Charitativní platforma DOBROBOT má pro fotbalové a hokejové nadšence spuštěné aukce o podepsané dresy nebo i třeba legendární kšiltovku trenéra Jindřicha Trpišovského. Na své si přijdou slávisti, baníkovci i fanoušci Vítkovic. Všechny položky se draží pro dobročinné účely, konkrétně pro spolek Besedníci z.s.

Fotbalové aukce

Fanoušci Slavie by si kromě kšiltovky trenéra Jindřicha Trpišovského s jeho vlastnoručním podpisem neměli nechat ujít také aukci o dres s podpisem Stanislava Vlčka. Dres je ze zápasu, kdy hráči nastupovali se jménem a číslem v Braillově písmu. Aukce probíhá na platformě DOBROBOT, a to do 14. října do 19:00.

Kšiltovka Jindřicha Trpišovského s jeho vlastnoručním podpisem. DOBROBOT

Dres s podpisem Stanislava Vlčka. DOBROBOT

Co se zapojit do charitativní dražby o originální a hraný dres Baníku Ostrava k výročí 100. let od založení klubu s podpisem Davida Buchty či dres Ondřeje Sukupa? Na aukci tohoto dresu máte čas až do 18. 10. do 19:00. Pokud vás nezaujme tento dres, můžete si vybrat originální dres Baníku Ostrava ze sezony 2015/16, který nosil hráč Ondřej Sukup, včetně jeho vlastnoručního podpisu. Aukci o něj najdete zde.

Originální a hraný dres Davida Buchty. DOBROBOT

Originální a hraný dres Ondřeje Sukupa. DOBROBOT

Na DOBROBOTu probíhá také dražba originálního a hraného sportovního dresu slováckého záložníka Marka Havlíka s jeho podpisem. Do aukce se můžete zapojit taktéž do 14. října na tomto odkazu.

Dres Marka Havlíka s podpisem. DOBROBOT

Hokejové aukce

Jste fanoušek hokejových Vítkovic a chcete získat unikátní sběratelský kousek? Na platformě DOBROBOT se aktuálně draží originální hokejový dres Vítkovic s certifikátem pravosti a podpisy hráčů z kabiny. Dres je obránce Juraje Mikuše, asistenta kapitána s číslem 2. Aukce probíhá do 14.10. do 19:00.

Dres obránce Juraje Mikuše. DOBROBOT

I fanoušci Beranů Zlín si přijdou na své. Zapojit se mohou do aukce o originální dres hokejového klubu s podpisy celé kabiny. Dres je talentovaného brankáře Daniela Hufa s jeho číslem 57. Aukci naleznete zde.

Dres talentovaného brankáře Daniela Hufa. DOBROBOT

Všechny tyto charitativní aukce pomůže spolku Besedníci z.s., který si klade za cíl zlepšení kulturního a společenského života v obci Šumice ve zlínském kraji. Výtěžek, který se na akcích utrží, putuje ve většině případů na dobročinné účely (ať se jedná o příspěvek na místní mateřskou školku, mladé fotbalisty nebo osoby či celé rodiny, které se kvůli nějaké tragické situaci ocitli v nouzi např. kvůli požáru nebo těžké nemoci).

A jak se do aukce zapojit? Stačí se zaregistrovat zdarma na www.dobrobot.cz, vybrat si aukci, do které se chcete zapojit, a přihodit vámi vybranou částku. Dostanete také upozornění, pokud váš příhoz někdo překoná.