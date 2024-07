Co neminout na olympiádě: České naděje, hlavní hvězdy, nové sporty i kompletní program

Olympijské hry v Paříži potrvají do 11 srpna.

Sportovní rok 2024 nabízí další z vrcholů, v Paříži byly v pátek večer zahájeny 33. letní olympijské hry. Kdo patří mezi největší české medailové naděje? Které hvězdy se ve Francii ukážou? A jaké nové sporty a disciplíny se představí na akci, která potrvá do 11. srpna? Nejen na tyto otázky přinášejí se začátkem OH odpovědi Livesport Zprávy.

Na minulé letní olympiádě v Tokiu se podařilo českým sportovcům vybojovat celkem 11 cenných kovů. A i se startem pařížského svátku pod pěti kruhy mohou být očekávání českých fanoušků velká. Ve výpravě figuruje několik světových jedniček svých oborů, úřadující mistři světa i obhájci zlatých medailí z před tří let. Livesport Zprávy představují největší české medailové naděje pro Paříž 2024.

Jiří Prskavec a Lukáš Krpálek budou obhajovat zlaté medaile z Tokia. Profimedia

Barbora Krejčíková se na OH nachystala triumfem ve čtyřhře na Livesport Prague Open po boku Kateřiny Siniakové. Obhajobu olympijského zlata nebere na lehkou váhu. "Je dobré se znovu dostat do rytmu, tento turnaj je pro nás hodně důležitý a chceme být připravené na co nejvyšší úrovni," sdělila wimbledonská vítězka v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou. Livesport

Pod pět kruhů přijely bojovat o medaile i mnohé globální hvězdy, pro některé z nich je dokonce cenný kov z her tím posledním chybějícím v téměř nekonečném výčtu kariérních úspěchů. Na koho bude v následujících týdnech upřena největší pozornost?

V americkém basketbalovém Dream Teamu nechybí LeBron James (pátý zleva). Profimedia

Hry pokračují ve snaze zaujmout mladé fanoušky. Poté, co minule přibyly pod pět kruhů na zkoušku skateboarding, surfování, sportovní lezení a natrvalo také pouliční verze basketbalu tři na tři, je tentokrát novým sportem breakdance. Neznamená to však rostoucí počet sportovců, ten naopak organizátoři zredukovali v porovnání s minulými hrami v Tokiu zhruba o šest stovek na 10 500, což je nejméně od Atlanty 1996. Zastánce genderové otázky potěší, že poprvé v historii budou mít navlas stejné zastoupení muži i ženy.

Novým olympijským sportem v Paříži bude breakdance. Profimedia

Jaký je program největší sportovní akce roku 2024, jak vypadají sportoviště, na kterých se budou historicky třetí pařížské hry konat, a kde bude možné olympiádu sledovat? Kompletní program OH najdete na Livesport Zprávách.

Livesport Daily #310: Paříž bude výjimečná, hezčí sportoviště jsem neviděl, říká novinář Kadeřábek Livesport

V pořadí 33. letní olympijské hry byly oficiálně zahájeny v pátek před půl dvanáctou v noci. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na OH i v jeho dějišti a nejen očima dat.