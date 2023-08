Derby Week: Když fanoušci neskousnou fúzi umírajícího klubu s rivalem, založí vlastní klub

Dnes se podíváme do Japonska.

Bylo 1. ledna 1999, po ukončení ligové soutěže bylo v Japonsku na programu ještě finále prestižního Císařského poháru. Jedni z finalistů, fotbalisté celku Jokohama Flügels, mohli po nepříliš povedené sezoně dát fanouškům důvod k radosti, mohli se s nimi rozloučit ve velkém stylu, nechat jim něco krásného na památku. Není totiž řeč jen o posledním zápase sezony, ale o posledním zápase klubu vůbec. Už předem bylo jasné, že se Jokohama Flügels po ukončení ročníku rozpustí a spojí se s dalším klubem z Jokohamy, finančně silnějšími Marinos.

Jokohama Flügels na rozloučenou titul opravdu získali. Tým Šimizu S-Pulse porazili 2:1. Existence klubu skončila, jeho hráči a další zaměstnanci si buď museli hledat novou práci, nebo je pod svá křídla vzali jokohamští Marinos, kteří původní Flügels v rámci fúze "spolkli". Nově tak vznikl klub s názvem Jokohama F. Marinos. Pravověrní fanoušci Flügels to však nedokázali přenést přes srdce.

Těžká pro ně byla ztráta milovaného klubu, ale především fakt, že se ostatky jejich týmu měly dostat do područí nenáviděných městských rivalů. Proto se rozhodli, že spojí síly a založí svůj vlastní klub. Klub, který naváže na tradici Flügels. V roce 1999 spatřil světlo světa klub Jokohama FC, první klub v Japonsku založený a vlastněný skupinou svých příznivců. Rychle se tak obnovilo i Jokohamské fotbalové derby, které tím navíc získalo mnohem silnější náboj.

Vzestup japonského fotbalu

Japonsko není typickou fotbalovou zemí. Jednoznačně nejoblíbenějším sportem Japonců je baseball. Japonská fotbalová liga se rozběhla až v roce 1965 a to jen jako amatérská soutěž korporátních celků – fotbalové týmy vznikaly v rámci velkých japonských firem, ve kterých měly zaměstnancům sloužit především jako volnočasová aktivita a zábava. Větší (ale v porovnání s jinými částmi světa stále zanedbatelný) zájem fanoušků a médií vzbuzovaly jen zápasy národního týmu.

Až na konci 80. let 20. století mohly japonské kluby s fotbalisty podepisovat první profesionální smlouvy. V roce 1988 vznikla první myšlenka na spuštění plně profesionální fotbalové ligy. Jedním z cílů této iniciativy bylo založit fotbalové kluby v takových městech, ve kterých chyběl špičkový baseball.

První sezonou japonské J. League byl ročník 1993 (v Japonsku probíhá sezona v rámci kalendářního roku). V roce 1999 vznikla 2. liga J2 League, v roce 2013 dokonce i 3. úroveň, také profesionální soutěž, J3 League. V 90. letech pomáhaly Japoncům zamilovat se do fotbalu četné posily tamních klubů z fotbalově vyspělejších zemí – v japonské soutěži se objevily hráči jako Zico s Dungou z Brazílie nebo jugoslávská hvězda Dragan Stojkovič. V roce 2002 pozici fotbalu v Japonsku výrazně posílilo pořádání mistrovství světa, které země vycházejícího slunce hostila společně s Jižní Koreou.

Týmy z Jokohamy

Dva největší fotbalové týmy v druhém největším městě Japonska se začaly formovat v 60. a 70. letech. Při automobilce Nissan vznikl Nissan FC, v rámci letecké společnosti All Nippon Airways stejnojmenný sportovní klub. Už tyto dva týmy spolu sváděly zápasy, které měly díky geografické blízkosti obou společností punc fotbalového derby.

V inauguračním ročníku profesionální J. League v sezoně 1993 liga čítala 10 týmů. Mezi zakládajícími členy byly i nástupnické kluby dvou zavedených jokohamských celků. Nové profesionální kluby už nesměly nést názvy původních zakládajících firem a organizací, z Nissanu FC vznikli nově Jokohama Marinos (protože je Jokohama velmi významným japonským přístavem), z týmu japonských aerolinek se vyprofiloval klub Jokohama Flügels (z německého výrazu pro křídlo a s anglickým "s" na konci pro vyjádření plurálu).

