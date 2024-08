Ligový ONLINE: Rada potvrdil zájem Dukly o Řezníčka. Slovácko ukončilo čekání na gól

Na české trávníky se po krátké evropské odbočce vrací ligový fotbal a především Chance Liga má co nabídnout. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob českých stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděle 11. srpna

18:24 – Po Kušejovi se prosadil i Lukáš Mašek a zvýšil už na 3:0 pro Boleslav. Budějovice spěji ke čtvrté porážce ze čtyř utkání, momentálně mají na dně tabulky strašidelné skóre 1:12.

18:10 – Mladoboleslavští míří za druhou výhrou v nové ligové sezoně, nad Dynamem vedou po gólu Vasila Kušeje už 2:0.

17:50 – Baník hraje po prvním poločase s oslabeným Hradcem 0:0, Boleslav vede nad Budějovicemi 1:0.

17:23 – Hradec měl jedinečnou možnost jít proti Baníku do vedení, po faulu na Adama Vlkanovu ale neproměnil penaltu Ondřej Mihálik. To v Boleslavi se stav změnil, domácí poslal do vedení Martin Králik.

17:20 – "O poločase jsme si říkali, že chceme být trpěliví a zodpovědní dozadu, že se nějaká šance objeví. Nakonec to vyšlo, Gigli (Ndefe) dal gól a pak už jsme to dobránili. Obrovskou pochvalu zaslouží brankář i celá obrana, v závěru to zvládli skvěle. Už to bylo nepříjemné, ne že jsme nevyhráli, ale hlavně to čekaní na první gól. Dozadu to kromě utkání v Mladé Boleslavi bylo dobré, ale dopředu jsme toho moc neměli. Jsme rádi, že jsme to prolomili," hodnotil výhru 1:0 v Pardubicích trenér Slovácka Roman West.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

17:14 – Votroci to v Ostravě budou mít složité, od 12. minuty totiž hrají v oslabení. Rozhodčí po kontrole u videa vyloučil Jakuba Kučeru za prošlápnutí soupeře.

16:58 – Před odvetami třetího předkola Konferenční ligy podstupují Ostrava a Mladá Boleslav zkoušky v domácí soutěži. Baník v Kodani prohrál gólem v nastavení 0:1 a na odvetu se chce naladit duelem s Hradcem Králové, který v minulé sezoně v obou zápasech porazil. Středočeši ve čtvrtek remizovali doma s Hapoelem Beer Ševa 1:1 a před venkovním utkáním hostí ve čtvrtém kole Chance Ligy poslední celek tabulky České Budějovice.

16:26 – Slovácko vedení udrželo a z Pardubic se veze tři body. Hlavní hvězdou hostujícího týmu se stala letní posila Gigli Ndefe, angolský bek vstřelil svou první branku v dresu klubu z Uherského Hradiště a ukončil gólové sucho Jihomoravanů, kteří se pod trenérem Romanem Westem dočkali premiérového vítězství.

15:50 – Čekání Slovácka na gól v nové sezoně ukončil v 60. minutě zápasu čtvrtého ligového kola obránce Gigli Ndefe, jenž poslal celek z Uherského Hradiště v Pardubicích do vedení 1:0.

14:58 – Nigerijský útočník Quadri Adediran se po půl roce vrací z Ostravy do Českých Budějovic. Za Baník nastoupil do 15 ligových zápasů a vstřelil dva góly. "Quadri tady během těch osmi měsíců určitě odehrál dobré zápasy, ale momentálně máme kádr široký a on by se přes konkurenci v útoku tolik nedostával do hry. Bude to tak nejlepší řešení pro všechny strany," řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško. Za Dynamo, které je po třech kolech v lize poslední se skóre 1:9, odehrál Adediran v loňském roce v nejvyšší soutěži 33 utkání a pětkrát skóroval.

14:30 – Nedělní program čtvrtého kola Chance Ligy odstartovalo utkání Pardubic se Slováckem. Zatímco Východočeši před týdnem ukončili čekání na bodový zisk, fotbalisté z Uherského Hradiště v nové sezoně stále nevstřelili gól a vyhráli jediné z posledních 15 soutěžních utkání.

Základní sestavy. Livesport

13:51 – Mladá Boleslav ve čtvrtek remizovala na úvod 3. předkola Konferenční ligy doma s Hapoelem Beer Ševa 1:1 a před odvetou přivítá poslední celek nejvyšší soutěže České Budějovice. Už od 14:30 zavítá na půdu Pardubic trápící se Slovácko, které pod trenérem Romanem Westem v nové sezoně ještě nevstřelilo jediný gól. Průběh obou utkání můžete sledovat na Livesport.cz.

12:00 – Na Spartě přistála konkrétní nabídka na pravého krajního obránce Angela Preciada od anglického Evertonu, píše web infotbal.cz s odkazem na své zdroje. Šestadvacetiletý Ekvádorec má mít o přestup zájem, sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický ale zatím nabídku nepřijal a čeká na konec předkol evropských pohárů.

