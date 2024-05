Kadeřábek gólem a asistencí řídil výhru Hoffenheimu, Tuchel se v Mnichově rozloučil výhrou

Hoffenheim rozdrtil ve 33. kole Bundesligy poslední Darmstadt 6:0 a výrazně se přiblížil účasti v evropských pohárech. Hosté nasázeli soupeři už během úvodních 26 minut čtyři branky, na čemž se úspěšným zásahem a asistencí podílel také bývalý český reprezentant Pavel Kadeřábek (32). David Jurásek (23) do utkání zasáhl v 72. minutě a vstřelil dokonce gól, který ovšem kvůli ofsajdu neplatil. Hoffenheim i přesto dosáhl na svou historicky největší venkovní výhru v německé nejvyšší soutěži.

Hráči Hoffenheimu si po dvou zaváháních v řadě přijeli zlepšit náladu na hřiště posledního Darmstadtu, který už měl jistý sestup do druhé ligy. Pro klub z regionu Kraichgau bylo klíčové outsidera porazit, neboť stále bojoval o sedmou příčku zajišťující účast v Konferenční lize. Zároveň chtěli modrobílí prolomit i negativní šňůru na hřištích soupeřů, kde čtyřikrát po sobě prohráli.

Na půdě Die Lilien začal Hoffenheim skvěle, když ho už ve druhé minutě zápasu poslal do vedení Ihlas Bebou, který si šikovně seběhl za obranu domácích a po kličce gólmanovi poslal míč do odkryté sítě. Tragické počínání defenzivy Darmstadtu podtrhnul v šesté minutě Maximilian Beier, jehož do samostatného úniku vyslal skvostným pasem Kadeřábek. Německý mladík si přihrávku od českého matadora ani nemusel zpracovat, jelikož důrazná rána na přední tyč byla v danou situaci tím nejlepším možným řešením.

Ještě tučnějším písmem se Kadeřábek zapsal do statistik ve 22. minutě, kdy pumelicí z velkého úhlu procedil i s přispěním tyče míč do sítě sestupujícího celku. Čtvrtou branku v rámci první půle přidal přesnou hlavičkou po rohovém kopu Ozan Kabak a pátý direkt obstaral opět ze samostatného úniku ve 44. minutě Beier.

Druhý poločas začal ve stejném duchu, v jakém probíhal ten první. Bebou si totiž po převzetí míče uvnitř šestnáctky pohrál s domácí obranou a technickou ranou na vzdálenější tyč uštědřil Darmstadtu „kanára“. Další direkt pak mohl Die Lilien po přihrávce Kadeřábka doručit Andrej Kramarič, z penaltového puntíku však vysoko přestřelil. Chorvat se málem vykoupil čtvrthodinu před koncem zápasu, kdy naservíroval míč před prázdnou branku Juráskovi. K jeho smůle ale v zárodku útočné akce nastal ofsajd, a gól tak uznán nebyl.

Bavorský celek vstoupil do utkání skvěle a již ve čtvrté minutě se ujal vedení. Alphonso Davies našel na hranici pokutového území Zvonareka, jehož přízemní střela se i s pomocí levé tyče ocitla za zády Koena Casteelse. Na druhý přesný zásah nemuseli diváci čekat dlouho, neboť se ve 13. minutě po sklepnutí Thomase Müllera prosadil Leon Goretzka.

Ještě veseleji mohlo být v Allianz Areně o pouhých pět minut později, brance Bryana Zaragozy ovšem předcházel těsný ofsajd. Domácí po zbytek první půle kontrolovali hru a soupeře do žádné větší příležitosti nepustili.

Přestože se trenér Wolfsburgu Ralph Hasenhüttl rozhodl pro dvojité poločasové střídání, obraz hry se po návratu z kabin nezměnil. Mnichovští nadále určovali tempo zápasu a Vlky téměř nepouštěli k míči. Druhý poločas tak mnoho zajímavých příležitostí nenabídl, o čemž svědčila pouze jedna střela mířící mezi tři tyče.