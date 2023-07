Fanoušci na nás pískali, bylo to těžké. Snad se usadím v základu, doufá Hložek

Má za sebou první sezonu v Bundeslize. V dresu Bayeru Leverkusen prožil turbulentní rok – chvíli to vypadalo, že bude bojovat o záchranu, nakonec se ale prosadil do základní sestavy a zahrál si i semifinále Evropské ligy. "Po tom začátku to nakonec byla úspěšná sezona," vypráví v rozhovoru pro Livesport Zprávy reprezentační klenot Adam Hložek (20).

Nedávno to byl rok, co jste přestoupil ze Sparty do německého Leverkusenu. Co se vám tehdy, když jste věděl, že po sezoně odejdete, honilo hlavou?

"Když se vrátím v čase, tak jsem samozřejmě už věděl, že to bude asi poslední sezona. Myslím si, že to tak vidělo i vedení a tušili to i spoluhráči. Chystal jsem se na to až po sezoně, protože poslední rok ve Spartě jsem se soustředil furt na Spartu, soustředil jsem se na své výkony, na výkony týmu. Sezona neskončila, jak jsme si představovali. Prohráli jsme finále poháru, bylo to takový těžký. Ale s klukama jsem se rozloučil. S některými z nich jsem v kontaktu doteď."

Byl reálně ve hře o vaše služby i jiný klub?

"To ani nevím, jestli mohu říct (směje se). Nějaké týmy ve hře byly, ale po domluvě s rodinou a s manažerem jsme usoudili, že Leverkusen bude ta pravá štace. Myslím si, že se nám to povedlo. Já jsem v Leverkusenu spokojený, teď budu rozjíždět druhou sezonu, takže doufám, že bude lepší a dostanu se do základu a už tam nikoho nepustím."

První sezona Adama Hložka v Bundeslize. Livesport

V poslední době bylo vaše jméno v médiích spojováno i s Juventusem. Šlo jen o dohady? Pokračujete v Leverkusenu?

"Ano, určitě pokračuji v Leverkusenu. Mám za sebou první sezonu a myslím si, že by to bylo určitě brzo. Ke mně se od manažera nic nedostalo, takže si myslím, že to napsal někdo, kdo to napsal, a lidi se toho chytli."

Jaký byl první rok v Leverkusenu z vašeho pohledu? Vyšlo vám to ve výsledku tak nějak, jak jste si to na začátku angažmá představoval?

"Všichni víme, jak to začalo. Tak jsem si to určitě nepředstavoval. Začali jsme úplně nejhorším scénářem, vyměnil se trenér a týmu se nedařilo. Mně se nedařilo, fanouci byli zklamaní a bylo to těžké na hlavu. Něco se ke mně dostalo, co se psalo v Německu... To hlavou zamává, ale myslím si, že to trvalo chvilku. Pak přišel trenér Alonso, který mi dal šanci. Já dal nakonec nějaké góly, takže se dá říct, že jsem s tou sezonou byl spokojený."

Dokážete si představit, že v Německu budete žít dalších 10, 15 let?

"Samozřejmě by to bylo hezký, kdybych se v Německu udržel takhle dlouho, protože musím říct, že Bundesliga je někde jinde. Jde vidět, že fanouci a všichni lidi okolo fotbalem žijí. Taková představa je samozřejmě hezká, ale myslím si, že to takhle nebude."

Vraťme se k minulé sezoně. Situace na jejím začátku nebyla z pohledu Leverkusenu vůbec dobrá. Jaká byla nálada v šatně?

"Tak samozřejmě špatná, protože jsme to cítili všichni – hráči a lidi okolo klubu. Bylo to těžké, fanoušci na nás pískali. Vyměnil se trenér a pak jsme se dostali na vítěznou vlnu. Sice to nebylo hnedka, ale nějak jsme se z toho oklepali. Byli jsme v semifinále Evropské ligy, kde jsme si to prohráli sami. Myslím si, že sezona nebyla úspěšná, ale po tom začátku nakonec úspěšná byla."

