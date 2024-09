Bohatí šejkové chrastili miliony, ve hře byl český národní tým, zájem měly i kluby z Premier League. Magnet jménem Slavia Praha ale drží od prosince 2017 trenéra Jindřicha Trpišovského (48) pevně ve službách slavného klubu z Vršovic. Ať se děje, co se děje. Pražský rodák oslavil na lavičce sešívaných tři mistrovské tituly, čtyři triumfy v tuzemském poháru, Slavii vedl i v Lize mistrů. Parádní vizitka nemohla uniknout konkurenci z ciziny, jenže všechny pokusy zlákat trojnásobného nejlepšího trenéra roku v Česku byly marné.

Naposledy prasklo, že se Trpišovský ocitl v hledáčku ambiciózního klubu z Premier League. Brighton situaci kolem kouče Slavie oťukával, nakonec ale dostal přednost jako nástupce Roberta De Zerbiho Němec Fabian Hürzeler. Ten dovedl St. Pauli mezi německou elitu. "Bylo hodně těžké to odmítnout. Hrozně vás to potěší, vážím si toho, že o mě měli zájem," uvedl kouč Slavie pro Radiožurnál Sport. Naznačil ale, že dveře do anglického klubu definitivně nezavřel a v budoucnu se třeba k jednáním vrátí.

Brighton nebyl prvním zájemcem z Ostrovů, který si dělal zálusk na Trpišovského, dříve zkoušel štěstí Nottingham Forest. Ten viděl v českém trenérovi kouče, který klubu pomůže dostat se mezi anglickou elitu. Ke kontaktu došlo poté, co Slavii vedl v Lize mistrů v sezoně 2019/2020 proti věhlasným sokům (Inter Milán, Dortmund, Barcelona). Ani tady k dohodě nedošlo, byť na jednání došlo.

Trpišovský o zahraničním angažmá. Livesport

Trpišovský na to zavzpomínal v podcastu nazvaném Nosiči vody. "Zavolal mi Jirka Müller a povídá mi: Hele, oni jsou tady v Praze, v Intercontinentalu. A chtěli by se s tebou sejít, vidět tě. Tak jsme za nimi den nato ze slušnosti jeli. Tenkrát to bylo jenom na mně, jak se rozhodnu," uvedl tehdy kouč Slavie. Výsledek schůzky zástupce anglického klubu nepotěšil. "Bohužel, nezlobte se, chci zůstat ve Slavii," zněla jasná odpověď.

Stejně to dopadlo i ve chvíli, kdy o služby Jindřicha Trpišovského projevila zájem česká reprezentace. Sešívaní se svého trenéra nechtěli vzdát za žádnou cenu, čímž se netajil klubový boss Jaroslav Tvrdík. A z teplého místečka ve Slavii se nechtělo ani Trpišovskému, i když by šlo o obrovskou trenérskou výzvu. "Nezamýšlím se nad tím, ta doba je vzdálená, pokud vůbec někdy přijde," tvrdil ve zmíněném podcastu. "V hlavě mám jenom Slavii. A nemá smysl přemýšlet nad tím, co není na stole. Nikdo neví, co bude za rok nebo za dva. A teď nemá smysl to řešit."

Když se hledal nástupce Jaroslava Šilhavého u národního týmu a volba padla na Ivana Haška, zmizel z Edenu možná trochu nečekaně jiný z trenérů, dosavadní Trpišovského asistent Jaroslav Köstl. Ostatně, když se majitelem vršovického kolosu stal bohatý podnikatel Pavel Tykač, slíbil mu Tvrdík, že on i trenér Trpišovský zůstanou věrní sešívané značce dalších pět let. Takže pokud nebude známý kouč odvolán, nejspíš dostanou i další zájemci košem.

Tabulka Chance Ligy. Livesport

Ještě v roli Liberce pak svištělo k Trpišovskému laso z chorvatské Rijeky. Nebylo divu, i ve Slovanu odváděl kouč, který bez kšiltovky na hlavě nedá ani ránu, skvělé služby a motal se na špici tabulky. "Nějaké jednání proběhlo i s jiným klubem, než se psalo. Strašně jsem si toho vážil, poděkoval jsem a tím to skončilo," uvedl tehdy do médií současný kouč Slavie.

Roli prý hrály osobní důvody. "Mám nějaký soukromý život, kluk chodí do první třídy, stěhujeme se a tak dále. Navíc mě fotbal v Česku baví, ty hráče tady znám," zdůvodnil v prosinci 2017 před novináři, proč odmítl vyrazit na premiérovou zahraniční štaci.

Když pak v srpnu 2020 oznamoval už jako trenér Slavie prodloužení smlouvy o tři roky, prozradil Jaroslav Tvrdík, že měl Trpišovský možnost odejít do Ruska, stejně jako do arabského světa. Odtud měl podle všeho nejvíce nabídek, ale i když bohatí šejkové jistě chrastili naditými měšci, stejně dostali košem. Ani štědrá finanční nabídka Trpišovského neobměkčila natolik, aby Edenu zamával na rozloučenou. "Musím upřímně říct, že o ničem jiném jsem ani neuvažoval. Kluci vědí, že prioritou pro mě bylo zůstat ve Slavii," prohlásil po podpisu nového kontraktu před novináři.

Později také přiznal, že se na trénování v arabském světě úplně necítí. "Nedokážu si představit, že bych trénoval v Saúdské Arábii nebo Kataru," komentoval kouč potenciální odchod na Blízký východ. Svého času mohla Trpišovského odrazovat od zahraničí štace i menší jazyková vybavenost, což v roce 2021 tak trochu přiznal i jeho agent Jiří Müller v podcastu Angličan.

"Práce Jindry a spol. je mimo těch fotbalových věcí, taktik a tréninku hodně založená na vztahu s hráči a na komunikaci s nimi. A to bez 80% znalosti řeči nejde. Takže jestli někdy v budoucnu dojde na to, že Jindra by měl opustit Českou republiku, tak určitě to bude tak, jako to měl Pep Guardiola. Než šel do Bayernu Mnichov, půl roku strávil v Americe a učil se řeč," prohlásil Müller, ale jedním dechem zdůraznil, že kouč Slavie na své jazykové výbavě tvrdě pracuje.

Každopádně fakta jsou jasně daná i po letech. Osmačtyřicetiletý kouč si prostě lebedí na lavičce Slavie a nic nehodlá měnit. Ustál i těžší chvíle, kdy sešívaní z pozice vicemistra pár let jen pošilhávají po českém titulu. Když pak před pár dny Eden narvaný fanoušky mačkal v boji o postup do hlavní fáze Ligy mistrů francouzské Lille a nadšeně aplaudoval, ačkoliv milionářská soutěž sešívaným těsně unikla, bylo jasné, že Trpišovský pozici kouče Slavie nejspíš dobrovolně nikdy neopustí, ať se mu ozve jakýkoliv klub.