Fotbalový víkend ONLINE: Neuer si na návrat počká. Mistr světa Gómez pyká za doping

Na fotbalovou mapu světa se po reprezentační pauze vrací ligové soutěže, což znamená, že nejlepší fotbal je zpět v plné parádě. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů i jejich trávníků, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

18:17 – Maroko plánuje pro mistrovství světa 2030 postavit velký stadion za půl miliardy dolarů (11,7 miliardy korun), vyrůst má do roku 2028 v Bin Slímánu nedaleko Casablanky. Rekonstrukce čeká šest stávajících stadionů v Agadiru, Casablance, Fésu, Marrákeši, Rabatu a Tangeru, které budou v roce 2025 hostit africký šampionát a pak mají být využity i pro MS. Maroko získalo začátkem měsíce právo uspořádat světový šampionát v roce 2030 společně se Španělskem a Portugalskem. Úvodní tři zápasy turnaje se odehrají v Uruguayi, Argentině a Paraguayi.

17:54 – Anglie čelí silným dešťům a bouřkám a nevlídné počasí by se mohlo podepsat i na víkendovém programu Premier League. Ve hře je odložení sobotního duelu Nottingham –⁠ Luton, ve městě hrozí záplavy a trávník na stadionu není v současné chvíli způsobilý.

17:49 – Ajax se musí do odvolání obejít bez Klaase-Jana Huntelaara. Bývalý nizozemský útočník a momentálně technický ředitel klubu se potýká se syndromem vyhoření.

17:45 – Řecký klub AEK Atény dostal od disciplinární komise UEFA pokutu 81 625 eur (dva miliony korun) za chování fanoušků během domácího zápasu Evropské ligy proti Ajaxu. Řečtí příznivci házeli na hřiště předměty, zapalovali světlice a snažili se oslňovat soupeřovy hráče laserem. Za nepokoje fanoušků na stadionu Manchesteru United musí uhradit 51 500 eur (1,27 milionu korun) Galatasaray, Bayern dostal za chování diváků v zápase s Kodaní pokutu 40 tisíc eur (985 tisíc korun).

16:29 – Trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti prozatím nevyužije služeb Ardy Gülera. Mladý záložník si po svém příchodu v létě poranil koleno a následně laboroval se svalovým problémem. Nedávno se sice zapojil do tréninku, podle kouče ale stále nemá odpovídající fyzickou kondici.

16:05 – Ruben Loftus-Cheek si na návrat na trávníky počká. Záložník AC Milán si koncem září poranil stehenní sval a stále trénuje jen individuálně, v neděli tak bude chybět v sestavě Rossoneri v utkání proti Juventusu.

15:53 – Andrew Robertson si během reprezentačního srazu vykloubil rameno a nemine ho operace. Skotského obránce Liverpoolu čeká dlouhá pauza, mimo hru by měl být zhruba 10 týdnů.

14:57 – Argentinský ofenzivní záložník Alejandro Papu Gómez koncem září posílil Monzu, odehrál za ni dva zápasy a zdá se, že by se mohlo jednat o jeho jediné starty za italský klub. Mistr světa z roku 2022 hrával poslední tři sezony za Sevillu a podle zpráv španělského webu Relevo neprošel loni v listopadu dopingovým testem, za což ho čeká dvouletý distanc.

14:51 – Bayern Mnichov nebude trestat marockého obránce Noussaira Mazraouiho za to, že na sociálních sítích v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a hnutím Hamás sdílel příspěvky na podporu Palestiny. Vedení klubu to oznámilo poté, co s ním tento týden vedlo "detailní a vysvětlující rozhovor". "Ujistil nás, že jako člověk milující mír absolutně odmítá válku a teror a neměl v úmyslu svými příspěvky vyvolat podráždění," uvedl výkonný šéf Bayernu Jan-Christian Dreesen. "Odmítám veškerý terorismus a teroristické organizace," citoval klub hráče, jenž nebude hrát v sobotu v Mohuči kvůli zranění.

13:54 – Ilkay Gündogan chyběl na dnešním tréninku Barcelony. Německý záložník za sebou má reprezentační sraz a tisk spekuluje o jeho účasti v duelu proti Athleticu, podle některých zpráv začne nejlépe na lavičce náhradníků.

13:20 – Noussair Mazraoui v pátek znovu trénoval se spoluhráči z Bayernu Mnichov a neměl by chybět v nominaci na utkání s Mainzem. Marocký obránce měl včera volno, vedení ho dočasně vyřadilo na základě jeho příspěvků na sociálních sítích, v nichž vyjadřoval podporu Palestině.

13:07 – Manuel Neuer po prosincové zlomenině nohy v sobotním bundesligovém zápase za Bayern Mnichov ještě chytat nebude. Sedmatřicetiletý kapitán týmu i německého národního mužstva už doufal v návrat po reprezentační pauze, ale podle kouče Thomase Tuchela v Mohuči nastoupí opět Sven Ulreich.

"Už s námi trénuje a trénuje extrémně dobře, má sebevědomí, ale potřebujeme ještě pár společných tréninků. Prospěl by mu třeba přípravný zápas, ale to není možné, protože hrajeme každé tři dny," řekl Tuchel. Nepočítá ani s tím, že by Neuer naskočil v úterý do Ligy mistrů proti Galatasarayi Istanbul. Koncem příštího týdne už by se ale vrátit mohl.

12:28 – Kaoru Mitoma ukončil spekulace o možném odchodu z Brightonu, japonský křídelník s anglickým klubem podepsal nový čtyřletý kontrakt.

12:12 – Al Hilal přišel o jednu ze svých největších hvězd, útočník Neymar si vážně poranil koleno a v nejbližších dnech se podrobí operaci. Neymar se zranil během pobytu s brazilskou reprezentací a FIFA tak bude muset saúdskoarabský celek odškodnit, vše může vyjít až na sedm a půl milionu eur.

12:00 – Jestli se někdo netěší na víkendový šlágr italské Serie A, je to útočník Juventusu Dušan Vlahovič. Srbský forvard, který stihl za šest zápasů probíhající sezony vstřelit čtyři branky, totiž nemá zrovna v oblibě San Siro. Právě na milánském stánku, kde se o víkendu odehraje Il derby dei Campioni, už 370 minut neskóroval. Na žádném jiném prvoligovém italském trávníku střelec Staré dámy tak mizernou bilanci nemá.

10:55 – Útočník Stephan El Shaarawy je dalším hráčem, který je podezřelý ze sázení na fotbalové zápasy. Vedle útočníka AS Řím má stejné potíže i jeho spoluhráč Nicola Zalewski, klub z hlavního města oběma vyjádřil podporu a proti nařčením je bude bránit.

09:12 – Anglie zareaguje na rostoucí počet zápasů a od příští sezony upraví pravidla pohárových soutěží. Semifinále Ligového poháru by se mělo nově hrát jen na jeden zápas, stejně tak budou zrušeny opakované duely ve třetím a čtvrtém kole FA Cupu.