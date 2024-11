Hotovo: Čechy v Německu povede Rakušan, Hoffenheim zaplatí za Ilzera 63 milionů korun

Hoffenheim dle informací německého novináře Floriana Plettenberga ukončil hledání nového trenéra po odvolaném Pellegrinovi Matarazzovi. Do klubu ze Sinshiemu má dorazit Christian Ilzer, jenž v rakouské nejvyšší soutěži vede od roku 2020 výběr Sturmu Graz. Všechny strany se dohodly na podmínkách, do Štýrského Hradce dorazí kompenzace ve výši 2,5 milionu eur (asi 63 milionů korun).

Rakouský stratég do této chvíle nekoučoval nikde jinde než ve své rodné zemi, u Die Schwoazn měl původně zůstat až do roku 2026. Vábení německé Bundesligy ale nakonec neodolal a rozhodl se pro přesun do Bádenska-Württemberska. Andreas Schicker, sportovní ředitel Hoffenheimu, by spolu se svými kolegy měli představit nového muže na lavičku v nejbližší možné době. Finální dohoda je již uzavřena.

Die Kraichgauer se před listopadovou reprezentační pauzou nacházeli v domácí soutěži až na patnáctém místě, za dosavadních 10 kol získali jenom devět bodů, což odnesl padákem americký lodivod. Ten přišel do klubu v únoru roku 2023. Ilzer se mimochodem v Hoffenheimu setká i se čtveřicí českých krajánků ve složení Robin Hranáč, Pavel Kadeřábek, David Jurásek a Adam Hložek.