Stuttgart zničil Lipsko pěti góly. Wolfsburg hrál znovu 1:1, Jurásek si na debut počká

Stuttgart stylově zareagoval na dvě předchozí porážky, když v 19. kole Bundesligy přejel tabulkového souseda Lipsko 5:2 a na třetím místě mu odskočil na rozdíl čtyř bodů. Ttři body bere i Bayern, který si z Augsburgu veze vítězství 3:2. Wolfsburg i ve třetím letošním zápase uhrál remízu 1:1, tentokrát doma s Kolínem n. R. Václav Černý se na rozdíl od minulých dvou utkání neprosadil. David Jurásek si na premiéru v dresu Hoffenheimu počká, na rozdíl od Pavla Kadeřábka sledoval plichtu s Heidenheimem jen z lavičky. Od 18:30 uzavírá sobotní dávku duelů německé nejvyšší soutěže souboj Leverkusenu s Mönchengladbachem.

V úvodu na míči dominovali hráči v modrém. První zajímavou šanci měl Wout Weghorst, ale z úrovně penalty trefil pouze blokujícího obránce. Na druhé straně hrozil Eren Dinkci, ale také mířil pouze do protihráče. Odchovanec Brém se o několik minut později vyhnul ofsajdové pasti a v souboji jeden na jednoho s Oliverem Baumannem bez větších problémů uspěl. V závěru nastavení prvního dějství dostal parádní příležitost na srovnání Andrej Kramarič, který s přehledem proměnil pokutový kop po ruce Benedikta Gimbera.

Krátce po pauze mohli domácí stav otočit, avšak Maximilian Beier zblízka brankáře Heidenheimu nepřekonal. Zanedlouho to zpoza pokutového území zkusil rakouský reprezentant Florian Grillitsch, i proti němu byl ale Kevin Müller úspěšný. Beier měl příležitost na reparát o chvíli později, jenže ani tentokrát tutovku neproměnil. Střelec vyrovnávací branky nebyl daleko od druhé, když zdálky jen těsně minul bránu. V závěru mohli hosté poděkovat Müllerovi, jenž vytáhl hlavičku Mariuse Bültera, která měla gólové parametry.

První velkou šanci měli Vlci už ve druhé minutě, když dostal Mattias Svanberg v prostoru pro penaltu možnost dorazit nepovedenou střelu Černého, z první ale pálil mimo tři tyče. Velká nepříjemnost a několikaminutové přerušení utkání přišlo po čtvrthodině hry, kdy jeden z bránících hráčů Kolína při pokusu o odkop trefil hlavu pomezního rozhodčího. Toho musel nahradit čtvrtý sudí, na jehož místo nastoupil amatérský fotbalista sledující zápas z ochozů.

Fotbalová radost přišla až v 38. minutě, kdy Faride Alidou hlavičkoval k levé tyči a poslal Kolín do vedení. Srovnání přišlo už o dvě minuty později, když z hranice malého vápna zakončoval Kevin Paredes. Druhé dějství začalo v klidnějším duchu. Méně záživnou pasáž přerušil po 21 minutách domácí Jonas Wind, jeho hlavička zamířila těsně vedle tyče. Na druhé straně přišla šance až v 82. minutě, kdy Jan Thielmann pálil těsně vedle vzdálenější tyče. Závěrečnou šanci si připsal Paredes, který z voleje pálil do gólmanova ramene.

Augsburg od počátku šlapal na plyn. Poté, co nebylo po ruce Matthijse de Ligta daleko k pokutovému kopu, dostal Elvis Rexhbecaj dokonce míč do sítě, trefa však byla odvolána pro těsný ofsajd. To mohlo menší z bavorských klubů mrzet o poznání víc ve 23. minutě, kdy se v závaru před brankou nejlépe zorientoval Aleksandar Pavlovič a poslal Bayern do vedení. Jako blesk z čistého nebe udeřil Bayern v závěru nastavení, Alphonso Davies si navedl míč na střed a přízemní jedovkou k tyči nedal Finnu Dahmenovi šanci.

Druhá půle přinesla domácím kýžené snížení. V 52. minutě si Ermedin Demirovič naběhl na centr do vápna a razantní hlavičkou vykřesal pro Augsburg naději. Do dobré možnosti se krátce před hodinou hry protáhl po středu hřiště Leroy Sané, který ale sobecky nepřihrál Harrymu Kaneovi do lepší pozice a místo toho pálil sám. Angličan se však radoval již za minutu, a to když dostal balon od Jamala Musialy před prázdnou bránu.

