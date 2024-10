Denní menu: Satoranský v Eurolize, finále házenkářského MS klubů i Porto proti United

Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy nabízí výběr toho, co byste neměli minout ve čtvrtek 3. října. Fotbalové fanoušky čeká porce zápasů Evropské i Konferenční ligy, rozehraje se Euroliga basketbalistů, a bude se hrát finále házenkářského mistrovství světa klubů.

Florbal, Livesport superliga

Chodov – FBC Liberec (18:00, Sporty TV)

Loni prožil Chodov parádní sezonu a probojoval se až do semifinále, letos nemá ze tří zápasů ani bod a tak už je pro Pražany povinností uspět. Na Jižní město ale přijíždí Liberec, který naopak válí a všechny tři zápasy vyhrál. Severočeši se budou opírat o nejproduktivnějšího hráče soutěže Vojtěcha Wienera i nejlepšího střelce Jakuba Mádla.

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Házená, MS klubů

Magdeburg – Veszprém, finále (19:00)

Svatý grál pro házenkářské kluby je turnaj Super Globe, který se v tomto roce koná v egyptské Káhiře a každoročně se na něm korunuje nejlepší tým světa. Magdeburg vyhrál poslední tři ročníky a i při letošní obhajobě se mu podařilo postoupit znovu do finále. Německým šampionům bude stát v cestě Veszprém. Maďarský celek vydřel postup do boje o titul až v prodloužení zápasu s Barcelonou (39:34) i díky devítigólovým francouzským posilám Hugo Descatovi a Nedimovi Remilimu.

Basketbal, Euroliga

Žalgiris Kaunas – FC Barcelona (19:00, O2TV Sport)

Loni vypadla Barcelona v nejprestižnější evropské basketbalové soutěži ve čtvrtfinále a ambice katalánského klubu tak jsou pro novou sezonu znovu velké. V týmu zůstalo i české duo Tomáš Satoranský - Jan Veselý a první zápas nového ročníku čeká Barcelonu na hřišti Žalgirisu Kaunas. Litevský tým pro nový ročník vyztužil svůj tým o Tyroneho Wallace, jenž odehrál čtyři sezony v zámořské NBA.

Fotbal, Evropská liga

FC Porto – Manchester United (21:00, JOJ Šport)

Trenér Manchesteru United Erik ten Hag týden co týden řeší nezdary a poslouchá kritiku. O víkendu prohrál jeho tým v domácí lize s Tottenhamem 0:3 a dobře nerozehrál ani evropské poháry, remíza 1:1 s nizozemským Twente je považována za trapas. Ani ve čtvrtek nečeká Red Devils jednoduchý soupeř. Porto v domácí soutěži ztratilo body jen se Sportingem (0:2) a v tabulce drží druhou příčku a ve čtvrtek potřebuje napravit prohru 2:3 ze hřiště norského Bodö/Glimt.

V Evropské lize pak budou mezi nejsledovanější patřit také duely Slavia - Ajax či Besiktas - Frankfurt. Další český tým Viktoria Plzeň doma hostí Ludogorec Razgrad.

Fotbal, Konferenční liga

Chelsea – Gent (21:00, Sport 1)

Londýnskou Chelsea letos čeká až třetí nejvýznamnější evropská klubová soutěž, i tak je to ale krok kupředu, loni si poháry vůbec nezahrála. Účast v Konferenční lize ale Blues zároveň nabízí zápis do historie. Pokud by na konci ročníku triumfovala, stala by se vůbec prvním týmem, který vyhrál všechny tři klubové soutěže UEFA. Cesta Chelsea začíná soubojem s belgickým Gentem, který v domácí lize drží třetí příčku.

V Konferenční lize se představí i fotbalisté Mladé Boleslavi, čeká je duel na hřišti arménského FC Noah.