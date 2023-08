Derby Week: Divočina v Indonésii, kde hosté jezdí k soupeřům v obrněných transportérech

Indonésie je neuvěřitelně rozmanitou a pestrou zemí. Navzdory velkým etnickým a náboženským odlišnostem Indonésané ctí jednotnou národní identitu. Indonéské národní motto "Bhinneka Tunggal Ika" se dá volně přeložit jako "jednota v rozdílnosti." Jsou však okamžiky, kdy Indonésané na národní sounáležitost zapomenou a všechny rozdíly a spory mezi sebou nechají rozhořet naplno. Těmito momenty jsou fotbalové zápasy tamních týmů, zvláště pak derby mezi největšími rivaly v zemi.

Obrovská země, obrovská města, obrovské emoce

Indonésie se rozkládá na více než 17 tisících ostrovech. S téměř 280 miliony obyvatel je 4. nejlidnatějším státem světa. Tamní obyvatelstvo je velmi různorodé. 300 domorodých etnik mluví asi 750 jazyky a dialekty. Indonésané vyznávají také mnohá odlišná náboženství. Vévodí však islám – díky obrovskému počtu obyvatel je Indonésie vůbec nejpočetnější muslimskou zemí na světě. Na indonéskou historii a kulturu měly vliv i jiné, vnější kultury, včetně kolonizátorů. V roce 1602 vznikla Holandská Východoindická společnost a stala se dominantní silou v regionu. V roce 1800 Nizozemci prohlásili území dnešní Indonésie za svou kolonii – nazvali ji Holandská východní Indie. Nezávislost Indonésie získala až po druhé světové válce.

Hlavním indonéským městem je Jakarta, která v průběhu svého dynamického růstu pohltila i další velká sídla v okolí, a vznikla tak obří aglomerace Jabodetabek (akronym názvů měst Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Jabodetabek je po japonské Tokijsko-jokohamské aglomeraci považována za 2. největší na světě. Žije tu přes 30 milionů obyvatel.

Nedaleko od metropolitní oblasti Jakarty, v rámci západní části ostrova Jáva asi 150 kilometrů směrem na jihovýchod (i když v tak silně urbanizované oblasti lze jen těžko určit, kde aglomerace začíná a kde končí), leží další velké město, také několikamilionová metropole – Bandung. Na začátku 20. století vládnoucí Nizozemci uvažovali o tom, že by hlavní město přesunuli z Jakarty právě do Bandungu, který je ve vnitrozemí, navíc obklopený horami, takže lépe chráněný. Tento plán ale nakonec nebyl uskutečněn. Mezi městy však už historicky panuje velká rivalita. Ta je posilněná i rozdíly v etnickém složení obyvatelstva obou metropolí. V Jakartě, byť je vzhledem k tak obrovskému počtu obyvatel tamní populace velmi pestrá, mají největší zastoupení Jávanci. Obyvatelstvo Bandungu je naopak z většiny tvořeno etnikem Sundánců. Jávanci a Sundánci jsou nejpočetnější etnika v Indonésii, a tak mezi sebou mají i největší spory.

Často se říká, že odrazem společnosti dané země nebo města je tamní fotbal a fotbalová kultura. V Indonésii to platí jednoznačně. Fotbal hraje v indonéské kultuře významnou roli. Fanoušci fotbal neuvěřitelně prožívají, milují ho. Jsou vášniví a hodně hlasití. Atmosféra na stadionech bývá intenzivní, plná barev (transparenty, pyrotechnika) i zvuků (neutichající chorály, pískot, řev). Skrz fotbal Indonésané ventilují všechny své emoce, a to jak pozitivní, tak bohužel i ty negativní.

