Ligový ONLINE: Strakovo angažmá začalo vlastním gólem, Jedlička nechytal kvůli nemoci

Chance Liga v pátek načala třetí kolo sezony 2024/25. Po výhrách pražských "S" přišla na góly skoupá sobota, ve které během tří zápasů padly jen tři branky a v neděli mířily pohledy fanoušků do Českých Budějovic, kde se na lavičce domácího Dynama znovu po mnoha letech objevil František Straka (66). Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob českých stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE 4. SRPNA

14:44 – Angažmá trenéra Františka Straky v Českých Budějovicích nezačalo úplně šťastně, na domácím hřišti proti Pardubicím prohrávalo Dynamo už od 10. minuty. Vlastní gól hlavou si vstřelil Nicolas Keckeisen. A postupem času bylo ještě hůře...

10:25 – Viktoria Plzeň remizovala v Jablonci (0:0), kde se musela obejít bez Martina Jedličky. Brankářská jednička západočeského klubu chyběla kvůli nemoci a zatím není jasné, zda bude připravena na úvodní zápas 3. předkola Evropské ligy proti Kryvbasu.

08:00 – Dvěma zápasy v neděli pokračuje 3. kolo první fotbalové ligy. Program zahájí ve 14:30 duel Českých Budějovic s Pardubicemi, v němž budou oba týmy usilovat o první body v sezoně. Jihočechy po odvolání Jiřího Lerche poprvé povede trenér František Straka. Od 17:00 pak Hradec Králové přivítá Mladou Boleslav.

07:00 – "Teplice potvrdily, že to nebude vůbec jednoduchý soupeř. Předchozí dva zápasy hrály velice dobře a také dnes nás v určitých pasážích přehrávaly. Byl to vyrovnaný zápas a každý z týmů v něm střídal lepší a horší pasáže. Jsem rád, že jsme to dnes zvládli, protože Teplice měly kromě vstřelené branky ještě další dvě velké šance," chválil svého protivníka trenér Sigmy Tomáš Janotka.

SOBOTA 3. SRPNA

22:18 – Olomouc porazila Teplice 2:1 a v nové sezoně stále nenašli přemožitele. Naopak Severočeši jsou nadále bez bodu. Sigmu poslal do vedení Jiří Spáčil, za hosty srovnal Daniel Trubač. O vítězný gól se postaral po změně stran Jan Kliment. V 84. minutě oslabil Teplice vyloučením Jehor Cykalo. Hanáci se posunuli na třetí místo, Teplice jsou v neúplné tabulce předposlední.

20:35 – "Myslím si, že v první půli jsme odehráli dobrou partii. Byli jsme lepší a měli jsme více finálních situací, ale celé to je o kvalitě v zakončení. Možná se dalo střílet dříve nebo vytvořit větší důraz. VAR (videorozhodčí) nám odvolal branku, asi jsme si to tam u toho ofsajdu měli více pohlídat," řekl trenér Miroslav Koubek po remíze 0:0 s Jabloncem.

19:32 – V hledišti v Jablonci se objevila také klubová ikona Tomáš Hübschman, tedy muž, který před touto sezonou ukončil kariéru.

19:04 – V Jablonci se v duelu mezi domácími a Plzní zejména v první půli hrál kvalitní fotbal plný šancí, které se střídaly na obou stranách, ale úspěšnější v nich byli brankáři. Severočeši byli favorizované Viktorii po celé utkání vyrovnaným soupeřem a utkání tak nakonec skončilo bezbrankovou remízou.

17:52 – Plzeň v Jablonci otevřela skóre už v 7. minutě díky Matěji Vydrovi, ale gól zkušeného útočníka nakonec kvůli ofsajdu neplatil.

16:24 – Hráči Slovácka šli do utkání s nepříjemným faktem v zádech, v prvních dvou kolech nedokázali vstřelit ani jeden gól. Své trápení však neprolomili ani na domácí půdě, kam v sobotu přijeli Bohemians. Ani jeden z týmů ale ofenzivní hody nenabídnul, a tak utkání skončilo bezbrankovou remízou.

