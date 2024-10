LIVE: Sigma může proti Bohemians potvrdit triumf z Letné. Rozjetý Baník hraje v Boleslavi

Olomouc v utkání 11. kola Chance Ligy vyzvala Bohemians a může potvrdit překvapivý venkovní triumf nad Spartou z minulého týdne. Sigma na dálku svádí pomyslný souboj o čtvrté místo s ostravským Baníkem, který se šňůrou pěti zápasů bez porážky v zádech zavítal do Mladé Boleslavi. Ta naopak na ligovou výhru čeká tři duely a naposledy padla 0:2 na hřišti arménského Noahu. Průběh obou zápasů můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Olomouc v 10. kole zásluhou tří gólů po hodině hry nečekaně zvítězila na Spartě a dobré rozpoložení potvrdila v týdnu suverénním postupem přes Bzenec do další fáze MOL Cupu, čímž zaznamenala třetí po sobě jdoucí výhru ve všech soutěžích. Mužstvo kouče Tomáše Janotky bude chtít potvrdit formu na Andrově stadionu, kde v sezoně dosud nepoznalo přemožitele (3-1-0).

Bohemians se vzpamatovávají z výprasku 0:4 ve vršovickém derby se Slavií a série čtyř ligových utkání bez vítězství v řadě (0-2-2), kvůli čemuž se propadli do skupiny o udržení. Klokani nicméně po prohře na Dukle venku čtyřikrát za sebou neprohráli (1-3-0) a získali tam dvě třetiny (6) z celkových devíti bodů.

Oba týmy mají z posledních deseti vzájemných ligových zápasů vyrovnanou bilanci (2-6-2). Bohemka od září 2018 na Andrově stadionu nevyhrála (0-4-1), třikrát po sobě si však odvezla alespoň bod.

Mladá Boleslav si v desátém kole přivezla cenný bod za remízu 1:1 z Plzně, nezvládla ale vstup do Konferenční ligy a po porážce 0:2 na půdě arménského FC Noah nevyhrála poslední čtyři soutěžní zápasy (0-2-2). Svěřenci kouče Andrease Brännströma se propadli do středu Chance Ligy, naději na obrat jim však dává návrat do domácího prostředí, v němž jedinkrát v sezoně nebodovali (2-1-1).

Ostrava naplnila pozici favorita proti Českým Budějovicím a sérii bez porážky natáhla na pět ligových střetnutí (3-2-0), což nepamatuje od loňského podzimu. Družina trenéra Pavla Hapala zůstává stoprocentní ve Vítkovicích, konečně však zabrala i venku, kde po úvodních dvou porážkách neprohrála třikrát za sebou (1-2-0) a dvakrát v řadě tam vstřelila alespoň dva góly.

Měli bychom poznat vítěze, protože ani jeden z předchozích deseti vzájemných zápasů v lize neskončil remízou, z toho sedmkrát získal tři body Baník. Ostrava vyhrála tři z uplynulých čtyř střetnutí na mladoboleslavském stadionu a ve všech třech případech tam vstřelila přesně tři branky.