Král v Dortmundu po neuznaném gólu nuceně střídal. Lipsko neproměnilo dvě penalty

Nadmíru smolný zápas prožil Alex Král. V utkání sedmého kola Bundesligy nechyběl v základní sestavě Unionu v Dortmundu a v 18. minutě hlavou otočil skóre na 2:1, VAR ale následně odhalil těsný ofsajd a branku odvolal. Záhy se český záložník zranil a ještě ke všemu musel zkousnout porážku 2:4. Do hry v závěru duelu ve Stuttgartu zasáhl i Václav Černý, prohru Wolfsburgu 1:3 ale neodvrátil. Lipsko překvapivě jen remizovalo 0:0 s Bochumí i proto, že jeho hráči zahodili dva pokutové kopy.

Domácí BVB se dostali do vedení už v sedmé minutě, když svůj důraz ve vápně prokázal Niclas Füllkrug a po rohovém kopu doslova protlačil míč do branky. Chvíli nato se hosté dočkali vyrovnání, když se taktéž po rohu prosadil Robin Gosens, jeho hlavičku na cestě do sítě mírně tečoval hrdina úvodních minut zápasu Füllkrug.

V 18. minutě se z gólu krátce radoval Král, který se prosadil hlavou po centru ze standardní situace. K jeho smůle mu branka uznána nebyla a navíc musel vzápětí předčasně vystřídat. Otočku ve skóre tak zařídil až ve 31. minutě veterán Leonardo Bonucci, jenž poslal míč z pokutového kopu přesně k pravé tyči.

Dortmund vlétl do druhé půle jako uragán a brzy vyrovnal. Z dálky se do míče opřel Schlotterbeck, jehož střela překvapila brankáře a míč mu skončil za zády. Brzy poté černožlutí vedli, brejk zakončil na zadní tyč Julian Brandt. V 71. minutě vlastní fanoušky uklidnil Julian Ryerson, který upravil na konečných 4:2.

Domácí otočili vývoj duelu prodloužili sérii vítězství již na pět zápasů v řadě. Naděje Vlků sice dlouho držel vedoucím gólem Yannick Gerhardt, po hodině hry však začal opět střílet domácí fenomén Serhou Guirassy.

Guinejský útočník z penalty vyrovnal a dalšími dvěma zásahy vývoj utkání obrátil, čímž se v sezoně dostal již na 13 ligových branek v sedmi zápasech. Rychleji v německé soutěži tolik gólů přitom ještě nikdo předtím nenastřílel.

Větší touhu po vítězství prokazovali po bezbrankovém úvodním poločasu hosté, což se potvrdilo na začátku toho druhého. V 52. minutě totiž prokázal skvělý přehled ve vápně host z Unionu Berlín Tim Skarke, jenž skóroval ve druhém utkání za sebou.

Rozhodující trefu zařídil z penalty Tobias Kempe. Zatímco ligový nováček tak v kombinaci se druhou nejvyšší soutěží zvítězil na stadionu soupeře poprvé od května, a odskočil tak od sestupového pásma, Bavoři zůstali pouze příčku nad ním.

Domácí byli v průběhu hry výrazně aktivnější a vytvářeli si množství šancí včetně dvou pokutových kopů. Postupně však na fantastickém Manuelu Riemannovi ztroskotali Xavi Simons a po změně stran také Emil Forsberg.

Pro zkušeného gólmana šlo již o pátou a šestou chycenou penaltu v nejvyšší německé soutěži od postupu modrobílých v roce 2021, což z něj v tomto období činilo v této činnosti jasně nejúspěšnějšího brankáře.

