Dostával jsem naloženo, vzpomíná Šorm na boxerské začátky. Nyní plánuje velkou kariéru v Anglii

Ještě relativně nedávno nic nenasvědčovalo tomu, že se brzy zařadí mezi evropskou boxerskou elitu. Zhruba před dvěma lety se Luboš Šorm závodně věnoval stolnímu tenisu. V tomto sportu dokonce patřil k vycházejícím talentům Česka, které reprezentoval na mezinárodních akcích. Příchod covidové pandemie ale jeho sportovní život obrátil vzhůru nohama.

Rychle se šířící virové onemocnění covid-19 způsobilo značný rozruch široko daleko. Nebýt však přísných opatření, nadějný Čech by se o své skryté vášni pravděpodobně nikdy nedozvěděl. Když se všechno zavřelo, trávil čas ve vesnické tělocvičně. "Kamarádi, kteří už boxovali, mě neustále přemlouvali, abych to zkusil. Jednou jsem s nimi šel do parku, sparingovali jsme, ale pořád jsem dostával pořádně naloženo," vzpomíná dnes Šorm s úsměvem na své začátky.

Přestože neměl ideální podmínky, užíval si počáteční kontakt s novým odvětvím plnými doušky. Slibná kariéra stolního tenisty pomalu ustupovala do pozadí. "Asi po dvou měsících mě box bavil čím dál víc a řekl jsem si, že se mu chci věnovat pravidelně. Zkrátka jsem do toho spadl a od té doby se nonstop vezu na vlně," přiznává mladík.

Šorm brzy zcela propadl světu mezi provazy. Netrvalo dlouho a stal se mistrem republiky. Přestože ještě neměl mnoho zkušeností, rozhodl se přihlásit do přelomového projektu Hell Boxing Kings.

"V boxu vidím svou budoucnost. Chtěl bych dokončit školu a přestěhovat se za tréninkem do zahraničí, v současné době bych asi zvolil Anglii. Chci udělat vše pro to, abych se tímto sportem uživil – díky němu mohu dělat radost svému okolí," naznačuje svou motivaci student anglického oboru PR a marketing.

Šorm patří mezi 32 nejlepších bojovníků, kterým se podařilo projíst skrz kvalitně obsazenou druhou fázi revolučního projektu Hell Boxing Kings. Osm nejlepších ve čtyřech váhových kategoriích čeká na turnajích během listopadu a prosince velké vyvrcholení boxerské ligy mistrů. Pouze kvarteto nejlepších může usednout na trůn králů starého kontinentu.