Exligista Smola si řekl o červenou kartu, zraněnému protihráči nabídl pomoc při léčbě

Nikdy v životě v takové situaci nebyl a doufá, že už ani nebude. V duelu I. B třídy Ústeckého kraje mezi Louny B a Duchcovem fauloval Tomáš Smola (34) ve středu hřiště protihráče a zranil jej. Hráč, který nastupoval v nejvyšší soutěži za Ostravu či Opavu, vyfasoval žlutou kartu, ale přesvědčil sudího, aby ho vyloučil. "V životě jsem nikoho nezranil a mrzí mě, že to přišlo teď, kdy už se fotbalem vlastně jen bavím. Cítil jsem, že je správné, abych viděl červenou kartu," vypráví v rozhovoru.

Jde o nevídaný čin, spíš jsou k vidění ty opačné. Co vás k němu vedlo?

"Určitě to zranění, které jsem soupeři způsobil. Když si zpětně vybavuji, jak mu došlapuju na kotník… Měl jsem řadu ohlasů, že to nevypadalo na videu tak strašně, ale já jsem byl u toho a cítil jsem, že musím alespoň tohle gesto udělat. Určitě jsem to nedělal kvůli tomu, abych se nějak sám zviditelnil. Bylo strašné vidět, jak to soupeře bolí."

Jak složité bylo rozhodčího přesvědčit?

"On vytáhl žlutou kartu. Ale já mu řekl, ať mi dá červenou. Koukal na mě, tak jsem mu zopakoval: Hele, fakt mi ji dej. Tak mě vyloučil."

Říkal vám něco?

"Ne. On na to ani nebyl prostor, já jsem se hned šel zraněnému hráči omluvit. Vážně mě to zranění mrzelo, chtěl jsem jen taktickým faulem přerušit hru a bylo z toho tohle."

Měl jste nějaké ohlasy třeba od bývalých spoluhráčů z ligy?

"Máme několik společných skupin s bývalými spoluhráči. Psali, že klobouk dolů. Řada z nich tvrdila, že to nevypadalo tak hrozně. Ale já byl přímo u toho, viděl jsem všechno ze svého úhlu a červená karta byla na místě."

Co byste řekl svému svěřenci v Chomutově, kdyby udělal něco podobného?

"Je vždycky na hráči samotném, jak to cítí a jak se zachová. Pokud by to vnímal jako já, určitě bych mu nevynadal. Když třeba vidím, že se někdo z mého týmu chová jinak, než by měl, tak ho vystřídám."

Kontaktoval jste pak i faulovaného hráče? Víte, jak je na tom?

"V pondělí jsem mu volal a ptal jsem se, jak na tom je. To zranění mě mrzí, hned jsem mu taky nabídl pomoc při léčení, služby doktora, kterého máme v Chomutově. Za dva dny se ozval zpátky s tím, že tu nabídku využije. To zranění mě fakt moc mrzí."

Působil jste v nejvyšší soutěži, hrál jste na profesionální úrovni. Napadlo vás, zda byste něco podobného udělal i v lize?

"Naštěstí jsem podobnou situaci nikdy neřešil, nikoho jsem nezranil. Říct, jestli bych to udělal v první lize, je proto těžké. Nemůžu stoprocentně říct, že bych to udělal a na hřišti tohle řekl. Ale jinak myslím, že se stává, že když dojde ke zranění, tak si faulující hráč sežene číslo a ozve se zraněnému soupeři."

Fotbal už hrajete jen po práci, prozradíte, čím se vlastně jako bývalý prvoligový hráč živíte?

"Co se týče hraní na nejvyšší úrovni, to skončilo kvůli problémům s kolenem. Teď už hraju fotbal hlavně pro zábavu, kdy je prioritou fair play. Co se týče práce, tak máme rodinnou firmu, která dělá do stavebnictví. K tomu trénuji divizní Chomutov a když to jde, hraju za béčko Loun."

Váš tým vede divizní skupinu B, kde hraje i Kladno. Jeho hráč a další exligista Zdeněk Folprecht zrovna o víkendu dal gól, který zřejmě nebyl. Po utkání napsal na sociální sítě, že se za to stydí. Co na to říkáte?

"K tomu, co se tam stalo na hřišti, se nechci vyjadřovat. Za to, co Zdeněk následně napsal, klobouk dolů."