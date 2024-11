Denní menu: Naděje na Nadalův start, Lvíčata blízko postupu na Euro i Kvaracchelja na Hané

Přichází čas posledního turnaje Rafaela Nadala. Španělská tenisová ikona reprezentuje svou zemi v Davis Cupu a možná nastoupí do hry ve čtvrtfinálovém klání s Nizozemskem. Předehru zařídí v Málaze tenistky Slovenska a Velké Británie, které se střetnou o postup do finále BJK Cupu. Vrcholí i základní skupiny Ligy národů a čeští fotbalisté hostí v Olomouci tým Gruzie. To česká Lvíčata mohou v případě zvládnutí domácího duelu s Belgií v Hradci Králové oslavit postup na Euro 2025.

Tenis, BJK Cup

Velká Británie – Slovensko (12:00, ČT Sport)

Rebecca Šramková a její parťačky ze slovenského týmu už vyřídily na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu favorizovaný výběr USA i další tenisovou velmoc Austrálii. V cestě do finále jim stojí další grandslamová země - Velká Británie, která vyřadila oslabené obhájkyně loňského titulu z Kanady. Sestavu Britek tvoří Katie Boulterová a Emma Raducanuová, případný debl je zatím otázkou. "Hrát s takovými zeměmi je pro nás pokaždé velká výzva. Nemáme co ztratit a proto si to možná tak užíváme," vyprávěla Viktoria Hrunčáková po postupu mezi čtyři nejlepší.

Slovenky hrají semifinále týmové soutěže poprvé od roku 2013 a jednou (v roce 2002) v tehdejší Poháru federace triumfovaly. Britky naopak nikdy trofej nevyhrály. Vítězky úterního duelu se ve finále střetnou s Itálií.

Tenis, Davis Cup

Nizozemsko – Španělsko (17:00)

Papírově by to měla být jasná záležitost a domácí publikum by se se svými miláčky a hlavně Rafaelem Nadalem chtělo loučit až v poslední den ve finále. Nizozemci ale nebudou chtít být jen komparsem a na nedávném US Open si Botic van de Zandschulp řekl o respekt vítězstvím právě nad Carlosem Alcarazem. V Málaze proti němu ale možná nastoupí z pozice týmové dvojky Rafael Nadal. "Kapitán je ten pravý, kdo o tom rozhodne. Tady je důležitý tým a to, že chceme všichni bojovat o Salátovou mísu," nechal se slyšet Nadal po svém tréninku.

Proti španělské jedničce Alcarazovi pak zřejmě nastoupí Tallon Griekspoor. Oba týmy ale mají k dispozici deblové specialisty. V případě nerozhodného stavu by se na kurt postavili i Španěl Marcel Granollers a Nizozemec Wesley Koolhof.

Fotbal, baráž o EURO 2025

Česko – Belgie (17:30, ČT Sport)

Lvíčata skoro až zázračně a v posledním možném momentu postoupila do baráže o účast na mistrovství Evropy a v jejím prvním utkání zaskočila favorizovanou Belgii, když v Lovani ukořistila vítězství 2:0. Teď už český výběr stojí před posledním krokem. Pokud uspěje, vybojuje si postup na mistrovství Evropy, které v roce 2025 bude hostit Slovensko.

Odvetný zápas baráže se hraje v Hradci Králové, kde ve třech předchozích zápasech třikrát vyhrálo. Trenér Jan Suchopárek ví, že k úspěchu povede jen aktivní hra. "Nesmíme se bát. Zažili jsme to před dvěma roky v baráži s Islandem. Měli jsme dobrou výchozí pozici po venkovním vítězství 2:1 a v odvetě jsme v závěru utkání málem postup ztratili," připomíná.

Fotbal, Liga národů

Česko – Gruzie (20:45, ČT Sport)

Všechno mají ve svých rukou, jen jim chybí lídr. Čeští fotbalisté vědí, že když před domácím publikem na Andrově stadionu v Olomouci porazí Gruzii, zajístí si návrat do elitní skupiny Ligy národů a zároveň si připraví ideální pozici pro kvalifikační boje o mistrovství světa 2026.

Gruzínci však také mají o co hrát a letos už si dvakrát dokázali, že na výběr Ivana Haška zahrát umí. Remíza 1:1 na Euru jim zajistila naději na postup ze skupiny, zářijové vítězství 4:1 pak potvrdilo jejich kvality. Ani tentokrát nechybí v jejich týmu hvězdný Kviča Kvaracchelja z Neapole.

Češi se budou muset obejít bez vykartovaného kapitána Tomáše Součka a tak pásku navlékne zadák Tomáš Holeš. Do zápasu kvůli kartám nemůže nastoupit ani útočník Tomáš Chorý. Funguje naopak česká defenziva, brankář Matěj Kovář už dva zápasy neinkasoval.