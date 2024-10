Denní menu: Zafeiris ve Wembley, Macháčův životní zápas i Crosbyho vstup do 20. sezony

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout ve čtvrtek 10. října. Na tenisovém turnaji v Šanghaji čeká jeden z největších zápasů kariéry Tomáše Macháče (23), hokejisté Mladé Boleslavi budou usilovat o posun na druhou příčku extraligové tabulky a ve fotbalové Lize národů se mimo jiné Řecko představí v Anglii. Hokejová ikona Sidney Crosby (37) pak v noci vstoupí do své 20. sezony v dresu Pittsburghu.

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

Carlos Alcaraz – Tomáš Macháč (12:30, Premier Sport 1)

Když spolu dosud jedinkrát hráli, český tenista musel zápas za stavu 1:1 na sety skrečovat. Nepříjemný konec duelu v nedávném daviscupovém klání předznamenal i konec nehrajícího kapitána českého týmu Jaroslava Navrátila. Nyní však jde o úplně jinou věc. Macháč hraje nejlepší tenis své kariéry a už nyní ví, že poprvé prolomí hranici elitní třicítky světového rankingu. I Alcaraz by rád na čínském Masters došel co nejdál, loni skončil už v osmifinále.

Hokej, Tipsport extraliga

Mladá Boleslav – Hradec Králové (17:30, O2 TV Sport)

Během jediného týdne čeká Mladou Boleslav třetí domácí zápas. Po prohře 1:2 se Spartou a vítězství nad Litvínovem 3:2 v prodloužení budou chtít Středočeši zabrat naplno. Zvlášť, když by je tříbodový zisk ze zápasu s Hradcem Králové katapultoval na druhou příčku tabulky. Hradec má druhou nejhorší obranu ligy, také však minule slavil euforické vítězství v derby nad Pardubicemi.

Fotbal, Liga národů

Itálie – Belgie (20:45, Sport 1)

Italům se vstup do nové edice Ligy národů povedl, zatím neztratili ani bod a pro domácí klání s Belgií se trenér Luciano Spaletti netají tím, že chce dát šanci i několika nováčkům. Fanoušci však budou čekat góly hlavně od Maria Reteguiho, který o víkendu nastřílel hattrick. Belgie se v Římě na Stadio Olimpico představí bez tradičních opor Kevina de Bruyneho a Romela Lukaka, lídrem týmu by měl být Youri Tielemans z Aston Villy.

Anglie – Řecko (20:45, Sport 2)

Po konci Garetha Southgatea ještě fotbalová Anglie nezvolila nového trenéra národního týmu, prozatímní kouč Lee Carsley si však vede zdatně. Tým má pod jeho vedením zatím stoprocentní bilanci – za vítězství v Irsku a nad Finskem (shodně 2:0). Také Řecko však ještě neztratilo bod a neinkasovalo a do Londýna přijíždí sebevědomé. Nový trenér Ivan Jovanovič dává šanci i slávistovi Christosi Zafeirisovi, který může ve Wembley prodat svou aktuální výjimečnou formu. A třeba vstřelit svůj první reprezentační gól.

Šipky, World Grand Prix

Gerwyn Price – James Wade (21:00, Nova Sport 2)

Velšan Price už mohl být dávno doma, v prvním kole turnaje přežil mečbol Dannyho Nopperta. Když mu však dal nizozemský soupeř šanci, už ho nic nezastavilo. Také Wade měl v úvodním zápase namále, musel otáčet zápas s Peterem Wrightem. Nyní stojí bývalí vítězové unikátního turnaje (Wade 2007 a 2010, Price 2020) proti sobě a půjde o postup do čtvrtfinále. Zatímco úvodní zápasy se hrály na dva vítězné sety, osmifinále už se hraje na tři.

Hokej, NHL

Detroit – Pittsburgh (01:00, Nova Sport 1)

Oběma týmům na jaře jen těsně uniklo play off, a tak budou v nové sezoně Red Wings i Penguins chtít bodovat od prvních zápasů. Detroit měl problémy na brankářském postu, pro novou sezonu však získal ostříleného Cama Talbota a zřejmě udělá z tohoto 37letého matadora jedničku.

Také Pittsburgh stále sází na zkušenosti, lídrem týmu je znovu Sidney Crosby, jenž ve svých 37 letech začíná svou 20. sezonu v NHL. Podceňovat ho nelze, i v minulé sezoně dokázal nasbírat skvělých 96 kanadských bodů (42+52).