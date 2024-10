Denní menu: Kometa hostí Spartu, Chelsea jede na Liverpool a Verstappen kontra Norris

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v neděli 20. října. Tenista Jiří Lehečka může v Antverpách získat svůj druhý turnajový titul na okruhu ATP. V Premier League se hraje šlágr Liverpool vs. Chelsea a do Brna míří hokejová Sparta. Velká cena USA může zdramatizoval dění v sezoně formule 1 a v Praze finišuje šipkařský Czech Darts Open.

Šipky, Czech Darts Open

Pavel Drtil – Kim Huybrechts (14:00, PDC.tv)

Ještě nikdy nehrál Pavel Drtil turnaj European Tour a na aktuální pražskou session se dostal z kvalifikace, ve které úspěšně odehrál čtyři zápasy. Po skalpech Joea Cullena a Joshe Rocka si skromný český šipkař zajistil účast v osmifinále a stal se největší hvězdou pražského podniku. Drtil s postupem vůbec nepočítal, až v sobotu po zápase narychlo řešil ubytování pro sobotní noc. O postup do čtvrtfinále se popere s Belgičanem Kimem Huybrechtsem. V sobotu večer už skončil loňský vítěz Peter Wright.

Tenis, ATP 250 Antverpy

Jiří Lehečka – Roberto Bautista (16:30, Premier Sport 1)

Zatím jen jedinkrát dokázal Jiří Lehečka triumfovat na okruhu ATP a v Antverpách bude mít v neděli jedinečnou možnost navázat na titul z ledna letošního roku z Adelaide. Finálovým soupeřem českého tenisty bude Roberto Bautista Agut, který ve svých 36 letech bude usilovat o svou 12. trofej. Půjde o již třetí vzájemný zápas v posledních pěti týdnech. Španěl porazil Lehečku v Davis Cupu, následně v Pekingu ale český tenista svém soupeři prohru vrátil.

Hokej, Tipsport extraliga

Kometa Brno – Sparta Praha (17:00, O2 TV Sport)

Když přijede do Brna pražská Sparta, je to vždycky svátek. Oba celky si budou chtít spravit chuť po pátečních nezdarech. Kometa padla v Litvínově, Sparta zase dostala nařezáno v Hradci. Silným faktorem je domácí prostředí Komety, modrobílí se před svými fanoušky radovali už čtyřikrát v řadě. Fanoušci brněnského týmu jsou jistě také rádi za návrat střelce Petera Muellera, který skóroval v obou zápasech, ve kterých nastoupil.

Fotbal, Premier League

Liverpool – Chelsea (17:30, Canal+ Sport)

Arne Slot nemohl mít v Liverpoolu lepší první týdny. Pohodu na Anfield Road dokumentuje jen jediná prohra z dosavadních sedmi zápasů a také jen dva inkasované góly. Nizozemský trenér si je ale jistě vědom toho, že jediná ztráta 0:1 s Nottinghamem přišla právě po poslední reprezentační přestávce a hrozbou je i forma Chelsea na hřištích soupeřů. V aktuální sezoně vyhráli Blues všechny tři venkovní zápasy a nejlepší ofenzivu celé Premier League. Poslední vzájemné utkání proběhlo v únoru ve finále EFL Cupu a rozhodl jej Virgil van Dijk v prodloužení.

Motorismus, Formule 1

Velká cena USA (20:00, Nova Sport 5)

Max Verstappen dorazil do Austinu ve výborné formě. Vyhrál první kvalifikaci a opanoval i závod sprintu. Nizozemský pilot jen potvrdit, že trať v Texasu mu svědčí, vždyť od roku 2021 nemá velká cena USA jiného vítěze než jeho. Verstappenův pronásledovatel Lando Norris ale ztratil v sobotu jen jediný bod, a tak zůstává situace dál otevřená. Jisté je ale to, že stáj Red Bull oproti posledním měsícům stabilizovala výkonnost vozu.