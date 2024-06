Baník pokračuje ve zbrojení na novou sezonu. Obranu vyztužil stoper Chaluš, podepsal na tři roky

Baník Ostrava se po 14 letech vrací do pohárové Evropy a na startu přípravy mohutně posiluje. Zatím posledním přírůstkem do týmu Pavla Hapala je stoper Matěj Chaluš (26). Pravonohý obránce do Slezska zamířil ze švédského Malmö, v němž působil od února 2022. Poslední sezonu strávil na hostování v Liberci, odkud na sever Evropy odešel, další zápasy pod Ještědem ale nepřidá. V Ostravě podepsal smlouvu na tři roky.

"Nebyli jsme jediní, kdo měl o Matěje zájem. Byly tam i jiné kluby, ale nakonec jsme to dotáhli a Matěj se k nám připojil ještě před odjezdem do Polska. Je to jeden z postů, který jsme chtěli ještě zkvalitnit a Matěj splňuje naše kritéria," řekl šéf sportovního úseku FC Baník Ostrava Luděk Mikloško.

Šestadvacetiletý stoper si v české lize vyzkouší čtvrté působiště. Doposud hrál za Liberec, Mladou Boleslav a Příbram. V zahraničí kromě Malmö působil také v nizozemském Groningenu.

V Baníku naopak končí slovenský stoper Filip Blažek. Po ročním působení v Ostravě od klubu dostal svolení k odchodu do nejmenovaného zahraničního celku. Dnes už neodcestoval s mužstvem na soustředění do Polska.

Blažek přišel do Baníku vloni v létě z rodné Skalice. V dresu čtvrtého týmu české nejvyšší soutěže odehrál 21 soutěžních zápasů a vstřelil jeden ligový gól. Před nadcházející sezonou nastoupil i v obou přípravných utkáních Ostravanů. V minulosti působil také v Senici a dánském klubu Bröndby IF.