Mapa k velkému indonéskému derby. Livesport / Podklad Google Maps

Jakarta versus Bandung – Persija versus Persib

V obou městech sídlí dva silné a úspěšné kluby. Jakarta je domovem celku Persija, v Bandungu sídlí Persib. Oba kluby jsou tradiční, založeny byly ještě v "nizozemské" části historie země ve 20. letech 20. století. Názvy Persija a Persib jsou akronymy celých názvů klubů – Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta a Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (doslova Indonéská fotbalová asociace Jakarta/Bangung). Oba kluby jsou několikanásobnými mistry Indonésie – Persija získala 11 titulů, Persib 7. V minulé sezoně 2022/2023 Persija obsadila 2. místo, Persib byl 3. Rivalita mezi kluby Persija Jakarta a Persib Bandung se označuje jako "Duel Klasik."

Persija je českým fanouškům známá především díky tomu, že v klubu působí Ondřej Kúdela, a v minulé sezoně byli jeho spoluhráči také Michael Krmenčík a z české ligy dobře známý Bahrajnec Júsuf Hilál. Jejich sobotní zápas můžete sledovat na Livesportu.

Duel Klasik rozděluje společnost

Nevraživost mezi tábory fanoušků obou mužstev ale nevychází jen z konkurenčního vztahu obou aglomerací a jejich klubů. Příznivci Persije z hlavního města se považují za "lepší lidi" reprezentující vyšší sociální třídu. Obyvatelé Bandungu jsou naopak z velké části složeni z migrantů z různých, méně vyspělých částí Indonésie. Mnoho lidí z Bandungu migruje za prací i do Jakarty. Persib má tím pádem mnoho příznivců i v Jakartě, většinou z řad přistěhovalců a nižší třídy. Fanoušci Persije Jakarta si utahují z příznivců Persibu Bandung pejorativními pokřiky a písněmi, ve kterých zaznívá: "Jste jen malí obchodníčci, kteří se snaží uchytit v našem krásném, lepším městě."

Když rivalita přeroste únosnou mez

Nevraživost mezi oběma skupinami fanoušků nezřídka vyústí v násilné potyčky. Mnoho střetů se bohužel neobešlo bez ztrát na životech. Už dlouhá léta platí pro zápasy Duelu Klasik zákaz vstupu hostujícím fanouškům. Hráči hostujícího týmu musí být běžně přepravováni na stadion v obrněných transportérech. Stadiony obou klubů jsou na derby tradičně vyprodané (stadion Persije má kapacitu přes 77 000 diváků, na stadion Persibu se vejde 38 000 lidí). I bez přítomnosti fanoušků hostujícího týmu dochází v souvislosti s derby, ale i mimo něj, znovu a znovu k vážným incidentům. Jedním takovým bylo přepadení autobusu s fanoušky Persije při výjezdu k zápasu s jiným soupeřem, kdy ale měli cestu přes Bandung. Radikální příznivci Persibu si autobus s nenáviděnými rivaly vyčíhali, přepadli ho a došlo ke rvačce přímo na dálnici. Obzvlášť brutální událostí byla vražda 23letého fanouška Persije Haringga Sirla, který v roce 2018 cestoval inkognito na zápas v Bandungu. Po tom, co ho místní ultras odhalili, ubili ho k smrti.

V říjnu tomu bude přesně rok od jedné obrovské tragédie, která se udála při zápase v rámci jiného velkého indonéského derby. Při utkání rivalů z východní části Jávy – klubů Arema Malang a Persebaya Surubaya – neunesli domácí příznivci prohru svého týmu a asi 3 000 jich vtrhlo na hrací plochu, kde zaútočili na hráče i funkcionáře hostující Persebayi. Policie se rozhodla rozběsněný dav zpacifikovat s použitím slzného plynu. To ale vedlo k ještě většímu zmatku a tlačenici, ve které bylo ušlapáno a udušeno 135 lidí a přes 500 jich bylo zraněno (některé zdroje uvádějí i vyšší počty obětí a raněných).

Romeo a Julie

Rivalita mezi kluby Persija Jakarta a Persib Bandung, a hlavně mezi jejich fanoušky, je hlavním motivem indonéského filmu Romeo a Julie z roku 2009. Kdo se chce vyhnout spoileru, ať přeskočí k další, závěrečné kapitole.

