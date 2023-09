Derby Week: Druhá liga, ale přesto jedno z nejžhavějších derby španělského fotbalu

Je tu reprezentační pauza, pro mnohé fanoušky klubového fotbalu neoblíbená část kalendáře. Ne všude však ligové soutěže odpočívají. A nespí ani derby! Reprezentační přestávku nectí například kolumbijská liga, kde dojde hned k trojici velkých derby zápasů. V Evropě se v průběhu kvalifikačních zápasů národních týmů běžně hrají dál nižší soutěže. V Segunda División ve Španělsku je na programu derby, které si svou intenzitou nezadá ani s El Clásikem nebo rivalitou sevillských klubů.

Asturie – rázovitý region, rázovité derby

Asturie, jedno ze 17 španělských autonomních společenství, má oproti zbytku země aktuálních mistryň světa ve fotbale specifický ráz a charakter. Leží na severu Španělska při Biskajském zálivu. Oficiálně se jedná o knížectví (španělský král tak stále zastává i post asturského knížete). Větší raritou, která promlouvá do běžného života tamních obyvatel, je však jejich jazyk. Oficiálním jazykem je v Asturii samozřejmě španělština, ale asturština je stále poměrně rozšířená. Mluví jí asi pětina obyvatel regionu a učí se i na školách.

„Odstrčená“ je Asturie nejen geograficky, ale i ekonomicky. V rámci Španělska patří mezi slabší regiony. Na to má vliv právě i periferní poloha a také to, že asturské hospodářství stálo převážně na těžkém průmyslu. Ten však od 60. let 20. století upadl do recese. Z tradičních hospodářských činností v regionu částečně přežilo jen horské zemědělství (především chov krav), kterému se díky hornaté krajině daří dobře i nadále. Silnou úlohu pro tamní ekonomiku hraje přístav Gijón. Cestovní ruch, byť je Asturie opravdu krásná a nabízí i mnoho historických pamětihodností (nejvýznamnější je v tomto ohledu historické město Oviedo), se rozvíjí jen pozvolna.

Právě mezi Gijónem, největším městem regionu, a Oviedem, hlavním městem Asturského knížectví, panuje napětí vycházející už z odlišné povahy obou sídel a jejich obyvatel. Spory mezi oběma entitami panovaly od středovku až do historie nedávné. Po pádu Frankova diktátorského režimu a obnovení demokracie ve Španělsku získala Asturie roku 1978 rozsáhlou autonomii jako Provincie Oviedo. S novým oficiálním názvem regionu samozřejmě měli problém v Gijónu. Od roku 1982 se provincie jmenuje Asturie.

Mapa Asturie s druholigovými rivaly. Livesport, mapový podklad Google Maps

Rivalita obou měst se výrazně propisuje i do fotbalu. Fotbal je v rámci Španělska velkou vášní, v tom se zrovna Asturijci od majoritní společnosti vůbec neliší. Naopak, jako by tu fotbal hrál v životě místních komunit ještě zásadnější roli. Tak pevně, jako je s asturskou kulturou svázána cidra (vyslovuje se „sidra“) – typický asturský nápoj podobný cideru –, je neodmyslitelnou součástí místního koloritu i Asturské derby (v asturštině Derbi asturianu, ve špan. Derbi asturiano). Souboj dvou největších klubů ze dvou největších, soupeřících asturských měst – Realem Oviedo a Sportingem Gijón.

Stačí vyhrát derby. To je nejdůležitější!

Už byla řeč o tom, že Oviedo (astursky Uviéu) a Gijón (Xixón; španělsky čti „Chichón“), se od sebe výrazně odlišují a proto mezi nimi panuje (kromě jiných) i fotbalová rivalita. Oviedo je asturská metropole. Kromě spousty kulturních budov, jako jsou divadla, opera, galerie, se pyšní památkou UNESCO, kterou je prerománská kaple Cámara Santa už z 9. století. Obyvatelé hlavního města pracují především ve službách. V porovnáním s lidmi z Gijónu se zkrátka cítí jako víc „nóbl“. Za „nóbl“, ale z trochu jiného úhlu pohledu, je považují i rivalové z přístavního města. Gijón je největší město Asturie. Žije v něm 270 000 lidí (o 50 000 víc než v Oviedu). Velká část z nich pracuje v přístavu nebo v odvětvích, které přístav obsluhují a zásobují. Jejich klub, Sporting, se profiluje jako klub pracujícího lidu Gijónu.

