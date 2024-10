Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v pondlěí 21. října. Tenisové turnaje se přesouvají do Basileje a Vídně, kde čeká zápas prvního kola Jakuba Menšíka. Dohrávky Premier League a LaLigy nabízí duely týmů ze spodních pater tabulky a v NHL se střetne Toronto s Tampou.

Tenis, ATP 250 Vídeň

Jakub Menšík – Alexander Popyrin (19:30, Premier Sport 1)

Český teenager hraje průlomovou sezonu a hlavně v podzimních měsících má parádní formu. Na posledním turnaji v Šanghaji vyhrál čtyři třísetové duely v řadě a nakonec až ve čtvrtfinále podlehl svému vzoru Novakovi Djokovičovi. Ve Vídni bude Jakub Menšík usilovat o posun do TOP 50 světového rankingu. Také Popyrin hraje letos výjimečně a zapsal i titul na Masters v Montrealu. Jediný vzájemný zápas vyhrál Menšík v létě na antuce v Umagu hladce 6:3 a 6:2. Nyní se ale bude hrát v hale na hardu, kde bývá Popyrin jistějším hráčem, než na oranžové hlíně.

Fotbal, Premier League

Nottingham – Crystal Palace (21:00 Canal+ Sport)

I když se už dohrává osmé kolo, Crystal Palace zatím marně čeká na první vítězství v sezoně. Důvodem je hlavně mizerná koncovka, tým skóroval jen pětkrát a je co se týče produktivity nejhorším týmem Premier League. Nic na tom zatím nemění ani fakt, že Eberechi Eze se už 27krát pokusil o střelu, byl z toho však jen jediný gól. AN adalší čeká od 1. září. V Nottinghamu je o poznání lepší nálada. Po loňské záchraně tým hraje solidní střed tabulky a zatím jen jedinkrát prohrál. Body zařizuje hlavně střelec Chris Wood, který zařídil čtyři ze sedmi gólů týmu.

Fotbal, LaLiga

Valencia – Las Palmas (21:00, Nova Sport 3)

Přesně měsíc už nedali fotbalisté Valencie v LaLize gól. Poslední dva znamenali 21. září při vítězství nad Gironou, jinak ale tým vedený klubovou ikonou Rubenem Barajou tápe a propadl se na předposlední místo tabulky. Daleko větší problémy ale má hostující Las Palmas, které v aktuální sezoně ještě nevyhrálo a poslední ligové vítězství (2:0) zaznamenali jeho hráči v únoru, paradoxně právě s Valencií.

Hokej, NHL

Toronto – Tampa Bay (01:30, Nova Sport 2)

Maple Leafs převzal před novou sezonou kouč Craig Berube a na hře týmu je znát, že prioritou je defenziva. Toronto opravdu inkasuje minimálně, také ale trochu trpí jeho kanonýři. Mitch Marner zatím skóroval jen jedinkrát a Auston Matthews čekal na první trefu až do čtvrtého zápasu. To v Tampě se naopak daří Nikitovi Kučerovovi, který je aktuálně se sedmi góly nejlepším střelcem celé ligy.