Jak název napovídá, jde o romantický příběh, kdy se skalní fanoušek Persije, Rangga, zamiluje do fanynky Persibu jménem Desi. Rangga je ochoten riskovat život, aby svou lásku v nepřátelském Bandungu našel. Po jejich setkání se Desi marně pokouší přesvědčit svou rodinu, aby Ranggu a jejich vztah přijali. Zamilovaný pár musí utéct do jiného, dalekého města, které nemá s Persijí a Persibem nic společného.

Romeo a Julie z roku 2009. imdb.com

Derby a fotbalová kultura

Duel Klasik je považován za jedno z nejvyhrocenějších a nejtvrdších derby v rámci celé Asie. Svými dopady na společnost indonéských velkoměst Jakarty a Bandungu se dá mluvit o derby dokonce světového významu. Bohužel ale převážně z negativního hlediska. Fotbal v Indonésii je na vzestupu. V tamní lize působí řada zahraničních hráčů v čele s mnoha Brazilci. Věřme a doufejme, že příliš opožděná ve vývoji nezůstane ani tamní fotbalová kultura, a že budou indonéská fotbalová derby známá spíš díky úžasné atmosféře na vyprodaných stadionech a třeba i díky dobrému fotbalu, a ne že budou tyto zápasy plnit stránky novin zprávami o dalších násilnostech a katastrofách.

Další derby týdne

pátek 1. září

Irsko – Premier Division

Shamrock Rovers vs. Bohemian FC

Dublin derby

Dublinské derby mezi Shamrockem Rovers a Bohemian FC je největším derby irského fotbalu. Kromě toho, že oba kluby sídlí v hlavním městě, patří i mezi nejúspěšnější týmy historie. Shamrock vévodí v počtu titulů historickým tabulkám. Mistrem Irska se Rovers stali už 20krát. Letos, v sezoně 2023 (hraje se systémem jaro-podzim), Shamrock útočí na 4. triumf v řadě. Bohemian FC se radoval z irského titulu 11krát (naposledy v roce 2009). Aktuálně je Bohemian FC na 4. místě tabulky na vedoucí Shamrock Rovers ztrácí 7 bodů. Do konce soutěže zbývá 8 kol.

sobota 2. září

Česko – Fortuna liga

1. FC Slovácko vs. FC Zlín

Derby Zlínského kraje

1. FC Slovácko a FC Zlín jsou tradičními účastníky české nejvyšší soutěže. Oba kluby sídlí ve Zlínském kraji. Uherské Hradiště (město, které je domovem klubu 1. FC Slovácko) je od hlavního města regionu – Zlína – vzdáleno pouze 25 kilometrů. Pro tábory fanoušků obou týmů je důležité, aby jejich tým v tabulce figuroval nad regionálním rivalem. V posledních sezonách se výrazně lépe daří týmu Slovácka. Zlín v konečném pořadí 1. ligy předčil Slovácko naposledy v ročníku 2018/2019.

Chile – Primera División de Chile

Universidad de Chile vs. Colo-Colo

Clásico del fútbol Chileno ("Clásico" chilského fotbalu)

Tým Colo-Colo získal 33 chilských titulů, je i úřadujícím mistrem ze sezony 2022. Universidad de Chile je v počtu titulů druhým nejúspěšnějším týmem v zemi – ligu vyhrál 18krát, naposledy v roce 2017. Ještě déle čeká Universidad de Chile na výhru v největším derby chilského fotbalu. Svého úhlavního rivala, souseda z hlavního města Santiaga, neporazil od roku 2015. Derby mezi Colo-Colo a Universidad de Chile ale není jen soubojem dvou kvalitních fotbalových týmů, jde také o souboj společenských tříd. Colo-Colo tradičně představuje dělnickou, nižší vrstvu. Universidad de Chile reprezentuje univerzitní hodnoty a vyšší střední třídu.

