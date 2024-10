Denní menu: Alcaraz proti Sinnerovi, fotbalová odveta po 42 letech i Kořenář vstříc rekordu

Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy nabízí výběr toho, co byste neměli minout ve středu 2. října. V akci budou nejlepší fotbalové kluby Evropy, budou se hrát druhé zápasy základní části Ligy mistrů, ve finále tenisového turnaje v Pekingu proti sobě nastoupí Jannik Sinner a Carlos Alcaraz a hokejová Sparta může v extralize natáhnout sérii zápasů bez inkasované branky.

Tenis, ATP 500 Peking

Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, finále (11:00, Premier Sport 2)

Znovu proti sobě, už podesáté (bilance je 5:4 pro Alcaraze). Také je to ale teprve druhý přímý souboj vycházejících tenisových hvězd o nějakou trofej. Předchozí finále na okruhu ATP se odehrálo v Umagu 2022 na antuce a vyhrálo ho Sinner. Ke vzájemnému střetu došlo v Pekingu už loni v semifinále také uspěl Ital, který loňský titul z China Open obhajuje.

Hokej, Tipsport extraliga

HC Olomouc – HC Sparta Praha (18:00, O2 TV Sport)

Pražská Sparta má širokou marodku, ale i bez několika opor dokázala o víkendu triumfovat v Pardubicích. Nyní ji čeká další venkovní zápas v řadě a nutno říci, že se jí na ledě soupeřů daří. Ve třech po sobě jdoucích zápasech neinkasovala a Josef Kořenář drží neprůstřelnost už 192 minut a pokud by znovu vychytal čisté konto, dostane se na druhou příčku historických statistik. Olomouc tak má před sebou další těžký duel, na Spartu se jí příliš nedaří, z posledních 10 zápasů získala pro sebe jen tři.

Basketbal, Liga mistrů

Promitheas Patras – Basket Nymburk (18:00, Nova Sport 1)

Pro basketbalisty Nymburka začíná osmá sezona v Lize mistrů. Loni ale chyběli a letos si účast museli vybojovat v kvalifikaci. První zápas souteže je čeká na palubovce Promitheas Patras, který v minulé sezoně došel až do čtvrtfinále, kde vypadl s pozdějším šampionem Málagou. Řeky před novou sezonou posílil Wes Iwundu, který dříve nastupoval v NBA za Orlando.

Fotbal, Liga mistrů

Girona – Feyenoord Rotterdam (18:45, Nova Sport 4)

Loňská kometa LaLigy se pomalu vyrovnává s úspěchem a v nové sezoně hledá rovnováhu. V domácí soutěži už čtyři kola nevyhrála a smolně skončil i její první start v Lize mistrů. Podobně na tom je ale i Feyenoord, i ten se v domácí lize trápí a fanoušci nejsou příliš spokojení s působením trenéra Briana Priskeho. Toho čeká setkání s bývalým svěřencem Ladislavem Krejčím, společně se jim dařilo v pražské Spartě.

Aston Villa – Bayern Mnichov (21:00, Nova Sport 3)

Jen jedinkrát v historii se potkala Aston Villa s Bayernem a bylo to v roce 1982 ve finále tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí. Angličané tehdy v Rotterdamu vyhráli 1:0 díky gólu Petera Wrighta a stali se nejlepším týmem Evropy. A tak i když je to už více než 40 let stará historie, má Bayern svému rivalovi co vracet. Má nyní k dispozici i trumf v podobě kanonýra Harryho Kanea. Ten dal svůj první gól v Premier League právě Aston Ville a proti týmu z Birminghamu se mu dařilo i v dalších zápasech. Celkem jich proti Villans odehrál 12, dal v nich osm gólů a osmkrát odešel jako vítěz.

Večerní menu Ligy mistrů pak nabízí mimo jiné i duely Benfiky s Atlétikem nebo Lipska s Juvetusem.