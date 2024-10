Janotka po ztrátě Sigmy nešetřil kritikou. Nejhorší výkon v sezoně, byli jsme málo aktivní

Sahala po vítězství, nakonec ale v nastaveném čase Sigma Olomouc inkasovala v Hradci Králové a odvezla si na Hanou jen bod za remízu 1:1. Remízu přijal trenér Tomáš Janotka s rozpaky. "Pokud dostanete v nastavení branku na 1:1, když jste kousek od vítězství, tak to mrzí. Ale na druhou stranu, podali jsme asi nejhorší výkon v této sezoně," konstatoval před kamerami O2 TV.

Hanáci vyhráli na půdě mistrovské Sparty, proto se čekalo, zda uspějí i při dalším výletu na hřiště soupeře. Výkon měl v očích kouče pořádné mouchy a nedostatky. "Bylo toho z naší strany málo. Byli jsme málo nebezpeční, málo aktivní. Zápas se nám nepovedl. Bodu z těžké půdy Hradce si vážíme, ale byl to náš nejhorší výkon v této sezoně," konstatoval Janotka.

Pokud měl najít nějaké pozitivum, byl to vstřelený gól. "Padl po akci, co jsme trénovali. Vyšlo nám to dokonale, ale abychom byli úspěšnější, tak jsme potřebovali zahrozit více," jasně naznačil, že k ofenzivnímu představení v podání Sigmy má nejspíše dost výhrad.

Ambiciózní kouč pak okomentoval i výkon brankáře Tadeáše Stoppena. Ten byl nejprve za hrdinu, když zneškodnil penaltu. ale v nastavení se proměnil ve smolaře utkání. "Když chytil penaltu, byla to obrovská vzpruha pro tým. Ale na druhou stranu, inkasovaný gól jde za ním," shrnul dojmy Janotka.