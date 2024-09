Baník potvrdil roli favorita a přehrál České Budějovice, vítěznou trefu zařídil Ewerton

Ostravský Baník porazil v 10. kole Chance Ligy České Budějovice 2:1, díky čemuž vyhrál i šestý domácí zápas v sezoně. Baník se po gólech Davida Buchty (25) a Ewertona (27) v neúplné tabulce bodově dotáhl na třetí Plzeň, kterou však v neděli ještě čeká zápas s Mladou Boleslaví.

Úvod zápasu patřil hostům, kteří se do utkání pustili s velkou vervou a zejména rychlými protiútoky zatápěli domácí obraně. Když už se ale Marcel Čermák dostal k zakončení, branku minul. Baník se postupně dostal do hry, ve 32. minutě potáhnul míč po levé straně Daniel Holzer až téměř k brankové čáře, odkud vyslal centr na zadní tyč, kde si šikovně odskočil Buchta, který z voleje prostřelil míč až do sítě.

Za několik minut mohlo být Jihočechům ještě hůř, Ewerton totiž z přímého kopu trefil ruku Ondřeje Čoudka, a tak se kopala penalta. Tu ale Brazilec zahodil, gólman Vilém Fendrich stihl nohou zasáhnout proti "panenkovské" penaltě doprostřed. Obraz hry se ale po neproměněném pokutovém kopu nezměnil, Baník svého soupeře nepustil z vlastní poloviny, do konce poločasu však další gól nepřidal.

Hned na začátku druhé poloviny mohl domácí diváky uklidnit Erik Prekop, v šanci, v níž se díval z očí do očí Fendrichovi, ale selhal. Dynamo nesložilo zbraně a bylo velmi nebezpečné, obrana Baníku musela být pozorná, jelikož zvlášť akce po kraji hřiště dělaly domácím velké problémy.

V 72. minutě však přišlo ze strany domácích zvýšení skóre. Ewerton dostal v protiútoku míč těsně před šestnáctkou, potáhl jej o pár kroků směrem k bráně a z úhlu propálil Fendricha. O pár desítek vteřin mohlo být hotovo, Baník zvládl na jedničku další atak do otevřené obrany Dynama, gól Filipa Kubaly z pohledné kombinace ale zhatil těsný ofsajd.

Ten naopak rozhodčí nenašli v 87. minutě, kdy se odraženému míči po standardní situaci dostal nikým nehlídaný Quadri Adediran, který neměl z malého vápna problém překonat Jakuba Markoviče, čímž Dynamo vrátil do hry. Baník ale dokázal udržet vedení až do konce, a tak se nakonec mohl radovat z tří bodů proti outsiderovi.