15:45 – Kapitán libereckých fotbalistů Michael Rabušic musel hned na začátku nové sezony na operaci. Čtyřiatřicetiletý útočník podstoupil artroskopii kolena, podle trenéra Slovanu Radoslava Kováče by ale neměl chybět dlouho. Kouč Severočechů to řekl na tiskové konferenci.

Rabušic po příchodu trenéra Kováče těsně před startem ligového ročníku prodloužil v Liberci smlouvu, do nové sezony ale zatím v úvodních třech zápasech nezasáhl. V druhém kole proti Olomouci byl aspoň na lavičce, v pátek v předehrávce proti Slavii už opět chyběl. "Prodělal operaci kolena, byl na artroskopii. Měl menší problémy s kolenem, ale nemělo by to být nic vážného. Myslím, že nebude chybět nějak dlouho," věřil po prohře 0:1 se Slavií Kováč, že mu zkušený útočník bude scházet maximálně jen pár týdnů.

14:34 – Jaroslav Hřebík, Roman Šebrle, Michal Bílek a další. Kdo všechno se objevil na pátečních zápasech Chance Ligy?

08:55 – Tenhle příběh je přinejmenším zvláštní. Václav Jurečka se stal v posledních dvou sezonách pokaždé nejlepším střelcem domácí soutěže. Od přestupu do Slavie nasázel během dvou let celkem 39 gólů, nikdo jich za tuhle dobu nedal víc. Přesto nedostal Jurečka na začátku nového ročníku od Jindřicha Trpišovského ještě ani minutu. A zvláštní věci se kolem zkušeného kanonýra dějí i v zákulisí. Více informací najdete v článku.

08:30 – Kdyby se v červnu na mistrovství Evropy v Německu nezranil Jindřich Staněk, možná by brankář Antonín Kinský už vůbec nebyl ve Slavii. Talentovaný gólman nicméně při absenci jedničky Pražanů dostal v úvodu ligové sezony šanci mezi tyčemi a po výhře 1:0 v Liberci zůstává i po třech kolech jediným, kdo v soutěži ještě neinkasoval. Syn bývalého českého reprezentanta měl na tiskové konferenci ze tří nul obrovskou radost a už se těšil na středeční vstup do kvalifikace Ligy mistrů proti Unionu Saint-Gilloise. Více informací najdete v článku.

07:30 – Kvalitu utkání s Libercem velmi pozitivně hodnotil Jindřich Trpišovský: "Byl to strašně těžký, vyrovnaný zápas. Liberec staví strašně zajímavé mužstvo, myslím, že skončí do pátého místa. V prvním poločase se hrálo v obrovské intenzitě. Podařilo se nám dát první gól, Malick to krásně trefil, on tohle umí. Zápas měl parametry evropského. Liberec hrál velmi dobře, v první půli nás dvakrát skvěle podržel Tonda Kinský. V druhé půli jsme šli trochu níže, ale bohužel se nám nepodařilo z brejků přidat další gól. Na hřišti jsme nechali všechno a urvali jsme to," pochválil slávistický trenér své svěřence.

PÁTEK 2. SRPNA

23:06 – "Byl to slušný zápas. Naprosto zaslouženě jsme zvítězili. Napočítal jsem 16 střel na branku, měli jsme čtyři velké šance. Udrželi jsme čisté konto a 70 procent času jsme drželi míč. Jsem spokojený. Vyhráli jsme pět zápasů z pěti, ale mám pocit, že ještě zdaleka nejsme tam, kde bychom měli být. Těším se na to, co nás čeká," řekl sparťanský trenér Lars Friis po pořázce Dukly.