Flügels svůj název navíc obohatili o zkratku AS, která jednak symbolizovala dva hlavní sponzory klubu (první písmena firem ANA a Sato Labs), tak také spojení "Associazione Sportiva", respektive "Association Sportive", známé z italského a francouzského fotbalu. Všechny tyto jazykové hrátky, včetně "španělského" Marinos v případě druhého jokohamského klubu, měly za cíl dodat vznikajícímu profesionálnímu fotbalu v Japonsku nádech evropské a jihoamerické fotbalové kvality. V souladu s tímto trendem, a věrni svým názvům, Marinos vyhlíželi posily hlavně v Jižní Americe, Flügels lákali především Němce.

Jak už bylo zmíněno, v roce 1999 Flügels dolétali, ale jeho fanoušci založili nový Jokohama FC. To, že klub povstal jako fénix z popela původního celku, doslova symbolizuje i klubový znak. Nový klub však musel k výškám 1. ligy začít stoupat od nuly. Nedosažitelně vysoko v oblacích tak dlouho viselo i Jokohamské derby.

Nejstarší hráč světa

Už v roce 2001 Jokohama FC hrál 2. ligu. V roce 2005 tým posílil 38letý Kazujoši Miura, fotbalista s mnoha zkušenostmi z reprezentace nebo i z angažmá v Brazílii a v Evropě. Kdo by ale čekal, že je bude svým spoluhráčům předávat ještě dalších 18 let! A to Kazujoši Miura ještě nekončí!

V dresu Jokohama FC odehrál 17 sezon. V současnosti, v 56 letech, je stále hráčem Jokohamy a svou pozoruhodnou kariéru rozšiřuje na hostování v týmu Oliveirense ve 2. portugalské lize. Kazujoši Miura je nejstarším profesionálním fotbalistou světa.

Konečně derby

I díky Miurovi se Jokohamě FC v roce 2006 povedlo postoupit mezi japonskou elitu. V sezoně 2007 tak na řadu přišlo vůbec první derby proti Jokohamě F. Marinos, v té době už trojnásobnému mistru ligy (včetně dvou titulů z éry Nissanu FC celkem pětinásobnému). V prvním vzájemném klání v ročníku nováček velkého favorita zaskočil. Fotbalisté Jokohamy FC dokázali Marinos 1:0 porazit.

V druhém derby se však ukázala skutečná aktuální síla obou mužstev – 8:1 pro Marinos. Potupu soupeře umocnilo i hrubé chování ultras Marinos, kteří zaútočili na fanoušky hostujícího týmu. Mnoho z nich skončilo s pouty na rukách v policejních celách. Jokohama FC se v J1 League udržet nedokázal. Opět klesnul do 2. ligy, navíc na dlouhých 12 let.

Nepoměr městských rivalů

Jokohamské derby v tomto mezidobí proběhlo třikrát v rámci Císařského poháru, pokaždé zvítězili Marinos. V nejvyšší soutěži se tým Jokohamy FC objevil znovu v roce 2020 a 2021.

V sezoně 2023 se po roční druholigové odmlce Jokohama FC znovu potýká se záchranářskými problémy. Jokohama F. Marinos má opačné starosti – bojuje o obhajobu mistrovského titulu. Pokud by se to Marinos podařilo, slavili by ligové prvenství už poosmé. (Mimochodem k předposlednímu titulu v roce 2019 dovedl Marinos současný trenér Tottenhamu Hotspur Ange Postecoglou.)

Nůžky mezi jokohamským FC založeným fanoušky a úspěšnými Marinos jako by se nadále rozevíraly. Pozici i finanční možnosti Marinos od roku 2014 navíc výrazně posílilo to, že se klub stal součástí portfolia City Football Group, společnosti šejka Mansúra ze Spojených arabských emirátů, která po světě kontroluje už 12 klubů v čele s Manchesterem City. Mimochodem, jak to funguje uvnitř Manchesteru City se dozvíte od zkušeného skauta Jana Říčky v podcastu Livesport Daily.

Jako Kalifornské Clásico se označuje zápas Los Angeles Galaxy se San Jose Earthquakes. Tyto dva kluby patří mezi nejtradičnější celky americké Major League Soccer. Rivalita mezi nimi nabrala grády převážně v prvních letech nového tisíciletí, kdy oba celky získaly mezi lety 2001 a 2005 po dvou mistrovských titulech. Ve finále MLS 2001 se střetly dokonce napřímo proti sobě. Rivalita mezi kluby pramení kromě toho i z historického soupeření severu Kalifornie (San Jose) proti její jižní části (Los Angeles). Obě města jsou od sebe vzdálena (z amerického úhlu pohledu pouhých) 580 kilometrů. Časté jsou tak i hromadné výjezdy fanoušků na derby zápasy na půdě rivala.