Brazílie – Série B (2. liga)

Guarani FC vs. AA Ponte Preta

Derby Campineiro

Zápas mezi brazilskými kluby Guarani a Ponte Preta je považováno za jedno z největších derby brazilského vnitrozemí. Oba kluby sídlí ve městě Campinas, které leží 100 kilometrů severně od Sao Paula. Oba celky momentálně působí ve 2. lize – Sérii B. Za svou více než 100 let trvající historii se spolu utkali už ve více než 200 derby.

Mexiko – Liga MX

Cruz Azul vs. Club América

Clásico Joven (Mladé "Clásico")

Clásico Joven (Mladé "Clásico") je název pro derby mezi mexickými kluby Club América a Cruz Azul, které oba sídlí v hlavním městě Ciudad de México. Cruz Azul původně není klubem z hlavního města. Založen byl ve městě Jasso nedaleko od mexické metropole. Do Ciudad de México se klub přestěhoval v roce 1971, kdy začal hrát své domácí zápasy na slavném Aztéckém stadionu. Ten je jedním z největších stadionů na světě (pojme 104 000 fanoušků). Vybudován byl jako hlavní dějiště Letních olympijských her 1968 a Mistrovství světa ve fotbale 1970. Aztécký stadion je domovem i pro Club América. To ale není jediným důvodem vzájemné antipatie obou celků a jejich fanoušků. V Clásico Joven jde i o třídní boj – Club América je klub bohatých a mocných, zatímco Cruz Azul reprezentuje dělnickou třídu. Fotbalisté a příznivci Cruz Azul jsou pejorativně označováni jako "zedníc" nebo "cementáři" (což ale vychází ze skutečného původu celku – klub Cruz Azul byl založen v roce 1927 v rámci stejnojmenné cementářské společnosti).

USA – Major League Soccer

Real Salt Lake vs. Colorado Rapids

Rocky Mountain Cup (Pohár Skalistých hor)

Dva kluby americké Major League Soccer – Real Salt Lake a Colorado Rapids – spolu soupeří o Rocky Mountain Cup. Pohár je pojmenovaný podle Skalistých hor (Rocky Mountains), které se mezi Salt Lake City v Utahu a Denverem v Coloradu, tyčí. Pohár (jedná se skutečně o fyzickou trofej) získává tým, který v rámci tohoto derby v sezoně nasbírá více bodů. Vzájemné zápasy jsou většinou tři (případně jich může být i víc, kdyby se týmy střetly v play-off). Pokud je počet bodů shodný, rozhoduje skóre. Pokud je vyrovnané i to, trofej zůstává jejímu současnému držiteli. Po prvním zápase v sezoně v květnu 2023 má výhře 3:2 náskok Real Salt Lake.

neděle 3. září

Švýcarsko – Super League

FC Basilej vs. FC Curych

Schweizer Klassiker (Švýcarská klasika)

Basilej a Curych patří mezi nejvýznamnější města ve Švýcarsku. Obě jsou v převážně německy mluvící části alpské země. Už to je jedním z důvodům jejich vzájemné rivality. Ta se přenáší i do sportu, nejvíce do fotbalu. Velká rivalita panuje mezi FC Basilej a FC Curych. FC Curych sdílí rivalitu i se svým městským sousedem, kterým je Grasshopper Club Curych. Napětí a nevraživost mezi FC Curych a FC Basilej však výrazně vzrostly v novém tisíciletí, především pak v roce 2006. To totiž Basilej chtěla zkompletovat hattrick mistrovských titulů. Dvojnásobnému šampionovi stačilo na půdě FC Curych v posledním kole sezony 2005/2006 neprohrát. Ale i domácí hráli o titul. O něm rozhodl jediný gól zápasu, který padnul v úplném závěru utkání. Vstřelili ho fotbalisté domácího FC Curych a slavili tak titul. Tento zápas skončil rozsáhlou invazí fanoušků obou táborů na hřiště. Rvačka se strhla i na tribunách. Od té doby Švýcarskou klasiku provázejí nenávistné emoce.