09:34 – Ostrava ve středu prohrála na stadionu dánské Kodaně gólem v nastavení 0:1. Na domácí odvetu se chce naladit v zápase s Hradcem Králové, který v minulé sezoně v obou zápasech porazila.

07:46 – "Domácí si z pohledu většího počtu nebezpečných situací a vytvořených šancí zasloužili vyhrát. Myslím si ale, že jsme tady zanechali dobrou stopu. Nepropadli jsme, ať už v rámci kondice nebo intenzity utkání. Dokázali jsme po většinu utkání hrát se Slavií vyrovnanou partii a být kvalitní na balonu. Co tomu chybělo, bylo větší nebezpečí a lepší dohrání ve finální fázi. Nebyli jsme v tomhle tak kvalitní, abychom se dostali do vyložené stoprocentní příležitosti," uvedl olomoucký trenér Tomáš Janotka po prohře se Slavií.

07:42 – Plzeňská Viktoria bude doma proti Karviné hájit dosavadní ligovou neporazitelnost. V minulé sezoně nad slezským týmem ve dvou zápasech Západočeši nedokázali vyhrát a doma mu podlehli 0:1. Bez prohry jsou v nejvyšší soutěži už jen Sparta a Slavia, které už mají zápasy čtvrtého kola za sebou.

07:30 – Jakub Řezníček rozhodl dnešní zápas mezi Táborskem a Zbrojovkou Brno, kterou by mohl brzy opustit. Zkušený útočník je spojován s přesunem do nejvyšší soutěže, jedním ze zájemců je pražská Dukla, jejíž kouč Petr Rada potvrdil, že má Řezníčka na seznamu. "Řezníčka máme vytipovaného. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál," řekl na adresu 36letého veterána.

Sobota 10. srpna

23:37 – "Byl to náročný zápas, stálo nás to hodně sil. Olomouc potvrdila výkony z předchozích kol. My jsme to zvládli díky výborné defenzivě, díky práci celého týmu dozadu. I přes kvalitu soupeře, který byl fotbalový, jsme nedovolili žádné ohrožení naší branky," uvedl na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský po vítězství nad Olomoucí.

21:59 – Slavia i v obměněné sestavě zvládla domácí zápas se Sigmou Olomouc a porazila ji 2:0. Góly si připsali Václav Jurečka a El Hadji Malick Diouf.

21:54 – Diváci v Edenu se v závěru utkání dočkali druhé branky do sítě Sigmy Olomouc. O pojišťující slávistickou trefu se postaral střídající El Hadji Malick Diouf.

21:11 – "Spadl nám velký balvan ze srdce. Být po čtvrtém kole na nula bodech a minus šesti, to už by se nám těžce dýchalo. Kluci zápas odbojovali, odmakali a odměnou byl gól v 95. minutě," pochvaloval si po výhře 2:1 nad Libercem trenér Teplic Zdenko Frťala.

20:52 – Slavia vede v poločase nad Sigmou Olomouc 1:0. O jediný gól prvního dějství se z penalty postaral Václav Jurečka.

20:23 – "Jsem hlavně rád za výhru, odvedli jsme a odvádíme dobrou práci. Vyhráli jsme všechna čtyři utkání, to je třeba udržet. Zároveň hrajeme o evropské poháry, je to těžké, ale nestěžujeme si. Takhle to chceme. Pokud budeme do každého zápasu vstupovat s takovým odhodláním jako dnes, můžeme každý vyhrát. Viděl jsem pozitiva, třeba přístup našeho týmu, nebo jak jsme reagovali, když jsme prohrávali. Po výhře mám čistou hlavu na úterní odvetu s FCSB," uvedl po utkání s Bohemians trenér Sparty Lars Friis.

20:11 – Pražská Slavia se doma ujala vedení nad Sigmou Olomouc již v sedmé minutě, kdy Václav Jurečka proměnil pokutový kop. Hlavní sudí jej nařídil poté, co záložník Jan Navrátil zahrál ve vlastním vápně rukou.

20:03 – Ke 100. ligovému utkání v kariéře nastoupil v sobotu večer proti Sigmě Olomouc slávistický útočník Daniel Fila. Mladý forvard si českou nejvyšší soutěž zahrál také v dresech Brna, Mladé Boleslavi a Teplic.

19:28 – Dukla Praha podlehla Jablonci a potřetí v sezoně nebodovala. "Nebyl to dobrý první poločas a korunované to všechno bylo obdrženou brankou ze standardní situace. Dostáváme jich ze standardek strašně moc. Bylo to pro nás tvrdé K. O. V druhé půli byl náš výkon podstatně lepší. Pomohla nám střídání a z převahy byla penalta, ale tu jsme bohužel neproměnili. Mohlo se to pak vyvíjet úplně jinak," mrzelo po utkání trenéra Pražanů Petra Radu.

19:06 – Z malého pražského derby s Bohemians si Sparta nakonec odváží tři body poté, co svého soka porazila 2:1. O její góly se postarali Indrit Tuci a Veljko Birmančevič. Za Klokany pálil Júsuf. Poprvé v sezoně zvítězily Teplice, které na domácí půdě přehrály Liberec 2:1, a to díky brankám Filipa Horského a Abdallaha Gninga. Za hosty krátce po pauze snižoval střídající Lukáš Letenay.

