnitř i ven. Dneska jsme častěji dostávali míč do vymezeného území. Jsem rád za to, jak jsme hráli," dodal španělský kouč.