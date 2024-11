Denní menu: Poslední krok pro senzační Slovenky, Nečasova série a znovu Třinec proti Spartě

Derek Leung / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Tenisový BJK Cup čeká finále a Slovenky budou po dlouhých 22 letech usilovat o svůj druhý titul. Daviscupové finále pokračuje i bez domácího Španělska a Rafaela Nadala. V hokejové Lize mistrů se hraje české derby mezi Třincem a Spartou a Martin Nečas může v zámoří natáhnot svou báječnou sérii.

Tenis, Davis Cup

Německo – Kanada (12:00)

Finálový turnaj Davis Cupu přišel po španělském kolapsu a neúspěšném posledním zápase Rafaela Nadala o lesk, boje o Salátovou mísu ale teprve začínají. Němci i Kanada dorazili do dějiště bez svých jedniček, z posledního turnaje sezony se omluvili jak Alexander Zverev, tak i Felix Auger-Aliassime.

Atmosféra tradičného klání však přilákala Miloše Raoniče, který se pokusí se svými krajany připomenout vítězné tažení z roku 2022, kdy Kanada celý turnaj ovládla. Týmovou jedničkou je Denis Shapovalov a tým javorového listu může spoléhat i na deblového specialistu s českými kořeny Vaska Pospisila. Německo táhne do boje Jan Lennard Struff, trumfem mohou být vítězové nedávného Turnaje mistrů ve čtyřhře Kevin Krawietz a Tim Pütz.

Lední hokej, Liga mistrů

Oceláři Třinec – Sparta Praha (18:00, Sport 2)

Už 12. vzájemný souboj v roce 2024 a další dva Třinec a Spartu ještě letos čekají. Tentokrát se hraje odvetný zápas osmifinále evropské Ligy mistrů a Oceláři se pokusí dohnat třígólové manko, první zápas totiž v Praze prohráli 1:4. V Třinci není ideální nálada, tým se propadl v extraligové tabulce na předposlední příčku a na střídačce skončil asistent trenéra Marek Malík. Důvodem trápení je hlavně špatná koncovka, Slezané v osmi posledních zápasech vstřelili maximálně dva góly a v posledních třech skórovali dokonce pouze jednou. Mistrovský celek však v minulosti ukázal mnohokrát, jak umí vstát ze dna a fanoušci stále věří, že je možné souboj se Spartou otočit. Třinec ale musí vyhrát o čtyři góly.

Tenis, BJK Cup - finále

Itálie – Slovensko (18:00, ČT Sport)

Absolutní senzace, výběr kouče Mateje Liptáka dokázal během turnaje poslat z cesty grandslamové velmoci USA, Austrálii i Velkou Británii a postoupil do finále. Ústřední roli hraje týmová jednička Rebecca Šramková, která zatím vyhrála všechny své bitvy, Slovenky ale sestavily i úspěšnou deblovou dvojici – Viktoria Hrunčáková s Terezou Mihálikovou dvakrát zařídily rozhodující bod.

Favoritkami jsou ale přece jen Italky a to zejména díky Jasmine Paoliniové, která si po dvou prohraných finále na grandslamech plní sny v dresu národního týmu. V Paříži na olympiádě brala zlato ve čtyřhře a velké vítězství by ráda zopakovala i v BJK Cupu, kde má po boku Saru Erraniovou. Vždyť společně vyřadily i Polky s Igou Šwiatekovou.

Lední hokej, NHL

Philadelphia – Carolina (01:30)

Martin Nečas hraje v životní formě a v zámořské NHL dokázal bodovat už ve 13 duelech v řadě. Na ledě Philadelphie bude usilovat o další zápis do statistik a zároveň o další vítězství Caroliny, která je i díky výkonům českého útočníka druhým nejlepším týmem Východní konference. Nečas má docela dobré předpoklady uspět.

Hurricanes na ledě Philadelphie vyhráli šestkrát v řadě, v devíti z posledních 10 zápasů dali čtyři a více gólů a v průměru počtu střel na zápas vládnou celé NHL. Pokud by se Nečasovi podařilo zaznamenat gól nebo asistenci, přiblížil by se se 14 zápasy v řadě zase více českým ikonám. Delší sérii by měli už jen Jaromir Jagr (16 zápasů, 7+24), Robert Lang (16, 11+14), Petr Nedvěd (15, 15+9) a Patrik Eliáš (15, 15+9).