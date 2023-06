Blíží se Závod míru 2023. Jeseníky ukazují sílu všech jezdců, říká ředitel závodu König

Závod míru

Cyklistické hvězdy budoucnosti, nejlepší čeští jezdci a nejnáročnější stoupání v tuzemsku srovnatelná s výškovými metry v Alpách. To bude letošní ročník Závod míru do 23 let, který se pojede od 8. do 11. června v Jeseníkách. V minulosti se klání účastnili například vítěz Tour de France Tadej Pogačar (24) ze Slovinska, dvojnásobný mistr světa z Francie Julian Alaphilippe (30) či nedávný vítěz etapy na Giru Filippo Zana (24) z Itálie a také v letošní sezoně se dá očekávat v jednadvaceti reprezentačních týmech z celého světa účast těch největší talentů.

"Připravujeme závody, které jsou pravidelně v kalendáři nejlepších světových jezdců i týmů, chystáme atraktivní a náročné etapy, klademe velký důraz na bezpečnost. Uzavírkami chceme co nejméně omezit život v regionu a vyvážit to atraktivní podívanou. Samozřejmostí je, že uklidíme a na silnicích po nás nezůstane nepořádek," řekl ředitel závodu Leopold König.

Letos na vycházející hvězdy pelotonu čeká celkem 420 kilometrů, během nichž vystoupají 7 560 výškových metrů. Královská etapa doznala změny oproti minulému ročníku, mladíci pojedou 10. června na Dlouhé stráně a následně se budou drápat ještě na Červenohorské sedlo. "Jeseníky ukazují sílu všech jezdců. Bez nadsázky můžeme říct, že jde o závod srovnatelný s těmi, které jsou někde v Pyrenejích či Alpách," zdůrazňuje König.

V rámci zvýšení bezpečnosti Závodu míru U23 přizval König do organizačního týmu Jihoafričana Roberta Huntera, devítinásobného účastníka Tour de France, který pečuje také o bezpečnost při Tour de Suisse. "Organizace na úrovni World Tour je pro něj rutinou. Jak pro kvalitu, tak bezpečnost závodu představuje spolupráce s takovými odborníky správnou cestu," je přesvědčený König.

Generálním partnerem závodu je společnost Allwyn. "Na Závod míru se moc těšíme. Koná se v nádherných kulisách Jeseníků za účasti 22 národních týmů z celého světa. Má bohatou historii a je právem považován za jeden nejprestižnějších cyklistických podniků na světě. Věříme v jeho sílu měnit životy a inspirovat jednotlivce k dosažení jejich potenciálu. Stejně jako ostatní zastávky Poháru národů podporuje nejlepší začínající talenty cyklistiky a mnohým z nich poskytuje příležitost předvést své schopnosti a plnit si své sny," říká Pavel Turek, ředitel globální značky, firemní komunikace a CSR.

Závod míru je součástí Poháru národů, který patří do nejvyšší kategorie na světě pro jezdce do 23 let. Tvoří ho ještě etapové bitvy v Polsku, Slovensku a v Maďarsku a ve Francii. Doprovodným programem je výstava fotografií nejen ze Závodu míru, ale také z Czech Tour či Tour de France a Giro d'Italia. Na pražské Bořislavce vystaví své výtvory přední sportovní fotografové v čele s Markétou Navrátilovou, která fotila pětadvacet ročníků Tour de France. Snímky budou k vidění od konce června do srpna a výtěžek z prodeje poputuje i na podporu znevýhodněných dětí z České olympijské nadace.

Finiš závodu míru v roce 2022. Barbora Reichová/Czech Tour

Fandit lze například v cílových městech

O víkendu 10. a 11. června čeká na diváky fanzóna s velkoplošnou obrazovkou, show na slackline, stánky s oficiálním merchandisingem a občerstvením a s řadou hudebních a tanečních vystoupení. V sobotu při královské etapě si lidé užijí fanzónu na Červenohorském sedle, kam lze vyjet autem jen do 13:30 hodin, poté se silnice z obou stran uzavírá a na kopec se dostanete na kole nebo pěšky. V neděli se show přesune do Jeseníku.

Organizátoři chtějí být dobrými sousedy a co nejméně omezit provoz v místě, kudy pojede závod. Silnice se uzavírají na nejkratší možnou dobu.

Týmy na startu Závodu míru 2023:

Rakousko, Belgie, Česko, Dánsko, Francie, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, USA.

Nominace ČR:

Jakub Ťoupalík, Pavel Novák, Milan Kadlec, Karel Camrda, Tomáš Obdržálek, Filip Řeha. Trenér: René Andrle.

Poslední vítězové Závodu míru U23:

2022 – Lennert Van Eetvelt, Belgie – Lotto Dstny,

2021 – Filippo Zana, Itálie – Jayco AlUla,

2020 – zrušeno

2019 – Andreas Leknessund, Norsko – DSM,

2018 – Tadej Pogačar, Slovinsko – UAE Emirates

Program Závodu míru U23 – Grand prix Jeseníky:

Prolog – 8. června: Jeseník – Jeseník (3,1 km/22 výškových metrů)

1. etapa – 9. června: Jeseník – Rýmařov (121,9 km/2 047 výškových metrů)

2. etapa – 10. června: Bruntál – Červenohorské sedlo (129,1 km/2 809 výškových metrů)

3. etapa – 11. června: Jeseník – Jeseník (166,1 km/2 682 výškových metrů)