Rivalita mezi Realem Oviedo a Sportingem Gijón stojí opravdu především na odlišnosti obou měst a jejich obyvatel. Sportovně totiž velkých úspěchů ani jeden z klubů nedosahuje, a to ani historicky. Ve vitríně Realu Oviedo, ani Sportingu Gijón nenajdete žádnou velkou španělskou trofej. Oba kluby se spolu v průběhu historie navíc častokrát míjely i v rámci ligového systému. Ani jeden z nich nepatří mezi naprosto pravidelné účastníky nejvyšší soutěže, určitě ne v poslední době. Real Oviedo i Sporting Gijón mají více než stoletou tradici. Prvně se střetly už v roce 1926 (zápas o titul v rámci mistrovství Asturie vyhrál Gijón 2:1).

Španělská liga (zvaná La Liga nebo také Primera División) byla založena roku 1929. Asturských derby se odehrálo „teprve“ 155. Právě proto je pro oba tábory tak důležité. Jak pro Oviedo, tak pro Gijón je vyhrát nad odvěkým rivalem častokrát důležitější než výsledky v rámci celého zbytku soutěže.

Asturie – líheň talentů

Byť Real Oviedo, ani Sporting Gijón neoplývají úspěchy v podobě cenných trofejí, tamní fotbal je proslulý tím, že produkuje skvělé fotbalisty. Slavnými odchovanci Realu Oviedo z moderní doby jsou například útoční hráči Michu (který nejvíce zazářil v anglické Premier League v dresu Swansea City), Juan Mata (např. Chelsea, Manchester United, nyní Galatasaray) nebo Santi Cazorla (Arsenal, Villarreal). Michu svou kariéru přišel do Realu Oviedo v sezoně 2016/2017 ukončit. Podobný krok učinil v létě 2023 i Santi Cazorla, který se vrátil pomoct klubu, který ho vychoval, z katarského působení v klubu Al-Sadd. Dobří holubi se vracejí. Bude to platit i v případě Juana Maty?

Nejvěhlasnějším produktem slavné akademie Sportingu Gijón (jmenuje se Escuela de Fútbol de Mareo) je španělský kanonýr David Villa (Valencia, Barcelona, Atlético Madrid a na závěr kariéry Melbourne City, New York City a Kóbe).

Spojení klubů? Nikdy!

V období kolem roku 2000 se Real Oviedo i Sporting Gijón nacházely v obrovských finančních potížích. V Asturii se začalo šuškat o tom, že zástupci obou klubů uvažují o fúzi. Ve hře byl vznikl spojeného klubu Real Asturias, pro který by byl po čase vybudován stadion na půl cesty mezi 24 kilometrů vzdálenými městy. Projekt společného stadionu mezi Gijónem a Oviedem měl obměkčit příznivce obou celků, uchlácholit je alespoň v tom, že nebudou muset na zápasy svého nového týmu jezdit do nenáviděného sousedního města. To ale nevyšlo. Výrazně proti tomuto nápadu byly oba tábory, a to nejen z řad fanoušků, ale i různých firem a společností, které za jedním či druhým klubem stály. Fúze neproběhla, situace obou klubů tak tím pádem zůstala neutěšená.

Mnohem hůře na tom však byli v Oviedu. Tamní Real, který v sezoně 2000/2001 ještě soupeřil s těmi nejlepšími v nejvyšší španělské soutěži, byl o tři roky později, v ročníku 2003/2004 o tři patra níž. (V létě 2003 byl klub sesunut z 2. ligy rovnou do 4., právě kvůli dluhům.) Fanoušci Realu Oviedu ukázali, že jim srdce pro klub bije opravdu silně. Pro sezonu 2003/2004 skoupili přes 10 000 permanentek, což je v rámci 4. ligy ve Španělsku absolutní rekord. Příznivci Realu Oviedu si připsali podobný rekord později i v rámci 2. ligy, když měl klub pro ročník 2017/2018 20 800 permanentkářů (Estadio Carlos Tartiere pojme 30 500 diváků).

Asturii vládne modrá

Právě v sezoně 2017/2018 se v Segunda División znovu potkaly oba asturští rivalové. Sporting Gijón sestoupil z La Ligy. Asturské derby se vrátilo na scénu po dlouhých 14 letech. Atmosféra při prvním derby v této nové éře byla opravdu vypjatá. V ulicích Gijónu to vypadalo jako na bojišti. Spousta potyček, vzduchem létaly světlice, kameny nebo i židle z restaurací. Toto derby skončilo remízou 1:1. Od roku 2017 se Asturské derby odehrálo 12krát. Na základě výsledků těchto střetnutí aktuálně Asturii kraluje Oviedo. Los Azules (Modří), jak se přezdívá fotbalistům Realu Oviedo, vyhráli 7 derby, ze 4 měření sil se zrodila remíza a jen jednou zvítězili Rojiblancos (Červenobílí) ze Sportingu Gijón.

