Namibie si došla pro první postup, slaví také Mali. V úvodních dvou zápasech dne nepadl gól

Namibie se oklepala z předchozí vysoké porážky a ve třetím kole skupiny E Afrického poháru remizovala s Mali 0:0. Pro fotbalisty Namibie to sice neznamenalo žádný posun v tabulce, zisk celkových čtyř bodů však byl při porovnání s ostatními celky ze třetích příček dostatečným k historicky prvnímu postupu do osmifinále. Mezi nejlepšími 16 celky turnaje je doplní soupeř z Mali, ale také Jihoafrická republika.

Do vedení se mohli po čtvrthodině hry dostat fotbalisté v modrých dresech, ovšem radost jim zmařila tyč, kterou i s přispěním teče brankáře trefil Prins Tjiueza. O slovo se o chvíli později přihlásil Fousseni Diabaté, jehož ránu z hranice pokutového území vyrazil připravený Lloyd Junior Kazapua.

Blízko měl k úvodní přesné trefě utkání i nejlepší střelec Mali Sinayoko, jenže útočník Auxerre hlavičkoval těsně vedle.

Statistiky utkání. Livesport

Ten ovšem svůj střelecký účet v tomto klání nerozšířil, poněvadž krátce po zahájení druhého dějství ho trenér vystřídal. S devítkou na zádech ho nahradil Ibrahim Sissoko, avšak ten měl pomalejší rozjezd. V 65. minutě zkusil otevřít skóre dělovkou z první, nicméně to přehnal s razancí, a míč skončil mezi fanoušky na tribunách.

O chvíli později byl adresátem přihrávky z levé strany, leč ta byla nepřesná, a útočník Saint-Étienne tak gólmana neohrozil.

Proti reprezentaci Jižní Afriky sice začali hráči v červených dresech aktivně, sveřenci Huga Broose si ale perfektně plnili defenzivní povinnosti a snažili se hrozit z protiútoků. První větší příležitost v prvním poločase měl až ve 39. minutě Evidence Makgopa, jenž však hlavičkou zády k bráně minul pravou tyč.

Fanoušci na stadionu v Korhogu se tak v úvodním dějství příliš fotbalové podívané nedočkali a obě mužstva odcházela do šaten za bezbrankového stavu.

Statistiky utkání. Livesport

Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil a týmy bojovaly spíše o střed hřiště. Orli z Kartága ovšem potřebovali nutně zvítězit, aby se probojovali do play off, a tak poslal trenér Jalel Kadri v 70. minutě na hřiště hned trojici čerstvých hráčů. V závěru střetnutí však byli nebezpečnější fotbalisté ve žlutých dresech, kteří se mohli v 77. minutě dostat do vedení.

Dalekonosnou střelu, kterou vyslal Yaya Sithole k levé tyči, ovšem skvěle zlikvidoval brankář Bechir Ben Said. Červení si nevytvořili souvislejší tlak ani v posledních minutách druhé půle a kýžené postupové branky se nedočkali.

Tanzánie – DR Kongo (21:00)

Zambie – Maroko (21:00)