Nový trenér pro české kvarteto? V Hoffenheimu by měl Matarazza nahradit Ilzer

V Hoffenheimu, jemuž sezona zatím hrubě nevychází, je na spadnutí výměna trenéra. Podle německých médií by měl v klubu, jehož barvy hájí Adam Hložek (22), Pavel Kadeřábek (32), David Jurásek (24) a Robin Hranáč (24), nahradit Pellegrina Matarazza (46) dlouholetý kouč rakouského Sturmu Graz Christian Ilzer (47). Deník Bild informuje, že změna má být oznámena ještě během pondělí.

Hoffenheim je bez bundesligové výhry už tři zápasy, naposledy remizoval 0:0 v Augsburgu a potřetí v řadě v německé nejvyšší soutěži neskóroval. Hlavní trenér Pellegrino Matarazzo byl poté pozván na schůzku se sportovním ředitelem Andreasem Schickerem.

"Odvedl dobrou práci, ale stále platí, že po deseti zápasech máme jen devět bodů," uvedl poté Schicker pro web DAZN. "Pokud budete hrát takto průměrně, hrozí vám sestup."

Matarazzovi má být předčasně ukončena smlouva a jeho nástupce by měl být oznámen co nevidět. Stopa vede podle magazínu Kicker do Rakouska, konkrétně do Sturmu, z něhož Hoffenheim teprve v říjnu přivedl právě Schickera. Pod jeho vedením a s Ilzerem na lavičce si klub ze Štýrského Hradce došel pro domácí double a do Ligy mistrů.

Ilzer je považován za jeden z největších rakouských trenérských talentů a opakovaně byl spojován s angažmá v Německu, například před rokem a půl se hovořilo o jeho spojení se Schalke. Sedmačtyřicetiletý kouč, jenž je považován za zastánce přímočarého a útočného stylu hry, má se Sturmem smlouvu do léta 2026, Hoffe by jej tedy museli vykoupit.

Forma Hoffenheimu. Livesport

Angažování nového kouče by mohlo znamenat novou šanci pro Hranáče. Ten dostal od Matarazza jen jedinou šanci, od té doby si v zápase nekopl a dokonce se nedostává ani na lavičku náhradníků. Pravdou však zůstává, že hráče brzdí rovněž to, že se nepopasoval s němčinou a špatně je na tom i fotbalově. Bídné psychické rozpoložení má za následek, že se hráči, který byl pilířem plzeňské defenzivy, to nejde ani na tréninku.