Gól byl sice přezkoumáván pro ofsajd, ale nakonec byl potvrzen. Po následné klidnější pasáži trefil střídající Mathys Tel z úniku tyč. Augsburg se nakonec z penalty mohl dočkat alespoň snížení, a to poté, co Manuel Neuer trefil při zákroku jednoho ze soupeřů do hlavy. Legendární gólman ale tygřím skokem své zaváhání napravil a Svena Michela z pokutového kopu vychytal. Šanci na reparát dostal po faulu na svou osobu střelec Demirovič – ten už svou penaltu nekompromisně proměnil.

Hned od startu bylo zřejmé, že si oba celky uvědomují důležitost zápasu. Avšak první zajímavý moment patřil divákům, když na hřiště ve 13. minutě naházeli tenisové míčky, a hra tak musela být na několik okamžiků přerušena. Zhruba polovina první půle nabídla rohový kop domácích, při kterém bránící Mohamed Simakan zahrál rukou a rozhodčí Sven Jablonski po konzultaci s technologií VAR nařídil pokutový kop. Tíhu okamžiku na sebe vzal Enzo Millot a penaltu bez problému proměnil.

Opařené Lipsko muselo o pár chvil později zkousnout další potíž, neboť ve 30. minutě se po střele z hranice vápna prosadil Undav, a zvýšil tak vedení Švábů. Die Roten Bullen však nic nezabalili a o pouhé dvě minuty později dokázali vstřelit kontaktní gól. Po rohovém kopu si míč ve vápně našel nehlídaný Benjamin Šeško a hlavou překonal Alexandra Nübela. Druhý poločas začal ve stejných notách, jelikož domácím stačily tři minuty k navýšení vedení. Po sklepnutém centru se ke gólové střele dostal záložník Jamie Leweling.

Naději na úspěch Lipska vykřesal v 55. minutě Loïs Openda, když po úniku překonal gólmana Nübela. Hosté ale usnuli na vavřínech, neboť hned v zápětí opět inkasovali. Trefil se znovu Undav, který skóroval po centru Chrise Führicha, a dal tak klubu z města automobilů klid na kopačky. Čtvrthodiny před koncem se tentýž hráč prosadil znovu, čímž zkompletoval hattrick. Hosté se snažili vrátit do utkání, ani střídání ovšem nepřineslo chtěné ovoce.

Vstup vyšel lépe hráčům v zelenobílých dresech, Marvin Ducksch však po přihrávce Justina Njinmaha akci nezakončil, jelikož byl v poslední chvíli zatažen za dres. Pokutový kop, jenž posvětil i videorozhodčí, proměnil Ducksch nekompromisní ranou k levé tyči. Hosté mohli vyrovnat z ničeho nic, když přesný centr dopadl na hlavu Lucase Hölera, jenž se šikovně uvolnil a nasměroval balon na branku. Michael Zetterer ale svůj tým podržel a předvedl skvělý reflexivní zákrok.

Ve 28. minutě už však německý gólman nestačil na střelu, kterou z penaltového puntíku vyslal Vincenzo Grifo. Po tomto gólu převzal otěže zápasu Freiburg, další zásah v první půli ale nepřidal. Vyrovnaný stav vydržel do 53. minuty, kdy si vedení vzali zpět Brémy. Po povedeném přechodu do útoku přihrál Romano Schmid na volného Njinmaha, jenž napřáhl zpoza pokutového území a překonal gólmana Noaha Atubola, jenž si na střelu sice sáhl, vytěsnit ji však už nedokázal.

Aktivní Njinmah zkusil přidat třetí zásah o chvíli později, tentokrát však mezi tři tyče nezacílil. Bádenský celek se snažil jednogólové manko smazat, obrana Werderu byla ale zformována pevně a svého soka do blízkosti brány prakticky nepouštěla. Domácí naopak mohli přidat další branku, když Leonardo Bittencourt málem překvapil Atubola střelou z velké vzdálenosti, která se nakonec snesla na břevno. Zápas uzavřel gól Juliána MalatinihoJuliána Malatiniho po velké chybě hostující obrany.