22:26 – "První poločas jsme za mě hráli velmi dobře, ale chybělo tomu koření v podobě branky. Nakonec to rozhodne takováhle střela, je to pro nás smutné. Co se týče druhé půle, Slavia se trochu zatáhla a pro nás to bylo složitější. Mohli jsme být v některých věcech více trpělivější, už jsme toho moc neměli. Mrzí mě, že jsme pro fantastické fanoušky neurvali doma alespoň bod," řekl po porážce 0:1 se Slavií liberecký trenér Radoslav Kováč.

22:02 – Sparta si podle očekávání poradila s Duklou, kterou v domácím malém pražském derby porazila 2:0. První půle duelu se proměnila ve slovenský minisouboj mezi letenským Lukášem Haraslínem a hostujícím brankářem Matúšem Hruškou. Po čtyřech neúspěšných pokusech osmifinalisty nedávno skončeného Eura vzal vše do svých rukou Martin Vitík, jenž stejně jako v Teplicích otevřel skóre. Jeho gól byl tentokrát dokonce vítězný. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

19:29 – Slovan Liberec nezvládl utkání proti pražské Slavii, které U Nisy podlehl 0:1. Severočechům, jež i díky zvýšené marketingové aktivitě nového majitele přišla podpořit více než devítitisícová návštěva, stačila optická převaha z první půle jen na několik nevyužitých šancí. O druhé výhře sešívaných v řadě s čistým kontem pak rozhodl krátce před odchodem do kabin adeptem na gól sezony Malick Diouf. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

19:07 – Sestavy pro večerní utkání mezi Spartou a Duklou jsou jasné, kapitánem letenského celku bude tentokrát Asger Sörensen.

18:33 – Fotbalisté Slavie v Liberci po prvním poločase vedou 1:0. Skóre těsně před přestávkou otevřel parádní trefou El Hadji Malick Diouf.

17:05 – V 17:30 startuje v Liberci utkání proti pražské Slavii a s těmito hráči vyběhnou oba celky na hřiště.

16:24 – "Udělám maximum pro to, aby se tým zvedl. Naším hlavním úkolem je nyní připravit se na neděli na zápas s Pardubicemi, který bude klíčový. Jsou to pro nás povinné tři body," řekl před nedělním zápasem Českých Budějovic s Pardubicemi nový trenér Jihočechů František Straka.

15:58 – Plzeň v sobotu čeká zápas proti oblíbenému soupeři. Viktoria s Jabloncem neprohrála v lize sedmkrát po sobě a v případě další výhry zůstane v novém ročníku stoprocentní. "V prvních dvou zápasech jsme zvítězili, naposledy doma jsme to výsledkově zvládli, ale určitě tam byly věci, které se dají vylepšit. Chceme získat tři body a pokračovat v solidním startu do sezony," řekl asistent trenéra Marek Bakoš.

15:21 – Slovácko v ligovém ročníku ještě nevyhrálo a jako jediné spolu s Českými Budějovicemi neskórovalo. V sobotu hostí pražské Bohemians 1905. Tým z Uherského Hradiště od prosincové výhry právě nad "Klokany" nezvítězil doma v lize osmkrát po sobě. Vršovický celek na úvod ligy porazil Ostravu 2:1, poté ale v pražském derby podlehl na Julisce nováčkovi Dukle 0:1.

13:55 – Fotbalista Slavie David Pech nakonec bude v této sezoně hostovat v jiném pražském klubu Dukle. Úřadující čeští vicemistři o tom informovali na webu. Vršovický klub si může v zimě hráče stáhnout z týmu nováčka soutěže zpět.

13:46 – Fotbalisty Karviné posílil útočník Filip Vecheta. Šestinásobný reprezentant do 21 let přestoupil ze Slovácka, délku smlouvy Slezané na klubovém webu neuvedli. Více informací najdete v článku.

13:39 – Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět? A na co se v blížícím se kole zaměřit? Na to se podívejte v naší Ligové navigaci.

13:02 – Prvním vítězem v anketě o hráče měsíce v novém ročníku fotbalové ligy se stal olomoucký záložník Filip Zorvan. Mezi trenéry v červenci uspěl sparťan Lars Friis. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá.