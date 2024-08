Za nesportovní chování pokuta a suspendace. Boniface z Leverkusenu si jeden zápas nezahraje

Nigerijský reprezentant Victor Boniface (23) byl suspendován na jeden zápas DFB Pokalu a pokutován částkou 25 000 eur (asi 630 tisíc korun). Důvodem bylo nesportovní chování během vítězství Leverkusenu v německém Superpoháru nad Stuttgartem.

Německý fotbalový svaz toto rozhodnutí oznámil ve středu poté, co provedl vyšetřování po vítězství týmu Xabiho Alonsa proti vicemistrovi Bundesligy. Boniface v napínavém zápase poslal Leverkusen do vedení, brzy ale obdržel červenou kartu jeho nový kolega do ofenzivy Martin Terrier.

Nakonec musel úřadujícího šampiona opět vysvobodit gólem v závěru Patrick Schick, díky čemuž šel zápas až do penaltového rozstřelu, kde byl favorit úspěšnější. Na videozáznamu byl později Nigerijec zachycen, jak ukazuje prostředníček lavičce Stuttgartu.

"Neviděl jsem to, jen jsem o tom slyšel. Stala se spousta věcí, nejen tohle. V posledních minutách bylo hodně kontroverzí, neberu to jako velký problém," řekl médiím trenér Alonso. Rozhodčí Tobias Stieler přiznal, že incident přehlédl, ale disciplinární komise provedla vyšetřování a produktivního útočníka shledala vinným.

Francouz Terrier dostal za nebezpečnou hru z prvního poločasu dvouzápasový zákaz činnosti. Leverkusen mezitím vydal strohé prohlášení, v němž potvrdil, že se proti rozhodnutí německého orgánu neodvolá.

Navzdory suspendaci bude africká hvězda stále k dispozici na páteční zahájení bundesligového ročníku proti Mönchengladbachu. Trest se totiž vztahuje jen na pohár. Boniface hrál v minulé sezoně klíčovou roli při zisku dvou trofejí pro Farmaceuty, jelikož vstřelil 21 gólů a spoluhráčům doručil 10 gólových asistencí.

V nedávném rozhovoru pro webové stránky účastníka finále Evropské ligy vyjádřil odhodlání dosáhnout v tomto ročníku ještě větších úspěchů a uvedl, že ještě nevyužil svůj potenciál naplno. "Je toho ve mně mnohem víc ve všech směrech. Chci se zlepšovat jako hráč a učit se nové věci. Je tu prostor pro zlepšení," zdůraznil.

"Jsem typ člověka, který se učí každý den. Myslím si, že mohu dosáhnout více úspěchů individuálně i v rámci kolektivu s týmem. Ale není to jen o mně. Je to o celém mužstvu, nejdůležitější je tým. Dokud vyhráváme, jsem šťastný a vyhovuje mi to," řekl pro web Bayeru.

Na mezinárodní scéně se očekává, že bude mezi hráči povolanými na kvalifikační utkání Nigérie na Africký pohár národů 2025 proti Beninu příští měsíc. Během této doby nebude dostupný pro Leverkusen. Pozdní zranění mu zabránilo v účasti na Africkém poháru národů 2023, kde Západoafričané ve finále prohráli 2:1 s domácím Pobřežím slonoviny.