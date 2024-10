Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout ve středu 16. října. Ve nabitém tenisovém dění zaujme zápas mezi Stanem Wawrinkou a Brandonem Nakashimou v prvním kole turnaje ve Stockholmu, letos skvěle hrající hokejisté Kladna usilují postup na třetí příčku extraligové tabulky, naopak pardubické Dynamo bude odvracet konec v Lize mistrů. V basketbalové Eurolize vyzve Barcelona se dvojicí českých hráčů v týmu doposud neporažené Monako.

Tenis, ATP 250 Stockholm

Stan Wawrinka – Brandon Nakashima (14:00, Premier Sport 1)

I ve svých 39 letech je Stan Wawrinka stále považovaný za jednoho z předních hráčů a i když mu patří až 217. pozice žebříčku ATP, bývá často zvaný organizátory turnajů do akce. Ve Stockholmu startuje na divokou kartu a v prvním kole prověří schopnosti šestého nasazeného Brandona Nakashimy. Oba předchozí vzájemné zápasy švýcarský grandslamový šampion vyhrál a tak má nyní Američan příležitost na potřetí jednu z ikon tenisového světa porazit.

Hokej, extraliga

Vítkovice – Kladno (17:30, O2 TV Sport)

Dlouhé ročníky hrálo Kladno na hraně barážových příček, letos je to ale úplně jiná písnička. Jaromír Jágr se nechal slyšet, že chce odehrát svou poslední sezonu na úrovni a přes léto se dostal do fantastické formy. I díky jeho příspěvkům budou hrát Rytíři na ledě Vítkovic dokonce o posun na třetí příčku extraligové tabulky. Vítkovice měly výborný vstup do soutěže, pak jejich jízdu ale zastavila viróza. Z posledního utkání v Litvínově ale přivezly tři body za výhru 4:1.

Hokej, Liga mistrů

Sheffield Steelers – Dynamo Pardubice (20:00, Sport 2)

Na evropskou scénu se hokejisté Pardubic vrátí přesně po týdnu. Minulou středu na domácím ledě prohráli s Pelicans Lahti 2:3 a notně si zkomplikovali postupové šance. V tabulce Ligy mistrů bylo Dynamo před posledním zápasem na poslední postupové, 16. pozici. Zaváhání na ledě Sheffieldu Steelers, úřadujících britských šampionů, by je tak mohlo stát i předčasný konec v soutěži.

Basketbal, Euroliga

Barcelona – Monako (20:30, O2 TV Sport)

V domácí soutěži je Barcelona zatím neporažená, v Eurolize ale už v prvním utkání v Kaunasu (67:74) okusila lotyšskou tvrdost. Po reparátu s Albou Berlín (88:73) nyní čeká katalánský tým další domácí evropský duel s doposud neporaženým Monakem. Jan Veselý a Tomáš Satoranský se střetnou mimo jiné s Matthewem Strazelem, oporou francouzské reprezentace, která na nedávné olympiádě padla až v boji o zlato s americkým Dream Teamem.