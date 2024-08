Ligový ONLINE: Zorvan hráčem měsíce, mezi trenéry vládl Friis. Pražská "S" s výhrami

Ligový fotbal je zpět a v pátek vstupují do třetího kola největší favorité Chance Ligy. Sparta a Slavia udělaly další krok na dlouhé cestě za titulem, který v tomto ročníku zajistí přímý postup do Ligy mistrů. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob českých stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Pátek 2. SRPNA

22:26 – "První poločas jsme za mě hráli velmi dobře, ale chybělo tomu koření v podobě branky. Nakonec to rozhodne takováhle střela, je to pro nás smutné. Co se týče druhé půle, Slavia se trochu zatáhla a pro nás to bylo složitější. Mohli jsme být v některých věcech více trpělivější, už jsme toho moc neměli. Mrzí mě, že jsme pro fantastické fanoušky neurvali doma alespoň bod," řekl po porážce 0:1 se Slavií liberecký trenér Radoslav Kováč.

22:02 – Sparta si podle očekávání poradila s Duklou, kterou v domácím malém pražském derby porazila 2:0. První půle duelu se proměnila ve slovenský minisouboj mezi letenským Lukášem Haraslínem a hostujícím brankářem Matúšem Hruškou. Po čtyřech neúspěšných pokusech osmifinalisty nedávno skončeného Eura vzal vše do svých rukou Martin Vitík, jenž stejně jako v Teplicích otevřel skóre. Jeho gól byl tentokrát dokonce vítězný. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

19:29 – Slovan Liberec nezvládl utkání proti pražské Slavii, které U Nisy podlehl 0:1. Severočechům, jež i díky zvýšené marketingové aktivitě nového majitele přišla podpořit více než devítitisícová návštěva, stačila optická převaha z první půle jen na několik nevyužitých šancí. O druhé výhře sešívaných v řadě s čistým kontem pak rozhodl krátce před odchodem do kabin adeptem na gól sezony Malick Diouf. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

19:07 – Sestavy pro večerní utkání mezi Spartou a Duklou jsou jasné, kapitánem letenského celku bude tentokrát Asger Sörensen.

Sestavy obou celků. Livesport

18:33 – Fotbalisté Slavie v Liberci po prvním poločase vedou 1:0. Skóre těsně před přestávkou otevřel parádní trefou El Hadji Malick Diouf.

17:05 – V 17:30 startuje v Liberci utkání proti pražské Slavii a s těmito hráči vyběhnou oba celky na hřiště.

Sestavy Liberce a Slavie. Livesport

16:24 – "Udělám maximum pro to, aby se tým zvedl. Naším hlavním úkolem je nyní připravit se na neděli na zápas s Pardubicemi, který bude klíčový. Jsou to pro nás povinné tři body," řekl před nedělním zápasem Českých Budějovic s Pardubicemi nový trenér Jihočechů František Straka.

15:58 – Plzeň v sobotu čeká zápas proti oblíbenému soupeři. Viktoria s Jabloncem neprohrála v lize sedmkrát po sobě a v případě další výhry zůstane v novém ročníku stoprocentní. "V prvních dvou zápasech jsme zvítězili, naposledy doma jsme to výsledkově zvládli, ale určitě tam byly věci, které se dají vylepšit. Chceme získat tři body a pokračovat v solidním startu do sezony," řekl asistent trenéra Marek Bakoš.

15:21 – Slovácko v ligovém ročníku ještě nevyhrálo a jako jediné spolu s Českými Budějovicemi neskórovalo. V sobotu hostí pražské Bohemians 1905. Tým z Uherského Hradiště od prosincové výhry právě nad "Klokany" nezvítězil doma v lize osmkrát po sobě. Vršovický celek na úvod ligy porazil Ostravu 2:1, poté ale v pražském derby podlehl na Julisce nováčkovi Dukle 0:1.

13:55 – Fotbalista Slavie David Pech nakonec bude v této sezoně hostovat v jiném pražském klubu Dukle. Úřadující čeští vicemistři o tom informovali na webu. Vršovický klub si může v zimě hráče stáhnout z týmu nováčka soutěže zpět.

13:46 – Fotbalisty Karviné posílil útočník Filip Vecheta. Šestinásobný reprezentant do 21 let přestoupil ze Slovácka, délku smlouvy Slezané na klubovém webu neuvedli. Více informací najdete v článku.

13:39 – Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět? A na co se v blížícím se kole zaměřit? Na to se podívejte v naší Ligové navigaci.

13:02 – Prvním vítězem v anketě o hráče měsíce v novém ročníku fotbalové ligy se stal olomoucký záložník Filip Zorvan. Mezi trenéry v červenci uspěl sparťan Lars Friis. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá.