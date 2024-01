Rooneyho mise v Birminghamu nejde podle plánu. Vypadni z klubu, křičí na něj fanoušci

Vztek a zloba cloumaly fanoušky Birminghamu. Jejich terčem byl legendární kanonýr Wayne Rooney (38), jenž je momentálně manažerem druholigového klubu. Výsledky má katastrofální, z patnácti zápasů vyhráli jeho svěřenci jen dva, devětkrát padli. "Vypadni z klubu, Rooney vypadni z klubu," ozývalo se ze sektorů hostů během duelu v Leedsu, který domácí vyhráli 3:0. Atmosféra byla toxická. Není se tedy co divit, že vedení Birminghamu se už prý po očku začalo ohlížet po novém kouči.

Legenda Manchesteru United se stala manažerem Birminghamu v říjnu, kdy byl vyhozen John Eustace. Tým přebíral Rooney na místech zaručujících play off, momentálně je Birmingham dvacátý jen šest bodů nad pásmem sestupu. Je tedy pochopitelné, proč fanoušci zuří.

"Rooneymu už v Birminghamu tikají hodiny," uvedl už před výkopem SunSport s tím, že pokud budou bídné výsledky pokračovat, nebude jiná možnost než najít nového manažera. "Atmosféra kolem klubu není v pořádku. Rooney svým hodnocením vyděsil řadu fanoušků a možná také ztratil kabinu," dodal SunSport s tím, že Rooneymu nepomohlo ani načasování jeho nástupu do klubu. "Mnoho fanoušků by neplakalo, kdyby odešel."

Birminghamu se nyní opravdu nedaří. Livesport

Rooney se ale po porážce s Leedsem netajil tím, že se nehodlá místa vzdát a věří ve zlepšení. "Všechno samozřejmě řeším s vlastníky, ale o čem se bavíme, to prozrazovat nebudu. Je jasné, že potřebujeme posílit," konstatoval stroze. "Potřebujeme, aby přišli hráči, kteří by pomohli kvalitou. Tým potřebuje občerstvit. Procházíme těžkým obdobím, to nelze popřít a musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom se z toho dostali. Musíme dál věřit, že to zvládneme," dodal.

Další zápas čeká na Birmingham v sobotu na půde Hullu (FA Cup), další ligový duel pak odehraje doma 13. ledna proti Swansea. Je otázkou, zda tým ale povede ještě Rooney.