Poslední vzájemné zápasy obou rivalů. Livesport

Real Oviedo do sezony nevstoupil vůbec dobře. Po 4 kolech má na kontě jen 2 body a je na posledním místě tabulky. O to důležitější bude „chytnout se“ v derby. Gijón má bodů 6 (2 výhry, 2 prohry).

Navrátilec Santi Cazorla zatím dohání tréninkové manko. Bude v zápase proti rivalům z Gijónu už alespoň na lavičce, a pomůže svému týmu k první výhře v sezoně?

Jak dopadne první Astruské derby ročníku sledujte na Livesportu.

Další derby týdne – trojice velkých kolumbijských derby

Kolumbijská liga pokračuje i přes reprezentační přestávku. Pro kolumbijský národní tým to není velký problém – reprezentace je složena z drtivé většiny z legionářů působících v Evropě či jiných amerických zemí. Kolumbijská Primera A si na repre pauzu vytáhla ten nejzajímavější program, který má v rukávu. Odehrají se tři obří derby tří největších měst v zemi. Kolumbijská reprezentace se v jihoamerické kvalifikaci utká v pátek 8. 9. doma s Venezuelou (což je taky velké derby – rivalita mezi oběma zeměmi prostupuje až do geopolitických sporů), ve středu 13. 9. hraje národní tým v Chile. Kolumbii tak čeká parádní a pořádně žhavý fotbalový týden.

Nejúspěšnější kolumbijské celky co do titulů. Livesport

Všech šest celků, kterých se týkají víkendová derby, je mezi sedmičkou neúspěšnějších klubů v zemi, co se týče mistrovských titulů. Kolumbijská liga se hraje od roku 1948, sezona 2023 je jejím 76. ročníkem.

neděle 10. září

Kolumbie – Primera A

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

El Clásico Paisa (To „pravé Clásico“)

Medellín je druhé největší město Kolumbie, žije v něm přes 2,5 milionu lidí. Sídlí tu dva velké fotbalové kluby – Atlético Nacional a Independiente Medellín. Jejich vzájemná rivalita je označována jako El Clásico Paisa neboli „To pravé clásico“ (výraz paisa je slovo používané ve slangu, znamená „to pravé domácí“). Oba kluby sdílejí Estadio Atanasio Gigardot pro 40 000 diváků, který je obzvláště při městském derby peklem na zemi.

Kolumbie – Primera A

América de Cali vs. Deportivo Cali

Clásico Vallecaucano („Clásico“ departmentu Valle del Cauca)

Cali je třetí největší kolumbijské město, má přes 2,2 milionu obyvatel. Také je sídlem dvou velkých a úspěšných klubů. Těmi jsou América de Cali a Deportivo Cali. Clásico Vallecaucano se v historii odehrálo už 335krát. Oba kluby dosahují kontinuálně dobrých výsledků, a to téměř po celou dobu své existence. Proto je i vzájemná statistika velmi vyrovnaná, a tím pádem je hodně silná i vzájemná rivalita.

Kolumbie – Primera A

Millonarios vs. Independiente Santa Fe

Clásico Bogotano (Bogotské „Clásico“)

V Bogotě, hlavním městě Kolumbie, žije 8 milionů obyvatel. Populace metropole se v zásadě dělí na dvě poloviny. Jedna přeje týmu Millonarios, druhá klubu Independiente Santa Fe. Clásico Bogotano, nebo také Clásico Capitalino („Clásico“ hlavního města) je nejtradičnějším kolumbijským derby. Oba kluby patří mezi trojici celků (spolu s Atléticem National), které hrají kolumbijskou nejvyšší soutěž nepřetržitě, nikdy nesestoupily.

Rivalita mezi kluby a drogovými kartely

Na závěr je třeba dodat, že kolumbijský fotbal a rivalita mezi některými kluby (a celými městy a regiony) se výrazně proměnily v období, kdy život v celé Kolumbii zásadně ovlivňovaly tamní drogové kartely. Mnozí drogoví magnáti měli ve fotbale obrovský vliv, a tak se válka kartelů často přesouvala i na fotbalová hřiště. Více o temném propojení drogových kartelů a fotbalu v Kolumbii, a o tamních složitých a drsných rivalitách s tím souvisejících, třeba v některém z budoucích Derby Weeků.