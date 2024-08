Diouf má velké předpoklady, říká expert Ulich. Zafeirisovi musí v Edenu najít správnou pozici

Špatná forma Christose Zafeirise (21), záložníka Slavie, byla tématem minulé sezony. Měl být tím, kdo dotáhne sešívané k titulu. To se ale nepovedlo, norský fotbalista byl těžce z formy. V posledních zápasech je ale vidět velké zlepšení, stejně jako tomu je i u levého beka El Hadjiho Malicka Dioufa (19).

Minulá sezona měla být pro Zafeirise zlomovou. Čekalo se, že potáhne Slavii a řekne si o zajímavější angažmá v Evropě. Nic z toho se nestalo. Výkony zůstaly za očekáváním, tři vstřelené góly během 27 zápasů znamenaly v očích expertů zklamání. Chyběla kreativita, mladý hráč se hledal, zjevně nebyl ve své kůži a řada fanoušků jej místo vynášení do nebes spíš odepisovala.

"Jsou na něj obří očekávání. Je to fotbalista, který by měl být rozdílový. Čekají se od něj čísla, je to ofenzivní hráč, od toho se nejde oprostit," vnímá tento aspekt bývalý hráč pražské Slavie a současný expert Ivo Ulich.

Zároveň ale jednadvacetiletého šikulu nechce shodit. V jeho úpadku totiž viděl objektivní příčiny. "Byl závěr sezony, stále se hrálo o titul a tlak na Slavii byl obří. Šlo o vše. Když se to spojí s chatrným zdraví, dopadlo to takhle," vysvětluje. A dodal, že právě zdraví bylo hlavní příčinou nedostatečné formy. "Extrémně ho limitovala zranění. Když už se dostával do laufu, zabrzdily ho zdravotní patálie," vzpomíná expert.

Na jaře se dokonce spekulovalo o jeho možném přestupu do Salcburku. Z toho ale nakonec sešlo, a tak mohl mít Nor v přípravě čistou hlavu. Opět ho ale zradilo zdraví, vyskytly se svalové problémy. Dokonce kvůli nim zmeškal i start ligy, do hry se dostal až ve třetím kole proti Liberci.

Tam se rozkoukal a v utkání předkola Ligy mistrů proti Royale Union předvedl perfektní výkon. Ne, že by rozdával absolutní ofenzivní radost. Dostal totiž jiný úkol, pečlivě střežit hvězdu soupeře Camerona Puertase. Zvládl to na jedničku, Puertas se k ničemu nedostal. Zafeiris kromě skvělého a poctivého výkonu stihnul zapsat asistenci.

Rýsuje se tedy trvalý přesun z ofenzivního záložníka více dozadu? "Přesně tohle je ta otázka. Trenéři si musí vyhodnotit, co mu vyhovuje víc. Je lepší zády ke své bráně, aby přebral míč a utíkal dopředu, nebo by měl být až tím borcem do předfinální fáze? Je možné, že desítka není úplně ta pozice pro něj. Možná by mu mohlo sedět něco mezi," naráží Ulich na pozici číslo osm, kde by mohl vyniknout i jeho smysl pro defenzivu a poctivý přístup.

O své pozici má jasno El Hadji Malick Diouf. Je to levý obránce, o tom není debat. I on měl jaro velmi krušné. Po finančně nákladném přestupu z norského Tromso se sice uvedl dobře, pak ale v Evropské lize dostal proti AC Milán červenou kartu, čímž jeho působení ve Slavii dostalo jiný rozměr.

Jen sedm utkání v lize a jedno v poháru. "Čekal jsem od něj mnohem víc," přiznává Ulich. "Za mě to bylo zklamání, vždyť spokojený nemohl být ani on." To rozhodně, navíc přišla další ťafka. Musel se vypořádat s tím, že bude hrát třetí ligu. Za rezervu Slavie v ČFL odkopal tři utkání, musel se s tím poprat.

"Záleží na mentalitě hráče. Zvládl to slušně, dokáži si představit, že jiné by to mohlo srazit o dost níž. U něj jde ale vidět, že mu to pomohlo, srovnal si některé věci v hlavě a začal dřít. Když to vidí trenéři z áčka, rádi mu další šanci dají, což se stalo," chválí Senegalce někdejší hráč Mönchengladbachu.

Diouf skutečně vypadá diametrálně jinak než na jaře. Dostává pravidelně prostor, věří si v ofenzivě a stává se z něj miláček tribun. "Má velké předpoklady. Teď vypadá výrazně lépe, což bych přičítal dobré letní přípravě. Stabilizoval se v nové zemi, v novém týmu, teď to může rozjet," dodává Ulich. A jestli je na pozici levého obránce jasnou volbou? "Momentálně ano."