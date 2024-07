Mareček sestřelili svůj bývalý klub. Hattrick je zásluha maséra, snad dám další, hlásil

Daniel Mareček (26) se po pěti utkáních, v nichž zaznamenal dvě branky, konečně dočkal hattricku v první lize. Záložník Mladé Boleslavi ve druhém kole Chance Ligy zařídil Středočechům domácí triumf 3:0 nad Slováckem a po úspěšném duelu proti svému bývalému klubu poděkoval nejen spoluhráčům, ale i masérovi. Po zápase rovněž řekl, že pozici aktuálně nejlepšího střelce soutěže bere s velkou rezervou.

Mareček skóroval dvakrát během první půle po ideálních přihrávkách před bránu od Vasila Kušeje a Dominika Kostky. Hattrick završil jen 21 sekund po zahájení druhého dějství, když z úhlu prostřelil gólmana Milana Heču.

"O poločase jsem říkal masérům, ať mě pořádně namasírujou, aby tam konečně padl ten třetí. Takže to je Vendova zásluha," řekl Mareček s úsměvem na tiskové konferenci. "Při třetím gólu se to nějak poodráželo, ani jsem nevěděl, jestli nejsem v ofsajdu. Kvůli tomu jsem se ani nijak extra neradoval, zase jsem ale byl při zakončení uvolněnější. Tak jsem to tam řachnul a zapadlo to tam," popsal.

Mareček znovu potvrdil unikátní bilanci, když se v nejvyšší soutěži už pošesté prosadil dvakrát v zápase. V neděli se konečně dočkal premiérového hattricku, na který bude mít i památku.

"To mám první balon za hattrick, kluci mi to podepsali, tak si ho někam vystavím. Snad nebude jenom jeden a přibudou další," ukázal novinářům podepsaný míč. "Hattrick, ještě proti Slovácku, takže to mě bude asi stát dvojité občerstvení," vypočítal svůj příspěvek do kabiny fotbalista, jenž v Uherském Hradišti působil mezi lety 2020 až 2022. Slovácku dal v kariéře už pět ligových branek.

"Hlavně chci poděkovat celému týmu, kluci mi to krásně připravili. Trochu jsme se o tom i bavili, že dnes musíme podat týmovější výkon. Ty gólové akce to ukázaly, kluci nebyli hamouni a na mně zbyla třešnička na dortu," těšilo Marečka.

Marečkovy statistiky proti Slovácku. Opta by Stats Perform

Bývalý mládežnický reprezentant si upravil ligové statistiky na 16 gólů v 93 zápasech. V novém ročníku má po neúplných dvou kolech jako jediný na kontě tři zásahy a je nejlepším střelcem soutěže. "To beru fakt s velkou rezervou a s pokorou. Je jedno, kdo ty góly dává, hlavní jsou tři body. Od toho se musíme odrazit a pořádně to nastartovat," podotkl sparťanský odchovanec.

Mareček byl rád, že Mladá Boleslav po výhře v úvodním utkání druhého předkola Konferenční ligy nad litevským Transinvestem zvítězila podruhé za sebou. "Musíme být pokorní, v prvním kole při porážce v Jablonci jsme to nezvládli. Tahle výhra nám pomůže, abychom se mohli v klidu soustředit na další pohárový zápas. Kdybychom dnes nezískali tři body, tak bychom se dostali zbytečně pod tlak," dodal s výhledem na čtvrteční pohárovou odvetu, v níž budou Středočeši hájit náskok 2:0.