Nizozemsko – Eerste Divisie (2. liga)

Willem II vs. NAC Breda

West-Brabantse derby (Západobrabantské derby)

V západní části nizozemské provincie Severní Brabatsko leží jen 30 kilometrů od sebe dvě podobně velká města. Tilburg i Breda mají téměř 200 000 obyvatel, kteří fandí svým městským fotbalovým klubům. Willem II z Tilburgu a NAC Breda jsou velkými regionální rivaly. V sezoně 2022/2023 oba kluby bojovaly o postup do 1. ligy, ale v play-off ani jeden z nich neuspěl. I v ročníku 2023/2024 tak budou soupeřit v rámci 2. nizozemské ligy (Eerste Divisie).

Skotsko – Premiership

Rangers vs. Celtic

Old Firm Derby

Old Firm je název derby mezi dvěma týmy ze skotského Glasgow – Celticem FC a Rangers FC. Toto derby je považováno za jedno z nejtradičnějších fotbalových zápasů na světě. První vzájemné utkání se hrálo roku 1888. Oba kluby jsou jednoznačně nejlepšími týmy země. Rangers získal rekordních 55 titulů (žádný klub na světě nevyhrál svou ligu víckrát), Celtic se triumfem ze sezony 2022/2023 svému rivalovi výrazně přiblížil – na kontě má 53 mistrovských titulů. Rivalita mezi oběma celky ale zdaleka není jen sportovního charakteru. Jejich vzájemná nevraživost je zakořeněna ve skotské kultuře, zvlášť z hlediska náboženství. Celtic je považován za katolický klub, Rangers za protestantský klub.

Belgie – Jupiler Pro League

KAA Gent vs. Club Brugge

The battle of Flanders (Bitva o Flandry)

Gent a Bruggy jsou krásná historická města ve Vlámsku v Belgii. Jsou od sebe vzdálena jen 50 kilometrů a jsou domovem dvou úspěšných klubů. Club Bruggy patří mezi ty vůbec nejlepší belgické týmy současnosti. Belgickou ligu vyhrál třikrát za poslední čtyři roky a úspěšný byl i v Lize mistrů. Gent patří do špičky ligy a také pravidelně hraje evropské poháry.

Švédsko – Allsvenskan

Hammarby IF vs. AIK

Stockholmsderbyt I (Stockholmské derby 1)

AIK a Hammarby IF jsou dva ze tří velkých klubů hlavního města Švédska Stockholmu (tím třetím je Djurgårdens IF). Derby mezi AIK a Hammarby je jednou z klasických rivalit švédského fotbalu. Derby je často doprovázené potyčkami fanoušků obou klubů. Hooligans AIK i Hammarby patří mezi ty nejproslulejší (byť nechvalně) a nejpočetnější chuligánské frakce v zemi. Náboj nadcházejícímu derby dodává situace v tabulce. Tradiční klub AIK figuruje na 13. příčce těšně nad pásmem sestupu, nutně potřebuje získávat body. Hammarby je 6. Do konce soutěže zbývá 8 kol.

Brazílie – Série A

SC Corinthians vs. SE Palmeiras

Derby Paulista (Derby Sao Paula)

Derby Paulista je označení pro rivalitu mezi dvěma velkými a tradičními kluby z brazilského Sao Paula – Corinthians a Palmeiras. Počtem vzájemných utkání (odehrálo se už 375 derby), i významem obou klubů pro brazilský fotbal, patří Derby Paulista mezi největší derby zápasy na světě. Rivalitu mezi oběma kluby posilňuje i to, že jde o celky reprezentující odlišné sociální třídy. Corinthians byli založeni pracující třídou a mají silnou podporu především v chudinských čtvrtích (které se v Brazílii nazývají favely). Palmeiras jsou klubem s kořeny a podporou ve vyšší společnosti.