Hložek nasázel v první sezoně pět ligových branek. @bayer04_en

Měl jste v tu dobu reálné obavy o padáka? Neříkal jste si: pane bože, proč jsem šel právě sem, vždyť my hrajeme o sestup?

"Od kluků padaly ze srandy nějaké takové narážky. Já to určitě nebral tak, že bych udělal nějakou chybu. Já jsem věděl, že tým je silný a ani jsem nevěděl, proč to nejde, proč nevyhráváme. Pak se vyměnil trenér a začalo se vyhrávat."

Xabi Alonso. Nový trenér přišel v říjnu a s ním přišla i výrazná změna herního projevu i výsledků. Kdybyste měl vypíchnout hlavní body, které do klubu tenhle španělský kouč přinesl, co by to bylo?

"Začali jsme hned trošku víc defenzivněji a nedostávali jsme tolik gólů. Alonso a jeho asistenti jsou hodně energiční, takže nám vlili do žil novou energii a myslím si, že to bylo to klíčové, že se začalo vyhrávat. Ten nový impuls. Neříkám, že by trenér Seoane byl už špatný. Měl jsem ho krátkou chvíli a byl to vynikající trenér. Ale nám se pod ním nedařilo a musela přijít změna."

Přišel Alonso a všichni víme, jak to probíhalo. Vám osobně vyhovuje jeho styl? Jaký má bývalý hráč Liverpoolu, Realu nebo Bayernu přístup k hráčům?

"Určitě mi to vyhovuje, protože hodně mluví s hráči a řekl bych, že jim i rozumí. Přeci jen fotbal taky uměl hrát. Ví, jak se hráči cítí po prohráném zápase, po vyhraném zápase..."

Jak důležitý je podle vás Xabi Alonso aktuálně pro Leverkusen? Je to třeba podle vás kouč, který jednou povede nějaký opravdu evropský velkoklub typu Realu Madrid nebo Manchesteru City?

"Předpoklady k tomu má, zkušenosti také. Je to dobrý, energický trenér. Myslím si, že jak jsme měli tu výherní vlnu, tak se mluvilo ve spojitosti s ním s Tottenhamem a Bayernem Mnichov. Takže na to určitě má."

Váš tým v létě posílil Granit Xhaka, vůdce londýnského Arsenalu. Vy jste měli minulou sezonu jednu z nejmladších soupisek v Bundeslize. Jak z vašeho pohledu potřeboval Leverkusen přivést podobného lídra?

"Myslím si, že to je skvělá posila i pro nás, pro mladé hráče. Bude ten nejzkušenější a bude to takový mentor mladých hráčů. Myslím si, že s tímhle záměrem přicházel, protože tým máme mladý. A samozřejmě je to skvělý fotbalista. Párkrát jsem proti němu i hrál a musím říct, že jako fanoušek Arsenalu jsem rád, že se s ním potkám v kabině."

Asi bude příjemnější hrát s ním v týmu než proti němu?

Určitě.

Další velkou posilou, kterou klub přivedl, je levý bek Alex Grimaldo z Benfiky. A portugalský celek za něj našel náhradu v podobě Davida Juráska. Co říkáte na tenhle přestup vašeho spoluhráče z národního týmu?

"Myslím si, že to pro něj bude obrovský skok. Jurasa mám rád a doufám, že se mu vstup povede a samozřejmě to posune i český fotbal. Další Čech v zahraničí. To je určitě plus."

Další váš spoluhráč z reprezentace Václav Černý podepsal ve Wolfsburgu. Jak hodnotíte tenhle jeho krok? Bude mu tohle angažma sedět?

"Určitě ano. Bude mu sedět, protože Venca je vynikající hráč. Před podpisem se o tom se mnou bavil. Jsem rád, že se to povedlo. Budeme se potkávat na hřišti jako soupeři. Moc se na to těším."