Vítězství Bayernu řídil dvěma zásahy Kane. Mohuč ztratila výhru v nastavení

Bayern zvítězil ve druhém kole Bundesligy na domácím stadionu nad Augsburgem, triumf 3:1 dirigoval dvěma zásady Harry Kane. Mohuč remizovala doma s Frankfurtem 1:1. Blíže tříbodovému zisku byli dlouho Die Nullfünfer, které v první půli dostal do vedení Jae-Sung Lee. Ještě větší optimismus do domácích žil vlil po přestávce obránce Orlů Ansgar Knauff, který se po druhé žluté kartě poroučel do sprch a hosté dohrávali v oslabení. I tak jim v nastaveném čase zařídil remízu Omar Marmoush.

Augsburg se věhlasnějšího bavorského protivníka nezalekl a v úvodu zápasu sledovali diváci v Allianz Areně střet dvou zcela vyrovnaných soupeřů. Ve 27. minutě mohli hosté dokonce šokovat vedoucí trefou, jenže kapitán Ermedin Demirovič z úhlu minul. Bayern se k nadějnému zakončení dostal minutu poté, ale Leon Goretzka zpoza šestnáctky pouze vyprášil rukavice Finna Dahmena.

Nešťastný moment fotbalistů Fuggerstädter přišel po půlhodině hry. Zakončení Leroye Saného vyrazil Dahmen smolně do chráničů Felixe Uduokhaie, od kterého se míč odrazil za brankovou čáru. O osm minut později navíc zahrál Niklas Dorsch rukou ve vlastním vápně a dopřál Die Roten penaltu. Tu s přehledem proměnil Kane ranou doprostřed a připsal si ve druhém vystoupení v Bundeslize druhý gól.

Po změně stran domácí kontrolovali náskok a soupeře nepouštěli do výraznějších výpadů. Třetí zásah měl na kopačce stoper Dayot Upamecano, ale jeho ránu ramenem vytěsnil mimo Elvis Rexhbecaj. V 69. minutě už žádný z hostujících hráčů ani gólman Dahmen zasáhnout nedokázal a Kane si po asistenci Alphonsa Daviese připsal další přesný zásah. Fuggerstädter se čtyři minuty před koncem dočkali alespoň čestného úspěchu, když Svenu Ulreichovi pokazil čisté konto Dion Beljo.

Vstup do ligového ročníku nevyšel Mohuči podle představ a z hlavního města odjížděla po prohře 1:4 od Unionu značně frustrovaná. Zapracovat přitom musela na vstupech do utkání, jelikož v Berlíně inkasovala hned dvakrát během úvodních devíti minut. To Frankfurt si na startu sezony poradil s nováčkem soutěže z Darmstadtu, kterého srazil jediným gólem Randal Kolo Muani, jenž tak ihned navázal na svou skvělou produktivitu z loňska.

Talentovaný útočník dělal svou rychlostí a dravostí problémy soupeřově obraně i na startu tohoto duelu, ale finální fáze mu zatím poněkud pokulhávala. Poměrně rozkouskovaný zápas plný přerušování rozčísla až situace z 25. minuty. Hostující brankář Kevin Trapp neudržel míč v rukavicích a pouze jej vyrazil před sebe, tam byl připravený Lee a hlavou otevřel skóre utkání. Těsně před odchodem do šaten mohl navýšit vedení domácích Dominik Kohr, ale svůj pokus z hranice malého vápna poslal daleko od pravé tyče.

Po změně stran Die Adler málem srovnali krok. Marmoush se v rychlosti uvolnil a nadýchaným centrem oslovil Kola Muaniho, který hlavou vůbec netrefil prostor mezi třemi tyčemi. O pár chvil později ztroskotal francouzský rychlonožka na obraně domácích podruhé a potvrdil tak, že tohle nebyl jeho nejšťastnější zápas. Naděje na bodový zisk výrazně oslabil po hodině hry Knauff.

Za nebezpečný kop do oblasti hlavy totiž obdržel druhou žlutou kartu a musel tak předčasně do sprch. Fotbalisté Frankfurtu ani v oslabení neztráceli naději a v nastaveném čase dokázali vyrovnat. Marmoush si v pokutovém území našel skvěle načasovanou přihrávku Juniora Diny Ebimbeho a pohodlně doťukl míč na místo určení.