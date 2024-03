Fotbalový víkend ONLINE: Sáček poprvé skóroval v Polsku. Nejvyšší prohra Villarrealu za 13 let

Fotbalový víkend ONLINE: Sáček poprvé skóroval v Polsku. Nejvyšší prohra Villarrealu za 13 let

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob českých i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Pátek 8. března

21:26 – Villarreal utrpěl ve čtvrtek nejvyšší porážku na evropské scéně za posledních 13 let. Žlutá ponorka byla potopena v Marseille, kde v prvním osmifinále Evropské ligy prohrála 0:4. O čtyři branky padla naposledy v semifinále EL ročníku 2010/2011, tehdy si na ní smlslo FC Porto (5:1).

20:57 – Michal Sáček se poprvé po loňském přestupu ze Sparty střelecky prosadil za Jagiellonii. V přímém souboji o první místo Ekstraklasy se Slaskem, v jehož základní sestavě nechybí Petr Schwarz, zvýšil v 17. minutě vedení domácích na 2:0. Průběh zápasu můžete sledovat na Livesport.cz.

19:52 – Kees van Wonderen po sezoně skončí jako trenér Heerenveenu a vedení nizozemského klubu už začalo s hledáním náhrady. Číslem jedna na seznamu je Maurice Steijn, který dříve vedl Bredu, Spartu Rotterdam a naposledy Ajax, kluboví představitelé ho už kontaktovali a zahájili jednání.

19:31 – Senegal na letošním africkém šampionátu neobhájil zlaté medaile a skončil už v osmifinále, trenér Aliou Cissé má přesto důvěru. Tamní svaz ji vyjádřil novou smlouvou, služby někdejšího hráče PSG či Birminghamu si zajistil do roku 2026.

18:53 – Nejlepším hráčem prvních osmifinále Evropské ligy byl zvolen Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille doma přejela Villarreal 4:0 a gabonský útočník dal dvě branky.

18:49 – Dinamo Záhřeb si v úvodním osmifinále Evropské konferenční ligy připravilo domácím vítězstvím 2:0 nad PAOK Soluň slibnou pozici do odvety. Obě branky dal Bruno Petkovič, odměnou je chorvatskému útočníkovi cena pro hráče týdne EKL.

17:40 – Lewis Hall hostuje z Chelsea v Newcastlu a druhý jmenovaný klub dolaďuje podmínky trvalého přestupu devatenáctiletého záložníka, transfer vyjde na 30 milionů liber. "Mohu potvrdit, že vše je hodně blízko. Bude zde působit řadu dalších let," sdělil manažer Eddie Howe.

16:43 – Kylian Mbappé zařídil v úterý dvěma góly výhru PSG na půdě Realu Sociedad. Lídr Ligue 1 je ve čtvrtfinále Ligy mistrů a francouzský útočník dostal cenu pro nejlepšího hráče týdne LM.

16:10 – Dirk Proper si bude muset počkat na návrat do sestavy Nijmegenu. Záložník si koncem února poranil stehenní sval a problém je vážnější, vyžádá si ještě několikatýdenní klid.

15:45 – Éder Militão pokračuje v cestě za návratem na trávníky. Obránce Realu Madrid začal sezonu vážným zraněním kolenních vazů a od té doby je mimo hru. Jeho comeback se každopádně blíží, dnes absolvoval část tréninku se spoluhráči.

15:23 – Betisu je znovu k dispozici Isco. Španělský záložník si začátkem února natrhl stehenní sval a místo operace zvolil konzervativní léčbu, která slaví úspěch. Isco trénuje a má šanci zabojovat i o nominaci do španělské reprezentace na evropský šampionát.

15:12 – Nejlepším hráčem italské ligy za měsíc únor se stal Paulo Dybala. Útočník AS Řím nastoupil ke třem zápasům, v nichž nastřílel pět branek.

14:57 – Jesús Navas doléčil zranění kotníku a dnes trénoval se spoluhráči ze Sevilly, zkušený obránce a kapitán by měl být k dispozici na pondělí utkání s Almeríí.

14:40 – Real Sociedad čeká v sobotu utkání v Granadě a nejistý je start jedné z jeho největších hvězd. Drobné zdravotní problémy má Takefusa Kubo, japonský reprezentant vynechal čtvrteční trénink.

14:23 – Na Andrově stadionu v Olomouci letos specializovaná firma zmodernizuje osvětlení hřiště, které díky tomu bude i v příštích letech splňovat kritéria Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Výměna starých výbojkových svítidel za moderní LED zdroje světla s vyšším světelným výkonem a nižší spotřebou elektřiny přijde na 11,5 milionu korun, provedena bude po skončení prvoligové sezony. Díky nové technologii by se svítivost lamp osvětlujících hřiště měla zvýšit zhruba o 15 až 20 procent

13:24 – Antoine Griezmann je v pořádku po zranění kotníku, s nímž marodil přes dva týdny – francouzský útočník se zapojil do tréninku se spoluhráči z Atlética Madrid.

12:45 – Rasmus Hojlund se stal prvním dánským fotbalistou, který v anglické lize získal ocenění pro hráče měsíce. Útočníkovi Manchesteru United se povedl únor, během něhož pět branek dal a na jednu navíc nahrál.

