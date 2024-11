Denní menu: Jihočeská odveta pod novými světly, postupové duely v Rijádu i Liga mistrů na Letné

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout ve středu 6. listopadu. Na Turnaji mistryň v Rijádu se budou dohrávat základní skupiny, v Táboře dojde na jihočeské derby v MOL Cupu a večer je na programu hned devět zápasů Ligy mistrů.

Tenis, WTA Turnaj mistryň

Jasmine Paolinová – Qinwen Zheng (13:00, Canal+ Sport 2)

Jedna vyhrála olympiádu, druhá se zase hned dvakrát probojovala do grandslamového finále. A na Turnaji mistryň se nyní střetnou o postup do play off. Všechny tří vzájemné zápasy zatím vyhrála Qinwen Zheng a na všechny souboje došlo v posledních 18 měsících. Poprvé se ale obě rivalky z TOP 10 žebříčku setkávají na neutrální půdě. Zdá se, že ve větší formě je v Rijádu Jasmine Paoliniová, která měla v duelu se suverénkou Arynou Sabalenkovou i dva setboly. Naopak čínská tenisová star zaváhala i s nevýraznou Jelenou Rybakinovou a vítězství zachraňovala až ve třetím setu.

Fotbal, MOL Cup

FC Silon Táborsko – Dynamo České Budějovice (17:30)

Velký fotbalový svátek se chystá na jihu Čech. Los 3. kola MOL Cupu svedl proti sobě týmy Táborska a Českých Budějovic. Půjde v podstatě o odvetu za loňskou baráž o nejvyšší soutěž, ve které Dynamo po výsledcích 2:1 a 1:1 těsně uhájilo prvoligovou příslušnost.

V aktuální sezoně ale České Budějovice stále čekají na první vítězství a i pohárová bitva pro ně může být zrádná. Táborsko totiž hraje v posledních týdnech velmi dobře, ve druhé nejvyšší soutěži drží sérii devíti zápasů bez prohry a sebevědomě půjde i do bitvy s o patro výše hrajícím rivalem. Zápas bude zároveň slavnostní premiérou spuštění umělého osvětlení, které klub během léta a podzimu postavil.

Tenis, WTA Turnaj mistryň

Hsieh, Mertensová – Siniaková, Townsendová (17:30, Canal+ Sport 2)

Kateřina Siniaková sklízí v Rijádu jeden kompliment za druhým. Na Turnaji mistryň vyhrála společně s Taylor Townsendovou oba zápasy a česko-americký pár už má jistotu postupu do semifinále. Organizace WTA také v úterý potvrdila, že česká tenistka bude na konci roku jedničkou deblového světového žebříčku.

V posledním utkání základní skupiny půjde o nasazení do play off. Pokud zůstanou Siniaková s Townsendovou neporažené, půjdou do semifinále z první příčky. To Su-Wei Hsieh s Elise Mertensovou potřebují k postupu ideálně zvítězit.

Fotbal, Liga mistrů

Sparta Praha – Stade Brest (21:00, Nova Sport 3)

Na Letenské už v průběhu října padla velká krize. V Lize mistrů se sice stále drží na pozicích, zajišťujících play off, ale v domácí soutěži ztratili svěřenci Larse Friise v krátkém sledu čtyři zápasy. Duel s Brestem se tak může stát odrazovým můstkem k lepším zítřkům. Spartě však proti zatím neporaženému francouzskému celku budou chybět opory Veljko Birmančevič, Lukáš Haraslín i Jaroslav Zelený, který podstoupil menší operaci. Ani Brest ale nebude kompletní, na Letné se nepředstaví bývalý hráč Slavie Abdallah Sima, který laboruje se svalovým zraněním.