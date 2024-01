Za herní praxí do Německa? Zima by měl z Turína zamířit na hostování do Hamburku

Za herní praxí do Německa? Zima by měl z Turína zamířit na hostování do Hamburku

Český fotbalista David Zima (23) by podle médií měl zamířit z FC Turín na hostování do konce sezony do Hamburku. Televize Sky uvedla, že reprezentační obránce dnes podstoupí v Německu zdravotní prohlídku a poté by měl v druholigovém klubu podepsat smlouvu. Součástí dohody má být opce na přestup za šest milionů eur (148,5 milionu korun).

Zima zamířil do Turína v létě 2021 z pražské Slavie. V první sezoně si připsal v italské lize 20 startů, ale natrvalo se do základní sestavy neprosadil i vinou několika zranění. V tomto ročníku zasáhl jen do pěti kol Serie A. I vzhledem k letnímu mistrovství Evropy v Německu chtěl mít větší vytížení, a tak se pro jarní část poohlížel po jiném klubu.

O Zimův návrat projevila zájem Slavie, turínský klub si ale podle předsedy představenstva červenobílých Jaroslava Tvrdíka řekl o příliš vysokou částku. Obránce s 19 starty za reprezentační A-tým by měl nakonec zakotvit v Hamburku, který bojuje o návrat do bundesligy. V druhé lize patří tradičnímu týmu aktuálně čtvrté místo.