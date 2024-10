Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout ve čtvrtek 24. října. Prostor dostává Evropská liga a Konferenční liga spousta zápasů, ze kterých vytahujeme tři největší hity. V plném proudu jsou i ženské tenisové turnaje v Asii, muži pro změnu hrají v Basileji a ve Vídní. A právě v rakouské metropoli čeká Tomáš Macháče další střet s hráčem TOP 10.

Tenis, ATP 250 Vídeň

Tomáš Macháč – Grigor Dimitrov (15:00, Premier Sport 1)

Na podzim hraje Tomáš Macháč v životní formě a v náročném programu mu může pomoci nechtěná přestávka, která příšla v minulém týdnu po odstoupení ze zápasu druhého kola v kazašském Almaty. Před Vídní tak měl téměř týdenní pauzu a první kolo zvládl navzdory špatnému začátku, kdy s Fábiánem Marozsánem prohrával 0:4. Grigor Dimitrov je však soupeř z úplně jiného těsta. Také on hraje výjimečnou sezonu, aktuálně se nachází na 9. místě světového žebříčku a v rakouské metropoli vyřadil Macháčova deblového partnera Zhizhen Zhanga.

Florbal, Livesport superliga

Tatran Střešovice – Sparta Praha (18:00, Sporty TV)

Návrat ligy po reprezentační pauze obstará tradiční pražské derby. Sparta sice pomalu přestavuje svůj kádr, klíčovou roli na sebe však stále bere už skoro ikonický Jiří Curney. Už 35letý matador tráví v nové sezoně na hřišti v průměru přes 28 minut, a hlavně on drží tým svou produktivitou s bilancí čtyř gólů a čtyř přihrávek. Tatran má za sebou hektické období. Po konci v Poháru mistrů a velké zátěži jeho opor v národním týmu nemůže kouč Milan Fridrich počítat s největší hvězdou týmu – zraněným Markem Benešem.

Preview: Tatran – Sparta Livesport / Český florbal

Fotbal, Evropská liga

PAOK Soluň – Viktoria Plzeň (18:45, Sport 2)

Řecký mistr PAOK zahájil Evropskou ligu dvěma porážkami a čeká ho těžký boj o postup. V domácí souteži přitom hraje velmi dobře, prohrál pouze jednou a drží se na průběžné druhé příčce. I tak je ale patrné, že má velké problémy s ofenzivou. Plzni naopak vstup do evropských pohárů vyšel, přivezla dokonce i senzační divokou remízu 3:3 ze hřiště bundesligového Frankfurtu. Západočeši navíc stále drží až neuvěřitelnou sérii, kdy během 90 minut neprohráli v posledních 22 evropských zápasech (15-7-0).

Preview: PAOK – Plzeň Livesport

Athletic Bilbao – Slavia Praha (21:00, Nova Sport 5)

Sešívaní v sezoně zatím ztratili jen jediný zápas, nyní je ale čeká zřejmě kvalitativně nejtěžší soupeř. Bilbao v loňském ročníku LaLigy skončilo páté a na stejné příčce je v právě probíhající sezoně. Oba týmy získaly po dvou zápasech čtyři body a budou si chtít pozitivní bilanci udržet. Znovu se setkají trenéři Jindřich Trpišovský a Ernesto Valverde. Druhý jmenovaný před pěti lety vedl proti Slavii Barcelonu. Bilbao má v letošní Evropské lize ještě jednu speciální motivaci, na jeho stadionu se bude příští rok na jaře hrát finále. Pro zápas se Slavií ale zřejmě bude postrádat hvězdného brankáře Unaie Simona. Naopak Nico Williams už by měl být fit.

Preview: Bilbao – Slavia Livesport

Fenerbahce – Manchester United (21:00, Sport 1)

Jistě speciální zápas pro Josého Mourinha. Ten se v Istanbulu ujal velmi podobné mise jako při působení v United. Snaží se ukončit desetileté čekání na zisk titulu, ale vypadá to, že stejně jako na Old Trafford příliš úspěšný nebude. Fenerbahce ztrácí na vedoucí Galatasaray už osm bodů a tak tlak na ikonického trenéra začíná sílit. Vítězství nad United by ale určitě pomohlo uklidnit nespokojenost vedení klubu. Klidné spaní nemá ani Erik ten Hag, i když víkendový zápas v domácí lize zvládl. V té evropské ale ještě ani jednou nedokázal vyhrát a další ztráta by mohla jeho tým třeba i poslat mimo pořadí těch, kteří budou hrát play off. V Istanbulu budou United postrádat vykartovaného Bruna Fernandese a zřejmě i zraněné Casemira a Harryho Maguira.