12:16 – Liverpool ve čtvrtek bez větších problémů skolil Spartu a lvím podílem se do statistik utkání zapsal také hostující ofenzivní záložník Harvey Elliott. Ten vykázal na svém kontě hned tři asistence, což se mu v jednom zápase Evropské ligy povedlo jako prvnímu Angličanovi vůbec. Zároveň se stal od prosince roku 2017 dalším hráčem ze své země, který zapsal takový počin v hlavní fázi evropských soutěží. Tehdy zaznamenal tři gólové nahrávky v jednom střetnutí James Milner, též v dresu The Reds, v duelu se Spartakem Moskva v Lize mistrů.

Individuální statistiky Harveyho Elliotta. Opta by Stats Perform / Liverpool FC

11:35 – Stuttgart předává pozitivní vzkaz svým fanouškům. Před pátečním bundesligovým kláním proti Unionu aktuálně třetí celek tabulky oznámil, že prodloužil smlouvu s trenérem Sebastianem Hoenessem, který je nově s klubem spjatý do roku 2027. Původní kontrakt platil do roku 2025. Hoeness je zatím jedním z hlavních strůjců úspěchů celku z Bádenska-Württemberska, který po loňských patáliích se záchranou usiluje o postup do Ligy mistrů. Více informací v článku.

10:55 – Karabach ve čtvrtek v osmifinále Evropské ligy remizoval doma s Leverkusenm, nebyl přitom vůbec daleko od konečné výhry. O tu nakonec přišel až v nastavení druhé půle. "Věřte mi, nejsem zklamaný. Možná vypadám jen unaveně,” uvedl na pozápasové tiskové konferenci Gurban Gurbanov, letitý kouč ázerbájdžánského klubu. "Hlavní pro nás bylo hrát disciplinovaně. Hráči bojovali, co nejvíc to šlo. Proti takovému soupeři nebylo jednoduché udržet nastavené tempo. Se svým týmem jsem každopádně spokojený."

10:23 – Plzeň uhrála na půdě Servette plichtu v rámci osmifinále Konferenční ligy, diváci v Ženevě nakonec neviděli žádnou branku. René Weiler, kouč švýcarského celku, přitom věří, že jeho mužstvo následnou odvetu zvládne. "Chtěli jsme aspoň jednou skórovat, ale i proti Ludogorci jsme začali doma bezgólovou remízou a nakonec to dobře dopadlo,” uvedl. "Zápas byl takový, jaký jsme očekávali, výsledek je nakonec spravedlivý. První poločas od nás nebyl špatný, ale tlak jsme si začali vytvářet až po střídáních ve druhé půli. Příliš gólových šancí jsme ovšem neměli. Viktoria je těžký soupeř, ve skupině vyhrála všechny zápasy,” připomínal.

Statistiky utkání Servette – Viktoria Plzeň. Opta by Stats Perform

10:18 – Villarreal si za rámeček rozhodně nedá své čtvrteční vystoupení v Evropské lize na půdě Marseille. Padl tak o čtyři branky a má velmi špatnou pozici do následné odvety. Dost sebekritický byl po skončení utkání trenér Marcelino. "Neudělal jsem správná rozhodnutí a jsem jediný, kdo je za to zodpovědný," sypal si popel na hlavu. "Hráli jsme proti velmi dobrému soupeři, který byl navíc hodně efektivní. Gratuluji mu, byl lepší.”

10:00 – Namále měl ve čtvrtek Leverkusen v rámci osmifinále Evropské ligy na půdě Karabachu, kde odvracel svou první porážku v sezóně až v samém závěru. Xabi Alonso, kouč Bayeru, si moc dobře uvědomoval, že výkon jeho týmu měl k ideálům daleko. "Vždy chceme hrát dobře, přesně tak, aby se na to i hezky dívalo. Ale někdy to není možné. Udělali pár chyb, málo jsme hru kontrolovali,” uvedl. "Jsme vždy sebekritičtí, i když vyhrajeme. Víme, že ne všechno bylo ideální. Čas v letadle cestou zpátky jsme využili k hodnocení."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

09:31 – Marseille ve čtvrtek zvládla s velkou bravurou první zápas osmifinále Evropské ligy proti Villarrealu, nad nímž zvítězila o čtyři branky, a spokojený mohl být pochopitelně kouč Jean-Louis Gasset. Od jeho nedávného příchodu na lavičku, kdy nahrazoval předchůdce Gennara Gattusa, mužstvo vzkvétá, především pak v ofenzivě. "Rozhodl první poločas. Chtěli jsme hrát s velkou intenzitou, abychom dostali na svou stranu publikum. Zvládli jsme skoro všechno dobře, hlavně po technické stránce,” hodnotil utkání lodivod OM.

09:17 – Francouzský pohár má aktuálně rozehrané čtvrtfinále, zatím přitom nebylo rozhodnuto o dějišti letošního finále, které se uskuteční v květnu. To nakonec nebude tradičně na Stade de France, jako tomu bývalo ve většině případů v minulosti, ale na stadionu Stade Pierre-Mauroy v Lille, jak uvádí francouzský sportovní deník L'Équipe s odkazem na informace agentury AFP. Důvodem jsou přípravy před letními Olympijskými hrami v Paříži, na nichž bude stánek z hlavní francouzské metropole sloužit svým účelům.

08:16 – West Ham ve čtvrtek nestačil venku na Freiburg v rámci Evropské ligy, čisté konto tak neudržel už v 10. zápase po sobě napříč všemi soutěžemi. Pod vedením manažera Davida Moyese měl v minulosti už jen jednou delší sérii bez uchování nuly vzadu, konkrétně v patnácti případech v řadě v té sezóně, kdy řádil covid, a to mezi lednem a červencem roku 2020.