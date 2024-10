Denní menu: Sparta na ledě lídra, premiéra pro Nečase, Menšík proti vzoru i český národní tým

Martin Nečas a Carolina vstoupí do sezony NHL v duelu s Tampou.

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v pátek 11. října. Jakub Menšík se pokusí navázat na počin krajana Tomáše Macháče a zkusí přes hvězdného Novaka Djokoviče projít do semifinále Masters v Šanghaji. V extralize se potká Litvínov a Sparta, v noci pak čeká první zápas sezony Martina Nečase v dresu Caroliny. Čeští fotbalisté se pokusí poprvé v historii porazit Albánii.

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

Jakub Menšík – Novak Djokovič (12:30, Premier Sport 1)

Když Jakub Menšík vyrůstal, byl Novak Djokovič jeho vzorem. Pak zazářil na juniorském okruhu a když začala jeho cesta ve světě velkého tenisu, byl to právě srbský šampion, kdo mu dával první velké rady. Místo společných tréninků teď ale budou stát proti sobě v ostrém zápase a Djokovič přiznal, že vidí v českém dlouhánovi velký potenciál. V sázce je postup do semifinále turnaje Masters v Šanghaji.

Hokej, Tipsport extraliga

Litvínov – Sparta (17:30, O2 TV Sport)

Nejlepší ofenziva proti nejlepší obraně české hokejové extraligy. Litvínov po fantastickém začátku, kdy vyhrál sedm zápasů v řadě, trochu ubral tempo a možná i kvůli absenci nemocné opory Ondřeje Kašeho ztratil body na venkovním tripu v Pardubicích a Mladé Boleslavi. Proti Spartě ale zase hrají Chemici doma a budou dobývat výjimečnou defenzivu Pražanů. Ti dostali v osmi zápasech pouhých 10 gólů.

Fotbal, Liga národů

Česko – Albánie (20:45, ČT Sport)

Ani jeden ze tří vzájemných zápasů s Albánií nedokázali čeští fotbalisté získat pro sebe a naposledy v kvalifikaci o Euro 2024 v Tiraně prohráli jasně 0:3. Téměř na den rok poté čeká tým Ivana Haška zápas, ve kterém půjde jak o body do tabulky Ligy národů, tak i o získání důvěry fanoušků. Naposledy totiž hráči kritizovali české publikum, že rezignovalo na domácí zápas s Ukrajinou. Premiéra v národním týmu čeká gólmana Antonína Kinského, roli tvůrce hry zřejmě už napevno dostane plzeňský Pavel Šulc.

Hokej, NHL

Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning (01:00, Nova Sport 1)

Zatímco většina týmů NHL už začala novou sezonu v průběhu týdne, Carolina čeká na svůj první zápas až do pátku. Hokejisté Tampy jsou rádi, že v době řádění hurikánu Milton mohli opustit Floridu a vydali se do vnitrozemí. Na ledě na ně ale čeká soupeř stejného jména. I první zápas sezony může naznačit, jak velkou roli dostane v týmu Hurricanes český mistr světa Martin Nečas. Tampa si naopak začne zvykat na éru bez Stevena Stamkose, dlouholetá opora totiž po 16 sezonách věrných služeb zamířila do Nashvillu.