Statistiky utkání. Opta by Stats perform

18:27 – Sparta v Ďolíčku otočila vývoj utkání, gól na 2:1 dal Veljko Birmančevič po přihrávce Lukáše Haraslína. VAR ještě zkoumal, zda slovenský reprezentant nebyl v ofsajdu, následně ale branku uznal.

18:12 – Vyrovnáno je i Na Stínadlech, liberecký gól na 1:1 dal zkraje druhého poločasu střídající Lukáš Letenay.

17:45 – Byť v Ďolíčku měla v prvním poločase více šancí Sparta, vedení se ujali Bohemians. Po chybě Martina Vitíka zakončil únik Júsuf a poslal domácí do vedení, před přestávkou však vyrovnal na 1:1 parádním volejem Indrit Tuci. Teplice po úvodní pětačtyřicetiminutovce vedou nad Libercem 1:0.

17:26 – Imanol García si premiéru v Chance Lize příliš neužil, už ve 23. minutě musel neplánovaně opustit hřiště kvůli zranění. Vystřídal jej Matěj Ryneš.

17:22 – Teplice se v zápase s Libercem ujaly vedení, v 17. minutě otevřel skóre Filip Horský.

16:55 – Čtvrté ligové kolo pokračuje dvěma současně hranými zápasy. Obhájce titulu Sparta nastoupí v malém pražském derby v Ďolíčku proti Bohemians a bude hájit pozici jediného dosud neporaženého týmu, Teplice se pokusí získat první ligové body doma proti Liberci.

16:28 – Pikantní návrat na Julisku vyšel trenérovi Luboši Kozlovi na jedničku. Bývalý lodivod Dukly dosáhl ve čtvrtém kole Chance Ligy coby kouč Jablonce na tři body, zatímco jeho protějšek Petr Rada vyšel proti svému nedávnému zaměstnavateli naprázdno. Vítězství Severočechů 2:0 zařídil v prvním poločase Dominik Hollý, v závěru zápasu mu pak dali pečeť chycenou penaltou brankář Jan Hanuš a pojišťující brankou střídající Bienvenue Kanakimana. Více informací najdete v článku.

16:09 – Dukla měla v 79. minutě jedinečnou možnost vyrovnat, jenže střelu záložníka Jakuba Barace zlikvidoval brankář Jan Hanuš. V závěru utkání tak Jablonec dál vede o gól.

15:22 – V prvním poločase zápasu Dukla – Jablonec, který otevírá čtvrté kolo Chance ligy, padl jeden gól. Ve 45. minutě ho vstřelil Dominik Hollý a poslal Severočechy do vedení 1:0.

Statistiky prvního poločasu. Opta by Stats Perform

12:47 – Sparta letos dala v novém soutěžním ročníku už osm gólů a dlouhodobě se jí daří i na hřištích soupeřů. Venku v lize vyhrála 10 z posledních 11 zápasů a v minulé sezoně tam byla nejlepším týmem soutěže. Bohemians dokázali porazit Spartu jen jednou z posledních 34 vzájemných zápasů.

11:52 – Jablonec už pět zápasů v lize na venkovním hřišti nezvítězil, to ale může nyní napravit, neboť nad Duklou vyhrál tři poslední zápasy včetně dvou hraných na Julisce. Jablonečtí jsou také druhým nejčastěji faulujícím týmem první ligy. Tomáš Vondrášek z Dukly ještě letos nechyběl ani v jediném zápase a pokud nastoupí i v sobotu, připíše si 350. ligový start. Více informací v Ligové navigaci.

Posledních pět vzájemných zápasů Dukly a Jablonce. Livesport

10:03 – Ostravský Baník měl podle serveru isport.cz na stole nabídku z americké MLS na přestup Tomáše Riga. Minnesota měla za 22letého slovenského záložníka nabízet více než 2 miliony eur, což český klub odmítl.

09:40 – Už jen čtyři z 16 týmů Chance Ligy zůstaly po třetím kole bez porážky. Vydrží Sparta, Slavia, Plzeň a Olomouc i další víkend?

08:30 – Slavia od 20:00 v souboji neporažených celků přivítá Olomouc a program zahájí už ve 14:30 nováček nejvyšší soutěže Dukla proti Jablonci. Utkání bude velmi zajímavé pro oba trenéry, kteří v minulosti vedli soupeřův tým. Kouč Pražanů Petr Rada poprvé od konce v Jablonci předloni v dubnu nastoupí proti Severočechům, jeho protějšek Luboš Kozel zase téměř sedm let působil na Julisce.

08:00 – Fotbalová liga má v sobotu na programu čtyři zápasy čtvrtého kola. Obhájce titulu Sparta nastoupí v malém pražském derby na stadionu Bohemians 1905 a bude hájit pozici jediného týmu, který dosud v sezoně nejvyšší soutěže neztratil ani bod. Zápas v Ďolíčku začne v 17 hodin, stejně jako duel Teplice – Liberec.