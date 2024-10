Denní menu: Hokejové i fotbalové derby, česká naděje o titul z Pekingu i další test pro United

Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy nabízí výběr toho, co byste neměli minout v neděli 6. října. Karolína Muchová bude usilovat o svůj nejcennější titul na okruhu WTA, velká derby čekají jak hokejovou Tipsport extraligu, tak i fotbalovou Chance Ligu a trápící se Manchester United bude čelit další těžké zkoušce v domácí Premier League.

Plochá dráha

Zlatá přilba (12:30, ČT Sport)

Už se stalo tradicí, že na přelomu září a října míří do Pardubic nejlepší plochodrážníci světa. Již 76. ročník závodu Zlatá přilba se koná na stadionu ve Svítkově a loňský titul přijíždí obhajoval Timo Lahti, který ještě loni hájil finské barvy, ale v letošním ročníku bude jezdit pod švédskou vlajkou. Na startu bude i loni druhý Patryk Dudek z Polska. Největší českou nadějí je při absenci rekonvalescenta Václava Milíka strakonický rodák Jan Kvěch. První jízdy jsou na programu ve 12:30, vítěz bude znám po 16 hodině odpolední.

Tenis, WTA 1000 Peking

Karolína Muchová – Coco Gauffová (13:00, Canal+ Sport 2)

Už je to více než pět let, co Karolína Muchová vyhrála svůj první a doposud jediný titul na okruhu WTA. Tehdy to také bylo na asijském turné, konkrétně v Koreji. Nyní stojí ve svém šestém, ale nejcennějším finále, v Pekingu může triumfovat na prestižním klání s označením WTA 1000. Soupeřkou české tenistky je Američanka Coco Gauffová, která loni ve finále v Cincinnati i v semifinále US Open Muchovou porazila v obou vzájemných zápasech.

Florbal, Livesport Superliga

Mladá Boleslav – Vítkovice (14:00, ceskyflotbal.tv)

Florbalisté Mladé Boleslavi se před páry dny probojovali mezi čtyři nejlepší evropské týmy, teď už ale musí plně přepnout myšlenky na domácí soutěž. Do města automobilů přijedou Vítkovice vzájemné souboje jsou tradičně hodně vypjaté. Poslední série play off končila až v prodloužení sedmého zápasu, kde postup do Superfinále vystřelil Boleslavi bekhendovou střeou Filip Zakonov. Vedení Středočechů tradičně loví posily právě ve Vítkovicích a na soupisce Bolky je aktuálně hned pět jejich bývalých hráčů.

Preview Mladá Boleslav – Vítkovice Livseport

Fotbal, Premier League

Aston Villa - Manchester United (15:00, Canal+ Sport)

Trenér Erik ten Hag stále zůstává pod tlakem, jeho tým nevyhrál čtyři zápasy v řadě a nyní míří do Birminghamu na hřiště Aston Villy. Villans naopak počítají včetně FA Cupu či Ligy mistrů sedm zápasů bez prohry a stejně jako v uplynulé sezoně hrají v nejvyšších patrech Premier League.

Dalšími hity evropské ligové fotbalové neděle budou v Serii A duel Fiorentina - AC Milán, v Bundeslize se střetne Frankfurt s Bayernem a v LaLize dojde na derby mezi Sevillou a Betisem. V Jižní Americe pak rezonuje derby z uruguajské ligy mezi Nacionalem a Peňarolem.

Hokej, Tipsport extraliga

Hradec - Pardubice (18:30, ČT Sport)

Hokejisté hradeckého Mountfieldu se trápí, v novém ročníku vyhráli jen dva z osmi zápasů a krčí se na předposledním místě extraligové tabulky. O to větší touhu tak budou mít ve východočeském derby. Jejich rivalovi z Pardubic se v posledním kole podařilo zastavit krátkou krizi, když připravil Litvínov o neporazitelnost. Dynamo se posunulo na druhou příčku, stále mu ale chybí lídr Lukáš Sedlák, který už ve druhém utkání sezony utrpěl otřes po ráně pukem do hlavy.

Fotbal, Chance Liga

Slavia Praha – Sparta Praha (18:30, O2TV Sport)

Česká fotbalová klasika a první pražské derby sezony se odehraje v Edenu na stadionu Slavie, která v ligové tabulce drží tříbodový náskok nad konkurenční Spartou. Oba týmy velmi dobře rozehrály i evropské poháry a i díky dosaženým výsledkům jsou v dobré náladě. Přesto se zdá, že aktuálně mají navrch přece jen sešívaní, Sparta potřebuje napravit nečekanou prohru 2:3 s Olomoucí a určitě bude chtít v derby uhrát minimálně remízu.