ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy nabízí výběr toho, co byste neměli minout v pátek 4. října. Hokejoví fanoušci se dočkají startu NHL, evropské fotbalové ligy dostanou předkrm v podobě předehrávek a v české hokejové extralize dojde na šlágr mezi Litvínovem a Pardubicemi.

Hokej, Tipsport extraliga

Dynamo Pardubice – HC Litvínov (18:00, O2TV Sport)

Pardubice měly být podle prognóz suverénní, v sedmi odehraných kolech ale už třikrát okusily hořkost porážky. Navíc stále postrádají lídra Lukáše Sedláka. Nyní Východočeši přivítají doma Litvínov, který naopak prožívá spanilou jízdu. Chemici ještě neztratili ani bod, jejich předsezonní posila – zadák Jared McIsaac – atakuje čelo kanadského bodování a v posledním kole došlo dokonce i na jubilejní 10000. gól litvínovské historie. Ve městě perníku bude v pátek velký svátek.

Fotbal, Serie A

Neapol – Como (18:30, Premier Sport 2)

Navzdory odchodu střelce Victora Osimhena se Neapol pomalu ale jistě vrací na výsluní. Po nepovedené loňské sezoně nehraje evropské poháry a o to víc se může soustředit na domácí ligu, kterou po šesti kolech vede. Pod Vesuv však přijíždí ambiciozní a odvážně hrající nováček. Como pod vedením Cesca Fabregase dvakrát za sebou vyhrálo poměrem 3:2 a usadilo se v první polovině tabulky. Je velmi pravděpodobné, že se Chviča Kvaracchelija či hostující Patrick Curtone zase zapíší mezi střelce, dohromady už letos dali sedm gólů.

Italská Serie A nabídne ještě duel Verona – Benátky, ve francouzské Ligue 1 se Marseille střetne s Angers a ve španělské LaLize dojde na duel Leganes s Valencií, která se opět velmi trápí. Bundesliga přinese souboj Augsburgu s Mönchengladbachem.

Hokej, NHL Global Series

Buffalo Sabres – New Jersey Devils (19:00, Nova Sport 1)

Nová sezona nejprestižnější hokejové ligy světa začíná v Praze. Do české metropole zamířily týmy Buffala a New Jersey, na ledě se ale zřejmě v pátek představí jen jeden český hráč – Ondřej Palát z Devils. Kouč Buffala Lindy Ruff totiž sentiment dává stranou a Jiřího Kulicha s Lukášem Rouskem drží mimo sestavu. Oba celky věří, že se v Česku nadechnou k lepší sezoně, než jakou měly naposledy. Na play off totiž Devils ani Sabres loni nedosáhli.

Livesport Daily #359: Kapitán Radko a kanón Pasta. Stanley Cup pro McDavida, říká Jan Eichler Livesport

Fotbal, Championship

Sunderland – Leeds (21:00, Nova Sport 5)

Sunderland se krok po kroku pokouší vyhrabat zpět z obrovské krize. Po pádu do třetí nejvyšší anglické soutěže se nyní Black Cats vyhřívají na čele Championship a pod vedením kouče Regise Le Brise vyhráli šest z osmi dosavadních zápasů. Poslední triumf 2:0 nad Derby County řídil Jobe Bellingham, mladší bratr hvězdy z Realu Madrid. Leeds má ale také touhu vrátit se do Premier League. Loni mu postup unikl až v závěrečném play off, nyní drží šestou příčku a bude usilovat o čtvrtý zápas v řadě bez prohry.