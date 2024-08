Kairinen si užil návrat do základní sestavy: Už je to dlouho, co jsem odehrál tolik minut

Poprvé v základní sestavě fotbalistů Sparty od květnové zlomeniny nohy dnes v utkání třetího ligového kola v pražském derby s Duklou nastoupil finský záložník Kaan Kairinen (25). Nečekaně rychlý návrat na hřiště si velmi užil. Přiznal, že bezprostřední období po zranění pro něj bylo těžké, díky lidem v klubu se ale dal rychle dohromady.

Kairinen utrpěl zranění 11. května v ligovém derby se Slavií. Podle původních prognóz měl chybět až půl roku, místo toho se ale vrátil za dva a půl měsíce. První krátký start v nové sezoně si připsal už minulou sobotu v Teplicích. V úterní odvetě 2. předkola Ligy mistrů s irským Shamrockem chyběl, dnes ale proti nováčkovi nejvyšší soutěže nechyběl v zahajovací jedenáctce.

"Užil jsem si to hodně. Už je to dlouho, co jsem odehrál tolik minut. Na tuhle chvíli jsem čekal dlouho. Bylo to speciální stejně jako to, že to bylo na Letné. Byl to pro mě dobrý začátek. Nemůžu se dočkat dalších zápasů," řekl pětadvacetiletý Kairinen po výhře 2:0.

Statistiky utkání. Livesport.

Zranění pro něj bylo těžké. "Zvlášť psychicky, protože jsem hodně hrál a byl jsem velkou součástí úspěchů, kterých jsme dosáhli. Zasáhlo mě to. Poté, co se mi to stalo, jsme vypracovali s lékařským a výkonnostním týmem plán. Skvěle se s tím vypořádali a hodně mi pomohli. I to je jeden z důvodů, proč jsem se tak rychle uzdravil, dokonce rychleji, než se předpokládalo. Mám velkou radost, že jsem měl při zranění kolem sebe takové lidi," uvedl Kairinen, který se Spartou dvakrát za sebou vyhrál titul a v minulém ročníku i domácí pohár.

Trénuje už bez úlev. "K týmu jsem se naplno vrátil před dvěma týdny. Cítím se na 100 procent připravený. Samozřejmě chvíli potrvá, než se dostanu do špičkové formy. Jsem si ale jistý, že to přijde, dnes jsem se cítil velmi dobře. Možná jsem mohl hrát dál. Myslím si ale, že je chytré pošetřit nohy na další zápasy vzhledem k nabitému programu," mínil finský reprezentant, který vystřídal v 72. minutě.

Během rekonvalescence prý hodně jedl jogurty. "Probral jsem to s lékařským týmem. Pomohlo mi to k rychlému uzdravení. Správná strava a odpočinek k tomu taky pomohly," mínil bývalý hráč Interu Turku, Midtjyllandu nebo Lilleströmu.

Jeho návrat potěšil i trenéra Larse Friise. "Odehrál velmi dobrý zápas. Je velmi dobrý na míči. Když chcete uklidnit hru, dejte mu balon. Na konci se trochu unavil, ale to k tomu patří. Mám radost z jeho výkonu, má silnou mentalitu. I proto se vrátil tak rychle. Tvrdě pracuje a udržuje se ve formě. Když byl zraněný, pracoval ještě tvrději. Jeho rychlý návrat mě nepřekvapil," řekl osmačtyřicetiletý Dán.

Sparta vyhrála i pátý soutěžní zápas v sezoně a ideálně se naladila na úterní úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů s rumunským FCSB. "Máme radost z výhry. Nejsou to žádné lehké zápasy, jak si někteří možná myslí. Zvlášť když máme tak nabitý program. Dnes to bylo těžké, zkomplikovali nám to. Ve finální třetině hřiště jsme potřebovali větší kvalitu, to ale přijde. Stále je začátek sezony. Jsem si jistý, že se ještě lépe sehrajeme," prohlásil Kairinen.